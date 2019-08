20 lat od wielkiego debiutu Chrustiny Agulery

20 lat temu, w sierpniu 1999 roku, ukazał się debiutancki album Christiny Aguilery – "Christina Aguilera". Nastoletnia wtedy wokalistka uzyskała dzięki niemy międzynarodowa sławę, a jej przeboje rozbrzmiewały we wszystkich dużych radiostacjach na świecie.

20 lat temu Christina Aguilera wydała swój debiutancki album /Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

"Christina Aguilera" – taki tytuł nosiła debiutancka płyta wokalistki, od której rozpoczęła się jej światowa kariera. Album został wydany nakładem wytwórni RCA Records 24 sierpnia 1999 roku.



Nieco wcześniej wokalistka nagrała piosenkę "Reflection", która została wykorzystana w ścieżce dźwiękowej do filmu "Mulan" z 1998 roku. To właśnie po tym nagraniu RCA od razu podpisało z Aguilerą kontrakt płytowy.

Płytę promowały cztery single m.in. "Genie in a Bottle", który był trampoliną do światowej kariery 18-letniej wówczas Christiny, a który do dziś znajduje się wśród najlepiej sprzedających się singli. Inne piosenki, które uzyskały status hitów, to: "What a Girl Wants" i "Come On Over Baby (All I Want Is You)". One również królowały na szczycie listy Billboard Hot 100. Promując płytę nastoletnia wokalistka występowała w popularnych programach telewizyjnych, a w 2000 roku ruszyła a wielką trasę koncertową "Sears & Levis US Tour", która objęła Amerykę Północną, Południową, Europę i Azję.



Album przyniósł Aguilerze pierwszą statuetkę Grammy w kategorii najlepszy nowy artysta. Wydawnictwo już w pierwszym tygodniu od premiery sprzedało się w nakładzie ponad 250 tysięcy sztuk, a dziś liczba sprzedanych egzemplarzy wynosi ponad 14 milionów na całym świecie. Płyta otrzymała też bardzo dobre recenzje krytyków i dziennikarzy, którzy chwalili zarówno zdolności wokalne Aguilery, jak też teksty utworów.



W trakcie swojej 20-letniej muzycznej kariery Christina Aguilera zdobyła sześć nagród Grammy i sprzedała ponad 43 miliony płyt. Wokalistka została uhonorowana gwiazdą w słynnej Alei Gwiazd wzdłuż Hollywood Boulevard. Otrzymała także prestiżową nagrodę magazynu Rolling Stone, jako jedna ze 100 ikon muzyki poniżej 30 roku życia. W 2011 roku została trenerką uczestników w amerykańskim programie "The Voice".

W maju 2019 roku rozpoczęła rezydenturę w Zappos Theatre w kompleksie Planet Hollywood Resort & Casino w Las Vegas, gdzie prezentuje specjalne show zatytułowane "Christina Aguilera: The Xperience".