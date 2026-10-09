Szósty odcinek show Polsatu rozpoczęła światowej klasy mezzosopranistka, a zarazem jurorka Małgorzata Walewska, która zachwyciła publiczność swoim głosem.

Następnie scenę przejął zwycięzca poprzedniego odcinka, Marcin Miller, który zmierzył się z legendą muzyki - Tomem Jonesem. W przeboju "She's a Lady" zaprezentował charakterystyczny styl artysty i sceniczną charyzmę, czym wyraźnie rozbawił i zachwycił Piotra Gąsowskiego.

"Panie Miller, Panie Jones, ja chcę Ci złożyć pokłon. Naprawdę, to było coś wspaniałego. Jak schodziłeś tutaj i zrobiłeś to... Słuchaj, ja po prostu myślałem, że śnię. No bo Ci powiem, że to robi wrażenie" - powiedział roześmiany Piotr Gąsowski.

Kolejne metamorfozy w "TTBZ". "Ten głos jest po prostu nieprawdopodobny"

Rafał Brzozowski wcielił się w Katarzynę Nosowską i wykonał utwór "Zazdrość". Po wcześniejszej metamorfozie w kobietę tym razem mógł skupić się na wokalu i interpretacji, bez rozbudowanego układu choreograficznego. Jego wykonanie doceniła Małgorzata Walewska, która zwróciła uwagę na niezwykłą barwę głosu i wiarygodność tej przemiany.

"Super. Znaczy wiesz, no oprócz tego, że jesteś gigantem, to zachowujesz się jak drobna Kasia Nosowska. Ten głos jest po prostu nieprawdopodobny. Tam były takie momenty, kiedy wychodził troszkę jakby ten męski tembr. Ale po prostu no papier ścierny jak się patrzy. W ogóle Rafał, muszę ci powiedzieć, że zyskałeś fankę. Wstanę na to" - oceniła wyraźnie wzruszona Małgorzata Walewska.

W rytm przeboju Katy Perry "Hot N Cold" Maria Sadowska dała popis energii, wokalnych umiejętności i scenicznej swobody. Błyskawiczne zmiany kostiumów, bieganie i skakanie nie przeszkodziły jej w utrzymaniu wokalnego poziomu. Występ stał się również okazją do ważnego przesłania o spełnianiu marzeń bez względu na wiek. Justyna Steczkowska nie kryła podziwu dla kondycji i zaangażowania Marii, a także przypomniała, że dla kobiet po pięćdziesiątce to wciąż doskonały czas, by realizować własne plany.

"Absolutnie przebiłaś mnie w przebiórkach. Do tej pory wydawało mi się, że jestem najszybsza, no ale jesteś szybsza ode mnie. Wszyscy wiemy, jak trudno jest śpiewać na żywo i biegać i skakać. I to jest zawsze wyższa szkoła jazdy, więc brak zadyszki, jeszcze utrzymanie tego sopranowego głosu Katy Perry, a to nie jest to co dzień twój głos, więc bardzo ci gratuluję, bo to musiało cię kosztować dużo pracy. Poza wszystkim to tylko państwu powiem jeszcze dodatkowo ja w ogóle się Marysiu szalenie cieszę, że tutaj jesteś, bo my jesteśmy z tej grupy 50 plus. Ja chciałam powiedzieć wszystkim kobietom, które teraz nas oglądają, że to jest właśnie czas na spełnianie naszych marzeń. Dzieci odchowałyśmy trochę, radzą sobie już same. Teraz czas dla nas i Marysia i ja jesteśmy tego przykładem tak i też państwu polecamy" - wyznała Justyna Steczkowska.

Maria Sadowska wcieliła się w Katy Perry. 50-letnia wokalistka z energią nastolatki Polsat

Nieoczekiwaną metamorfozę przeszedł również Gabriel Fleszar, który początkowo miał wcielić się w Brodkę, jednak po "kradzieży" otrzymał Hannę Banaszak. Wykonał utwór "W moim magicznym domu", który - jak sam przyznał - był najtrudniejszą piosenką, z jaką przyszło mu się zmierzyć. Jego interpretacja poruszyła Piotra Gąsowskiego.

"Wiesz co, się stała się taka magiczna rzecz, bo byłeś Hanią nie będąc nią. Powiem ci jednak tak: po prostu mnie wzruszyłeś i ukoiłeś i to było coś fantastycznego" - podsumował wyraźnie ukojony juror.

Następnie w zupełnie inny muzyczny świat przeniosła widzów Ula Milewska, która wcieliła się w Kate Bush i zaśpiewała "Wuthering Heights". Jej występ zachwycił romantycznym klimatem i sceniczną ekspresją. Małgorzata Walewska nie kryła, jak wielkie wrażenie zrobiła na niej ta interpretacja.

"Wypełniłaś [studio] sobą i to było wspaniałe. Naprawdę ja byłam tak zachwycona i urzeczona i chętnie usłyszę to jeszcze raz podczas dzisiejszego wieczoru. Na takim cmentarzu to naprawdę przyjemność spocząć" - pochwaliła Małgorzata Walewska.

Ida Nowakowska zmierzyła się natomiast z przebojem "Night Fever" zespołu Bee Gees z filmu "Gorączka sobotniej nocy". Wyzwaniem było nie tylko oddanie dyskotekowego charakteru utworu, ale również zastosowanie specyficznej, wysokiej barwy głosu, zgodnie ze wskazówkami Agnieszki Hekiert. Justyna Steczkowska doceniła energię Idy, choć zwróciła uwagę na trudność wokalnej imitacji.

"Słuchaj Ida, świetnie te refreny. W ogóle wiesz, no dałaś czadu jak to zwykle ty. Chociaż przyznam szczerze, że ten głos wysoki był tak specyficzny i tak trudny do podrobienia, że tak było trochę na granicy tego" - oceniła Justyna Steczkowska.

Bryska tym razem mogła wcielić się w artystkę, którą sama wybrała. Po wylosowaniu "kradzieży" sięgnęła po Brodkę i wykonała jej utwór "Miałeś być". Występ pełen dziewczęcego uroku i naturalności przypadł do gustu Małgorzacie Walewskiej.

"Byłaś tak wiarygodna. Tak to było ładne, takie dziewczęce. No super, bardzo jesteś piękną Brodką" - doceniła Małgorzata Walewska.

Na zakończenie odcinka Marcin Maciejczak wcielił się w Harry'ego Stylesa i wykonał jego przebój "Sign of the Times". Poruszająca interpretacja, dojrzałość i emocje widoczne w każdym geście zrobiły ogromne wrażenie na Piotrze Gąsowskim.

"To było bardzo atrakcyjne, że to wszystko fruwało, natomiast patrzyło się głównie na ciebie, bo wypełniłeś tę muzę dojrzałością. Miałeś wszystko tu w oczach, twarzy, we wszystkim. Byłeś cudowny, dziękuję ci za to wzruszenie i za to, że stworzyłeś jakąś nową wartość, za co ci bardzo dziękuję" - powiedział Piotr Gąsowski.

Wyniki 6. odcinka "TTBZ". Ten występ nie miał sobie równych

Po wszystkich występach ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce zajęła Ula Milewska, która przekazała 15 tysięcy złotych córce swojej przyjaciółki, podopiecznej Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Drugie miejsce przypadło Marcinowi Maciejczakowi. Wygrane przez niego 5 tysięcy złotych trafiło do podopiecznych Fundacji Judyta, która pomaga psom i kotom.

Jak ogłoszono na antenie, w kolejnym odcinku uczestnicy zaproszą na scenę swoich bliskich, a widzowie zobaczą następne zaskakujące metamorfozy. Wylosowane wcielenia to:

Gabriel Fleszar - Grzegorz Skawiński

Ida Nowakowska - Debbie Reynolds

Bryska - Jim Morrison

Marcin Miller - Krzysztof Krawczyk

Rafał Brzozowski - "masz wybór": Witold Paszt lub Nick Carter

Maria Sadowska - Majka Jeżowska

Marcin Maciejczak - Michał Wiśniewski

Ula Milewska - Justin Timberlake