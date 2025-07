W jesiennej ramówce Telewizji Polsat nie może zabraknąć uwielbianego przez widzów show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Najnowsza, 22. edycja programu wystartuje już w piątek 5 września o godzinie 19:55. Kolejne odcinki telewidzowie będą mogli oglądać co tydzień, o tej samej porze.

W rolach prowadzących wystąpią Maciej Rock (będący również gospodarzem innego hitu Polsatu - "Must Be The Music" - który wiosną powrócił na antenę stacji po latach przerwy) oraz Agnieszka Hyży.

Kto zasiądzie za stołem jurorskim show Polsatu?

Skład jurorski ponownie zasili znane grono: Justyna Steczkowska, będąca jedną z najpopularniejszych wokalistek na rodzimym rynku i tegoroczną reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji, Stefano Terrazzino, czyli tancerz z włoskim temperamentem, którego telewizyjni widzowie uwielbiają od lat, Małgorzata Walewska, której eksperckie opinie na temat wokali uczestników zawsze trafiają w samo sedno oraz Piotr Gąsowski, spełniający się wcześniej w roli gospodarza programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Jurorzy już w poprzedniej edycji dali się poznać jako uważni i wymagający, lecz także pełni sympatii dla uczestników. Z pewnością i w tym sezonie będą wzruszać się i rozbawiać popisami aktorskimi oraz wokalnymi konkurujących ze sobą gwiazd. Kto będzie miał szansę ich zaskoczyć?

Oto uczestnicy najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Do walki o zwycięstwo w 22. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" staną zarówno gwiazdy młodego pokolenia, jak i kultowi artyści, których polska publiczność doskonale zna. Jedną z uczestniczek została Julia Żugaj - influencerka i wokalistka, której twórczość trafia do najmłodszych pokoleń. Zaczynała swoją karierę w projekcie Team X, lecz z czasem postawiła na rozwój solowy. Choć początkowo tworzyła treści lifestyle'owe do internetu, jej największą pasją okazała się muzyka. Obecnie prężnie rozwija karierę wokalistki, nagrywając albumy i koncertując w różnych zakątkach kraju. Ma już za sobą także występ w programie "Taniec z gwiazdami".

Wśród uczestników nowej edycji show Polsatu znalazła się także Edyta Herbuś, na co dzień spełniająca się w roli tancerki oraz aktorki. Telewizyjnej publiczności dała się poznać za sprawą programu "Taniec z gwiazdami", a także popularnych seriali "Plebania", "Na Wspólnej", "Klan" czy "Pierwsza miłość".

Na jesień w Polsacie zobaczymy także Natalię Muiangę. Jest wokalistką, prezenterką, a także autorką tekstów i muzyki. Ukończyła II stopień wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest finalistką ósmej edycji programu "Mam Talent" oraz ćwierćfinalistką dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Ma swój zespół, znany ze zmysłowych i relaksujących kompozycji, z którym regularnie nagrywa i koncertuje.

Kolejną przedstawicielką młodego pokolenia w 22. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie Marta Bijan - wokalistka, kompozytorka, pisarka, poetka i reżyserka. W skrócie - artystka wszechstronna. Ukończyła Warszawską Szkołę Filmową i ma na koncie własny krótkometrażowy horror "Luna" z 2019 r. Pracowała również przy teledyskach gwiazd, takich jak Mata, Margaret, Paula Roma czy zespołu Kwiat Jabłoni. W 2014 r. spróbowała swoich sił w "X Factor", gdzie zajęła zaszczytne drugie miejsce. Ma na swoim koncie także dwa albumy muzyczne.

W zmaganiach uczestniczył będzie także Kamil Studnicki - aktor filmowy i teatralny, a także wokalista. Miał okazję występować na jednej scenie z legendami, m.in. z Janem Englertem, Wojciechem Kościelniakiem, Piotrem Cieplakiem czy Mają Kleczewską. Jako 18-latek zdobył Grand Prix na 34. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Obecnie spełnia się w roli lidera zespołu Fetysz, który pokazał się szerszej publiczności w ostatniej edycji "Must Be The Music" i jest w trakcie przygotowań do premiery debiutanckiej płyty.

O nagrodę powalczy również Modest Ruciński, którego Polacy mogą kojarzyć z ról filmowych, telewizyjnych, a przede wszystkim teatralnych. Aktor doskonale odnajduje się w spektaklach musicalowych, co z pewnością ułatwi mu występ w programie Polsatu. Miał okazję grać w produkcjach, takich jak "Ziarno prawdy", "Niebezpieczni dżentelmeni", "Trzy minuty" czy "Ciemno, prawie noc".

Wśród uczestników nie zabraknie reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji 2021 - Krystiana Ochmana. Piosenkarz zasłynął dzięki 11. edycji programu muzycznego "The Voice Of Poland", którą udało mu się zwyciężyć. Później zrobił furorę na 58. KFPP w Opolu. Obecnie ma na swoim koncie kilka krążków, a jego debiutancki singiel "Światłocienie" pokryty jest złotem. Prywatnie jest wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana, po którym odziedziczył ogromny talent.

Skład ekipy uczestników programu Polsatu zamyka Andrzej Nejman - aktor filmowy, serialowy i reżyser, który przez 13 lat pełnił stanowisko dyrektora warszawskiego Teatru Kwadrat. Na ekranie zadebiutował już jako 8-latek, występując w filmie "Rozalka Olboga" jako Felek Miecuch. Ma też na koncie rolę niesfornego wnuka Waldka w kultowym serialu "Złotopolscy". Widzom Polsatu dał się poznać jako Robert, bandyta i zalotnik, z produkcji "Teściowie".

