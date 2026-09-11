Przypomnijmy, że w programie Polsatu chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show.

W roli jurorów występują Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino na otwarcie

Wieczór rozpoczął się od występu Piotra Gąsowskiego i Stefano Terrazzino, którzy rozbawili publiczność utworem "Ach te baby" Eugeniusza Bodo, porywając do tańca swoje koleżanki z jury - Justynę Steczkowską i Małgorzatę Walewską.

Utwór nie został wybrany przypadkowo, bo tematem przewodnim piątkowego odcinka były polskie przeboje.

Jako pierwszy z uczestników na scenie pojawił się Marcin Maciejczak, który wcielił się w Korę, śpiewając utwór "O! Nie rób tyle hałasu" grupy Maanam z 1982 r.

"Szał! Wyglądasz, jak młoda Kora, ale widać, że poświęciłeś bardzo dużo czasu na to, żeby wcielić się w jej postać. To znaczy, każdy twój ruch, głos, który zrobiłeś prawie 1:1, ale też cała aparycja i energia tej fantastycznej wokalistki. Bardzo się postarałeś, naprawdę trzeba przyznać, że to kawał dobrej roboty. Bardzo ci gratuluję, bo to było coś" - oceniła Justyna Steczkowska, która sama rozpoczynała karierę, śpiewając piosenkę Kory (pamiętne "Boskie Buenos" Maanamu w "Szansie na sukces").

Rafał Brzozowski zetknął się ze starszą legendą, losując bardzo poważną pieśń Mieczysława Fogga "Ta ostatnia niedziela".

"Powiem szczerze, że bałam się, czy twoje emocje nie spowodują tego, że nie zapanujesz nad techniką i się nie rozpadniesz gdzieś na koniec, i naprawdę gratuluję ci niezwykłego profesjonalizmu, że udało ci się te emocje utrzymać i niezwykłej charyzmy i bogatego wnętrza, że udało ci się te emocje wykrzesać" - podsumowała zachwycona Małgorzata Walewska.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Ida Nowakowska jako Wiktor Dyduła

Ida Nowakowska wylosowała piosenkę Wiktora Dyduły "Tam słońce, gdzie my" i choć nie był to dla niej łatwy utwór, to bardzo się z nim identyfikowała. Zachwytów nie krył Piotr Gąsowski, komplementując "wspaniale wykonane zadanie aktorskie"

"(...) chodziłaś jak facet, w ogóle nie było tam widać tej filigranowej Idy. (...) I jest w tym coś, co jest mi szczególnie bliskie, bo mnie również łączy bardzo silna więź z moim tatą, i bałem się o ten utwór, bałem się, że nie będę wzruszony. A wzruszyłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję" - powiedział Piotr Gąsowski.

Sporym zaskoczeniem był występ Marcina Millera w roli Janusza Panasewicza z Lady Pank ("Tacy sami").

"To co ja doceniam najbardziej, to jest odpowiedni luz do programu i do tej postaci. Gratuluję" - powiedział Stefano Terrazzino.

Przeskok gatunkowy zaliczył również Gabriel Fleszar, który wcielił się w rapera Bedoesa w utworze "Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach (na zawsze)".

"Jestem zaskoczona własną reakcją na tę piosenkę i twoje wykonanie. Aż usiądę. W tej referencji głównie rzucały mi się w uszy przekleństwa, natomiast okazuje się, że to jest bardzo głęboki i piękny tekst, który traktuje o problemach młodych ludzi. Ja wiem, że to zabrzmi o śmiesznie, ale skojarzyło mi się to z historią Romea i Julii. To jest współczesnym językiem opowiedziana historia o tego typu miłości. Naprawdę było to wzruszające i mam gęsią skórkę. Jestem też pod wrażeniem twojej głębi i warkoczyków" - podsumowała "wgnieciona w fotel" Małgorzata Walewska.

„TTBZ”: Gabriel Fleszar jako Bedoes. Małgorzata Walewska: Mam gęsią skórkę Polsat Promocja

Ula Milewska z kradzieżą metamorfozy. Jak wypadła jako Doda?

W trakcie poprzedniego losowania Ula Milewska - laureatka pierwszego odcinka - ukradła metamorfozę, dzięki czemu to właśnie ona pojawiła się na scenie jako Doda w przeboju "Melodia ta".

"Tak, jak w zeszłym tygodniu zaśpiewała Lady Gaga i byłaś bardzo podobna głosowo, naprawdę świetna, dlatego też wygrałaś, tak tym razem zabrakło mi tego poszukiwania brzmienia głosu. I to jest mój jedyny zarzut" - skomentowała Justyna Steczkowska.

Jedna z najmłodszych uczestniczek tej edycji "TTBZ", czyli Bryska, wcieliła się w wielką gwiazdę lat 70. - Annę Jantar w utworze "Moje jedyne marzenie".

"Mnie się podobało, żeby było jasne. Od razu to powiem, i wiecie co, wychodzi jedna osoba, nie ma nic, żadnych bajerów, żadnych dymów... Dla mnie jest to przykład fajnego połączenia twojej młodości i nowoczesności, z tym, co ja pamiętam, jak byłem w twoim wieku i młodszy. Jestem bardzo zadowolony, taki rozrzewniony, i uważam, że to było bardzo prawdziwe" - ocenił Piotr Gąsowski.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Maria Sadowska jako Beata Kozidrak

Ostatnią uczestniczką odcinka była Maria Sadowska, która zaprezentowała się jako Beata Kozidrak w przeboju "Biała armia" grupy Bajm.

"Beata jest bardzo świadoma wokalistką, która wykorzystuje też wszystkie walory swojego głosu. Śpiewa i nisko i wysoko. Ona dokładnie wie, co w którym miejscu technicznie zrobić, żeby osiągnąć konkretny cel i... Marysia, szłaś, jak w masło, widać, że ty też wiesz, co zrobić, żeby osiągnąć ten wygar Kozidrakowy, no i to się udało" - podsumowała Małgorzata Walewska.

Uczestnicy programu "Twoja twarz brzmi znajomo" we wcieleniach z drugiego odcinka Maciej Zawada Polsat

Zwycięzcą drugiego odcinka "TTBZ" został Marcin Maciejczak w roli Kory. Nagrodę w wysokości 15 tysięcy zł przeznaczył na Fundację Itaka - Centrum Ludzi Zaginionych.

Drugie miejsce należało do Rafała Brzozowskiego, czyli Mieczysława Fogga. Jego 5 tysięcy zł powędrowało do Fundacji Benek.

"Twoja twarz brzmi znajomo" - metamorfozy w trzecim odcinku:

Znamy już wyniki losowania - to w te gwiazdy wcielą się uczestnicy w trzecim odcinku (piątek, godz. 19:55 w Polsacie).

Ula Milewska - Piotr Kupicha z zespołu Feel

Marcin Miller - Kenny Loggins

Ida Nowakowska - Shakira lub Cher (los dał jej wybór)

Bryska - Taylor Swift

Maria Sadowska - Ewa Demarczyk

Gabriel Fleszar - Maggie Reilly

Rafał Brzozowski - P!nk

Marcin Maciejczak - Damiano David.