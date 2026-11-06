Wiemy, kto wygrał w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"! "To niemożliwe"

Przypomnijmy, że w programie Polsatu chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show. Do wielkiego finału "Twoja twarz brzmi znajomo" awansowała najlepsza czwórka dzięki punktom zgromadzonym w poprzednich odcinkach.

Gwiazdy oceniają Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Marcin Maciejczak jako Anna German

Na początek pojawili się czterej finaliści - Maria Sadowska, Ula Milewska, Rafał Brzozowski i Marcin Maciejczak - w piosence Elvisa Presleya. Zobaczyliśmy też pozostałą czwórkę, która nie zakwalifikowała się do finałowej rywalizacji. Marcin Miller wystąpił z Gabrielem Fleszarem, a Ida Nowakowska połączyła siły z Bryską. Ich występy nie były oceniane przez jurorów, dlatego mogli pozwolić sobie na coś, czego w programie często brakuje - czystą radość ze wspólnego muzykowania, bez presji i stresu.

Finaliści sami zdecydowali, jaki repertuar pozwoli im pokazać się z najlepszej strony. Marcin Maciejczak postawił na ukochany, pełen emocji utwór "Tańczące Eurydyki" i wcielił się w Annę German. Jego interpretacja wywołała ogromne poruszenie wśród jurorów, zachwyconych przede wszystkim niezwykłą wrażliwością artysty.

"To była ukochana piosenka mojej mamusi, dlatego jest mi bardzo przyjemnie, że mogłem usłyszeć tak genialne wykonanie. To jest przepiękne, że marzenie się spełniło. I na koniec: aktorsko pięknie, coś niebywałego. Taki dymek tu był. Byłeś wspaniały. I wzruszyłem się. Dziękuję" - powiedział Piotr Gąsowski ze łzami w oczach.

Zakochany Rafał Brzozowski z poruszającą opowieścią o miłości

Rafał Brzozowski wybrał wyjątkowy utwór "When a Man Loves a Woman" Michaela Boltona. To poruszająca opowieść o miłości, która pozwoliła mu wyrazić całą gamę emocji - od wzruszenia po pełną ekspresji siłę wokalu. Dla Rafała to szczególna, osobista piosenka, z którą mógł się utożsamić i zaprezentować w pełni swoje możliwości.

"Rafał, wspaniale. Jakbym była na koncercie Boltona i powiem ci, że to są w ogóle piosenki dla ciebie. Sam wiesz, że jesteś facetem, który ma męską energię i to ciągnie. Myślę, że wszystkie tu kobiety były zadowolone" - nie kryła Justyna Steczkowska.

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Po nim pojawił się duet - Marcin Miller i Gabriel Fleszar wystąpili jako Angela Brambati i Angelo Sotgiu ze słynnej włoskiej grupy Ricchi e Poveri, przypominając wielki przebój "Acapulco". Lider discopolowego zespołu Boys odebrał od Małgorzaty Walewskiej specjalną nagrodę, a przy okazji usłyszał wiele ciepłych słów, operowe wykonanie swojego hitu oraz szczere komplementy.

"Kochany, bardzo się cieszę, że mogłam cię poznać z bliska, jesteś super człowiekiem o wielkim dystansie do siebie. Nie zostanę fanem disco polo, ale i tak cię lubię" - tak zwróciła się Małgorzata Walewska do Marcina Millera.

Z kolei Gabriela Fleszara z prezentem pożegnała Justyna Steczkowska. Jurorka przygotowała dla niego wyjątkowy upominek i kilka słów, które z pewnością zostaną z nim na długo. "Malujesz nie tylko kroplą deszczu, ale pięknym głosem, wspaniałą barwą, którą jak zawsze, a tu tyle nas tu razy wzruszyłeś i zaskoczyłeś swoimi wykonaniami, że jesteśmy ci bardzo wdzięczni. A to jest w prezencie taka kuloodporna kamizelka, żebyś w show-biznesie odbierał te wszystkie kule i szedł własną drogą" - powiedziała jurorka, nawiązując do jego przeboju "Kroplą deszczu".

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Ula Milewska jako pierwsza w "TTBZ" zaśpiewała po hiszpańsku

Jako pierwsza uczestniczka w historii wszystkich edycji programu "TTBZ" Ula Milewska zdecydowała się zaśpiewać po hiszpańsku. Finalistka postawiła na piosenkę "La Perla" Rosalíi i niezwykłą, teatralną inscenizację.

"Zbudowałaś cudowna atmosferę, zbudowałaś przepiękny spektakl wraz z zespołem. I zrobiłaś coś, co wydaje mi się, da ci więcej. Bo co się okazuje? Jesteś świetna i w tym, i w tym. Brawo Ula" - ocenił Piotr Gąsowski.

Maria Sadowska potrzebowała trochę czasu, by w pełni rozwinąć skrzydła w programie. Po pierwszym odcinku przeżywała chwilę zwątpienia, jednak kolejne metamorfozy coraz bardziej utwierdzały ją w przekonaniu, że podjęła właściwe wyzwanie. W finale postawiła na "Somewhere" Barbary Streisand i zachwyciła wszystkich.

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"To jest nieprawdopodobne, jak ta postać jest uszyta na twoją miarę. Barbara Streisand też jest reżyserką, też jest aktorką i też jest piosenkarką. To jakbyś w lustro patrzyła. Super, gratuluję ci Marycha" - pochwaliła przejęta występem Małgorzata Walewska.

Po ostatnim ocenianym występie przyznano Żelazną Złotą Twarz Marcinowi Maciejczakowi za zajęcie czwartego miejsca.

To jednak nie był koniec muzycznych emocji. Na scenie pojawiły się jeszcze Ida Nowakowska i Bryska, które wcieliły się w Jessie J i Arianę Grande w ich przeboju "Bang, Bang".

Jurorzy "Twoja twarz brzmi znajomo" w komplecie: Piotr Gąsowski, Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino Maciej Zawada Polsat

Nagrodę dla Bryskiej przyniósł wdzięczny za wszystko Piotr Gąsowski, który wygłosił specjalną przemowę: "Proszę Państwa, kibicowałem ci od samego początku. Zrobiłaś tu taką robotę. Mało, że nikogo tu nie zawiodłaś, to wbiłaś nas wszystkich w dumę. Jesteś wspaniałą dziewczyną, mega utalentowaną, bardzo wrażliwą i jak tylko ktoś ci będzie chciał krzywdę zrobić, to wujek Gąs po ryju obije" - zażartował juror.

Ida Nowakowska odebrała z rąk Stefano Terrazzino oprawiony plakat z rodzinnego występu, na którym znalazła się cała jej rodzina. Taki prezent wyraźnie ją zachwycił, a Stefano od razu wyjaśnił, jak ważne są podobne chwile: "W tym programie właśnie chodzi o takie magiczne momenty, które się kolekcjonuje i mi się wydaje, że w tym programie masz ich sporo. Dla mnie jesteś kompletną artystką, naprawdę. Aż się wzruszyłam. Jesteś wspaniała".

Jak Ida Nowakowska wspomina swój udział w "TTBZ"? "Nabrałam wiatru w żagle" INTERIA.PL

Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na najważniejsze rozstrzygnięcia wieczoru i wręczenie trzech głównych nagród.

Brązową Twarz za trzecie miejsce zdobyła Ula Milewska. Srebrna Twarz i drugie miejsce przypadły Rafałowi Brzozowskiemu, który przekazał wygrane 20 tys. zł na pomoc zwierzętom, wspierając Fundację "Załoga Bulldoga".

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" wygrała Maria Sadowska, która otrzymała Złotą Twarz i nagrodę w wysokości 150 tys. zł. "To niemożliwe!" - wydusiła z siebie tuż po ogłoszeniu końcowych wyników.

Pieniądze przekazała Fundacji Polsat, która w tym roku obchodzi 30. rocznicę działalności. Maria Sadowska wręczyła czek prezes Fundacji, Agnieszce Grzegorczyk.