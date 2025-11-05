Wielki finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już za rogiem! Poznajecie ten duet?

Przypomnijmy, że w 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", występy oceniają Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino. Uczestnicy jak najwierniej muszą wcielić się w przydzielane im gwiazdy i przekonać do siebie jurorów.

Półfinał programu wzbudził ogromne emocje. Wielką zwyciężczynią odcinka była Marta Bijan, która przebrana za Olivię Rodrigo, śpiewała przebój "Traitor". Niestety wokalistka mimo wygranej nie dostała się do finału.

Kto zawalczy o główną nagrodę w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

W finale programu oglądać będziemy zmagania Modesta Rucińskiego, Kamila Studnickiego, Natalii Muiangi oraz Krystiana Ochmana. Zwycięzca finałowego odcinka otrzyma Złotą Twarz i 100 tysięcy złotych!

To jednak nie koniec atrakcji. Pozostali uczestnicy talent show występować będą w duetach, a nagranie pierwszego z nich obejrzeć można poniżej. Sprawdźcie, czy uda wam się odgadnąć, kto wcielił się w role Miry Zimińskiej i Adolfa Dymsza! Finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już w ten piątek (07.10.2025 r.) o godzinie 19:55 w Polsacie!

Finał 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już za rogiem! Zobacz ten wyjątkowy duet Polsat