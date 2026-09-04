"Wielkie brawa dla wszystkich". Kto wygrał pierwszy odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Przypomnijmy, że w programie Polsatu chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show. Jurorzy zwracają uwagę nie tylko na głos, ale na metamorfozę, ruch, gestykulację czy intonację.

Uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" oceniają Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

Wystartowała 23. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo"

Metamorfozy w gwiazdy estrady w słynnej windzie przechodzą: tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna - Ida Nowakowska; piosenkarka i reżyserka - Maria Sadowska; jedna z najciekawszych przedstawicielek młodego pokolenia sceny alternatywnej - Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan; wokalistka, aktorka i trenerka wokalna - Urszula Milewska; prezenter, konferansjer i wokalista Rafał Brzozowski; wokalista grupy Boys i juror programu "Disco Star" Marcin Miller; pamiętany z przeboju "Kroplą deszczu" wokalista Gabriel Fleszar oraz najmłodszy w tym gronie Marcin Maciejczak, zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Kids".

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Program rozpoczęła laureatka poprzedniej edycji - Natalia Muianga, która zmierzyła się z przebojem Rihanny.

Do nowego, jeszcze większego i bardziej spektakularnego studia zaprosili prowadzący Agnieszka Hyży i Maciej Rock. "Będą niespodzianki, będą nowe nagrody, będą nowe zasady i będą... kradzieże!" - zapowiedziała Agnieszka Hyży. Z kolei Maciej Rock przekazał widzom o ważnej zmianie w wysokości nagród. Kwota za zajęcie pierwszego miejsca w odcinku wzrosła z 10 do 15 tys. zł, a nagroda główna poszybowała ze 100 do 150 tys. zł. Całość, jak zawsze będzie przeznaczona na cele charytatywne.

Pierwszym uczestnikiem nowego sezonu, który wystąpił na nowej scenie, był 20-letni Marcin Maciejczak. Wylosował przebój lat 80. - "Susanna" zespołu The Art Company. Jak poradził sobie z tym utworem?

"Witaj w programie, mój drogi. Z tego, co się zorientowałem, oglądałeś ten program od dziecka. Cieszę się, że będzie młodzież przez ciebie tutaj reprezentowana. Świetnie śpiewasz i aktorsko też fajnie, dobrze jest" - podsumował Piotr Gąsowski.

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Pamiętany z wielkiego przeboju końca lat 90. "Kroplą deszczu" Gabriel Fleszar zmierzył się z "Tolerancją" zmarłego w sierpniu 2025 r. Stanisława Soyki.

"Pięknie było widać twój szacunek i punkty styczne, niesione w słowach i przez minimalistyczny ruch. To co mnie urzekło, to taka również wspólna nostalgia. To było bardzo emocjonujące" - ocenił Stefano Terrazzino.

Rafał Brzozowski był całkiem zadowolony z wylosowania piosenki "Father Figure" George'a Michaela.

"Przede wszystkim bardzo ci gratuluję. Znam cię nie od dzisiaj, byliśmy w trasie koncertowej, znam twoje możliwości wokalne. To jest taki facet, co stoi i śpiewa pełnym głosem. I teraz nagle wychodzisz i śpiewasz na tym przydechu prawie falsetem i myślę sobie - wow, jestem zadziwiona - w taki bardzo pozytywny sposób, więc gratuluje ci kochany i brawo, powodzenia" - skomentowała Justyna Steczkowska.

Ostatnim śpiewającym mężczyzną w tym odcinku był Marcin Miller z zespołu Boys. Gwiazdor disco polo wylosował ikonę polskiej sceny - Marylę Rodowicz. W wykonaniu piosenki "Sing" towarzyszył mu Kuba Szyperski, zwycięzca 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", który wystąpił jako Mrozu. Co z tego wyszło?

"Powiem tak - dla mnie byłeś Marylą 1 do 1. Już jak tam stałeś, byłeś Marylą. We wszystkim - w geście, w sposobie ekspresji, w chodzeniu, w staniu..." - ocenił zachwycony Piotr Gąsowski.

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Po występach panów nadeszła pora na panie. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Ida Nowakowska - tancerka, aktorka, prezenterka i jurorka. Kobieta pracująca wylosowała piosenkę "kobiety pracującej" - Ireny Kwiatkowskiej "Tango kat". Jak udał się Idzie jej pierwszy w życiu profesjonalny występ wokalny?

"Ta postać idealnie skleiła się z tobą. To jak zaśpiewałaś, to jest totalnie szok, bo wiem, że jesteś tancerką i widziałam nie raz, jak się pięknie poruszasz i to też było tu widać, ale że zaśpiewałaś Irenę Kwiatkowską czysto, sopranowym głosem, z piękną wibracją, to naprawdę brawo i dla ciebie i dla twoich nauczycieli. To jest coś wow" - powiedziała oczarowana Justyna Steczkowska.

Tuż po niej na scenie pojawiła się kolejna wszechstronnie utalentowana kobieta - Maria Sadowska - reżyserka, wokalistka, mama dwójki dzieci, a przy tym prawdziwa energetyczna petarda. Przyjęła zaproszenie do programu, by podjąć kolejne życiowe wyzwanie i oddać hołd wielkim artystom. Pierwszym z nich okazał się Sam Smith z przebojem "Promises".

"Jestem pod wrażeniem tego synchronicznego ruchu i tego, że się tak sprawnie ruszałaś, a wokal na tym nie ucierpiał. Troszeczkę od barwy odbiegałaś, tak że trochę więcej oddechów w niskich rejestrach polecam" - oceniła fachowo Małgorzata Walewska.

Przedostatnią piosenkę zaśpiewała najmłodsza z uczestniczek - Bryska, która wcieliła się w Artura Rojka i wykonała utwór "Dla Ciebie" z repertuaru Myslovitz (Rojek był wokalistą tej grupy w latach 1992-2012). Powodzenia życzyła jej sama Doda, dla której Bryska współtworzyła przeboje z płyty "Aquaria" (m.in. "Melodia ta"). A jak jej występ ocenili jurorzy?

"Zrobiłaś tu pewnego rodzaju napięcie. To było tak w powietrzu, że przypominało jego postać. To był super kierunek. Brawo" - powiedział Stefano Terrazzino.

Jako ostatnia na scenie wystąpiła Ula Milewska, znana z największych musicalowych produkcji. Uczestniczka przeobraziła się w Lady Gagę, a jej wykonanie "Abracadabra" dosłownie wbiło wszystkich w fotele.

"Powiem wam wszystkim, że nie pamiętam takiego pierwszego odcinka, takiego mocnego. Dla was wszystkich wielkie brawa od samego początku. A ty byłaś tego ukoronowaniem" - cieszył się Piotr Gąsowski.

To właśnie Ula Milewska wygrała pierwszy odcinek "TTBZ", a nagrodę w wysokości 15 tys. zł przekazała fundacji "Zdążyć z pomocą". Drugie miejsce zajął Marcin Miller, który kwotą 5 tys. zł zasilił konto Stowarzyszenia Braci Mniejszych w Ełku.