Po przerwie powraca uwielbiany przez Polaków program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Od 5 września, w każdy piątek, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu publiczność będzie miała okazję śledzić poczynania uczestników, którzy zaprezentują swoje aktorskie, taneczne i wokalne talenty, wcielając się w największe polskie i światowe gwiazdy muzyki. To będzie już 22. edycja show, które od 2014 r. podbija serca telewidzów.

W skład jurorów najnowszej edycji wchodzą: najsłynniejsza z polskich diw i gwiazda tegorocznej Eurowizji, Justyna Steczkowska, tancerz z włoskim temperamentem, znany widzom m.in. z "Tańca z gwiazdami", Stefano Terrazzino, ceniona śpiewaczka i wieloletnia jurorka programu, Małgorzata Walewska oraz Piotr Gąssowski, wcześniej występujący w show jako prowadzący.

Gospodarzami programu zostali Maciej Rock oraz Agnieszka Hyży.

Rozśpiewani jurorzy i prowadzący zachęcają do oglądania show Polsatu!

Jakiś czas temu, w ramach zapowiedzi, skład jurorski oraz prowadzący programu, nagrali wyjątkowy spot, promujący nową odsłonę show. W iście rozśpiewanym i tanecznym stylu zaprosili widzów do oglądania Polsatu w piątkowe wieczory. Na warsztat wzięli znaną piosenkę "Pump It Up" z repertuaru Danzela - zwycięzcy 16. edycji. "Piątek wieczór będzie nasz!" - zapewnili śpiewająco.

Kto wystąpi w najnowszej, 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

W nowej, 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w roli uczestników zobaczymy zarówno gwiazdy młodego pokolenia, jak i tych artystów, których polska publiczność zna i ceni od lat. Do walki o Złotą Twarz staną: influencerka i wokalistka Julia Żugaj, tancerka Edyta Herbuś, wokalistka i prezenterka Natalia Muianga, wokalistka, kompozytorka i pisarka Marta Bijan, aktor filmowy i teatralny Kamil Studnicki, znany z filmów i seriali Modest Ruciński, reprezentant Polski w konkursie Eurowizji 2021 Krystian Ochman oraz aktor filmowy, serialowy i reżyser Andrzej Nejman.

"Było to dla mnie ciekawe i ekscytujące, że będę mógł pomodulować swój głos i zagrać na scenie aktorsko" - przyznał Krystian Ochman, który w programie powróci do swoich musicalowych korzeni.

"Przyszłam tu, żeby rozwijać siebie i sprawdzić się w tym programie. Zobaczyć, czy potrafię być elastyczna przy wcielaniu się w inne postacie. Przyszłam tu dla siebie" - podkreśla z kolei Natalia Muianga.

"Proces nakładania maski, charakteryzacji i kostiumu jest takim momentem, kiedy namacalnie wykluwa się postać i zaczynam ją widzieć. Wtedy już swobodnie chodzę jej krokiem i swobodnie rozgaszczam się w tej postaci" - opowiada o występach w programie Kamil Studnicki.

Zwycięzcą poprzedniej edycji został Kuba Szyperski. "Nauczyłem się wytrwałości"

Przypomnijmy, że zwycięzcą poprzedniej edycji został Kuba Szyperski - polski aktor teatralny, musicalowy oraz dubbingowy. W finałowym odcinku spektakularnie odegrał rolę Margo Smith, wykonując utwór "He Taught Me to Yodel". Za triumf w show otrzymał nagrodę finansową, którą przeznaczył na Fundację "Twarze Depresji".

"Nauczyłem się wytrwałości i spokoju" - stwierdził tuż po programie, w rozmowie z prowadzącymi "halo tu polsat". Wyznał wówczas także, że program ponownie rozbudził w nim tęsknotę za sceną muzyczną. "Muzyka zagości na nowo w moim świecie. Mimo że gram w teatrze musicale, to tęskno mi było do sceny estradowej. Zakosztowałem jej w programie i apetyt rośnie w miarę jedzenia" - podsumował wówczas Kuba Szyperski.