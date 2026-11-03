O "Złotą Twoją Twarz" oraz czek na 100 tysięcy złotych (przeznaczany na wybrany cel charytatywny) powalczą: Maria Sadowska, Rafał Brzozowski, Marcin Maciejczak i Ula Milewska. Dodajmy, że show przyznaje nagrody również za zajęcie kolejnych miejsc - zwycięzca bądź zwyciężczyni 2. miejsca zabierze do domu "Srebrną Twoją Twarz", laureat 3. miejsca zgarnie "Brązową Twoją Twarz", zaś wygrany bądź wygrana 4. miejsca otrzyma w nagrodę za ciężką pracę w programie "Żelazną Twoją Twarz". Wszystkie "Twarze" są właściwymi odlewami twarzy uczestników programu, a w tym przypadku - konkretnego laureata nagrody.

Zwyciężczynią półfinału została Maria Sadowska, a swoje 15 tysięcy przekazała "Fundacji One Day", wspierającej dzieci opuszczające domy dziecka. Gabriel Fleszar po raz trzeci był drugi i swoje 5 tysięcy złotych ponownie przeznaczył na Fundację Puchaczówka.

Punktacja po dziewięciu odcinkach wyłoniła finałową czwórkę, a wyglądała następująco:

1. Maria Sadowska - 249

2. Rafał Brzozowski - 241

3. Marcin Maciejczak - 237

4. Ula Milewska - 230

5. Ida Nowakowska - 220

6. Gabriel Fleszar - 218

7. Marcin Miller - 210

8. Bryska - 179

Ula Milewska o udziale w "TTBZ". "Mam nadzieję, że te relacje przetrwają dłużej"

"Tak duża stacja telewizyjna i taki format dają nam możliwość bycia poznanym i usłyszanym przez widzów. Pozwala nam też dalej pokonywać levele artystyczne, bo ta droga się nie kończy. Dotychczas byłam głównie aktorką musicalową - musical w Polsce jest wciąż jednak niszowy, więc teraz więcej osób może się dowiedzieć, że istnieję, że śpiewam, może ktoś po prostu poczuje komunikację z moją wrażliwością" - przyznała Ula Milewska.

"Jeszcze jestem w środku tego programu. Myślę, że najwięcej refleksji przyjdzie, gdy to wszystko minie i gdy poczuję, jak się zmieniłam, bo wydaje mi się, że byłam w wielkim stresie podczas trwania nagrań. Te występy są paraliżujące. Wsadzamy sobie obce ciało w swoje ciało, obcy głos w nasz głos. Mamy na to tydzień. Myślę, że będę odważniejszą wersją siebie po tym programie" - dodała i wspomniała, co produkcja powtarzała jej przy pierwszych nagraniach.

Ula Milewska o udziale w "TTBZ". "Mam nadzieję, że te relacje przetrwają dłużej" INTERIA.PL

"Doskonale pamiętam słowa produkcji - oni zawsze przed wejściem do windy mówili: 'Baw się, baw się!'. I ja wiedziałam, że chcę się bawić, ale co z tego, jak byłam tak zestresowana, że mój układ nerwowy patrzył na mnie i mówił: 'nie będziemy się bawić, moja droga'. Podeszłabym do tej Uli sprzed pierwszego odcinka i powiedziałabym jej: 'baw się, bo wyjdzie ci lepiej, niż się spodziewasz. A nawet jak coś nie wyjdzie, to wybrniesz z tego!'. Prawda jest taka, że taki sam rezultat możemy osiągnąć bawiąc się tym i biorąc coś na serio" - zdradziła.