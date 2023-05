20. edycja Polsat SuperHit Festiwal już wkrótce! Zobacz spot promujący to muzyczne święto!

W dniach 26-28 maja w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się wyjątkowa, jubileuszowa edycja Polsat SuperHit Festiwal. Impreza w tym roku świętuje swoje 20-lecie.

"To już 20. festiwal organizowany w Sopocie przez Polsat. Rozpoczynaliśmy w 2003 roku festiwalem TOPtrendy. To na nim mieliśmy okazję przedstawić publiczności młodziutką Anię Dąbrowską, Sistars czy zespół Zakopower. W 2015 roku zmieniliśmy tytuł festiwalu na Polsat SuperHit Festiwal oraz przekształciliśmy jego formułę. Nawiązaliśmy współpracę ze Związkiem Producentów Audio-Video (ZPAV), który dostarcza nam informacji o płytach i singlach, które pokryły się co najmniej platyną, jak również listę utworów, które były najczęściej grane przez wszystkich rozgłośniach w Polsce" - mówi Nina Terentiew, Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

"Na każdym naszym festiwalu obchodzimy również jubileusze artystów. To już tradycja tego wydarzenia. Swoje jubileusze świętowali z nami: Krzysztof Krawczyk, Zbigniew Wodecki, Kora, ale także T.Love czy Edyta Górniak. Świętują z nami również najmłodsi: Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Kamil Bednarek i wielu, wielu innych. Nawet dostojna Opera Leśna obchodziła z nami swoje stulecie. Idea prezentowania największych hitów i odkrywania nowych gwiazd pozostaje wciąż ta sama" - dodaje Nina Terentiew.

Właśnie ukazał się spot telewizyjny promujący wydarzenie. Widzimy w nim gwiazdy imprezy na słonecznej plaży, a sam film wprawia w festiwalowy nastrój! Zobaczcie sami!

Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie po raz 20.! Kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.

Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).

Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".