"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wraca do Polsatu. Te występy pamiętamy do dziś

Kiedy wiosną 2014 roku Polsat pokazał pierwszy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", trudno było przewidzieć, jak długo format pozostanie na antenie. Program doczekał się już 22 edycji, a jego scena wielokrotnie pokazywała znane osoby z zupełnie innej strony.

O wyniku nie zawsze decydowało doświadczenie wokalne. Równie ważne okazywały się umiejętności aktorskie, sposób poruszania się, charakterystyczna barwa głosu oraz odwaga potrzebna do zmierzenia się z postacią bardzo odległą od własnego wizerunku.

Te wykonania zapisały się w historii programu

Pierwsza edycja należała do Katarzyny Skrzyneckiej. Aktorka rozpoczęła udział jako Tina Turner w "Private Dancer", a w finale podjęła się wyjątkowo trudnego zadania. W "Time to Say Goodbye" jednocześnie wcieliła się w Andreę Bocellego i Sarah Brightman. Wygrała sezon, a później przez wiele lat oceniała występy kolejnych uczestników jako jurorka.

W trzeciej edycji szerokim echem odbił się występ Kai Paschalskiej jako Beyoncé. "Single Ladies" wymagało nie tylko zmierzenia się z wokalem amerykańskiej gwiazdy, lecz także dokładnego odtworzenia choreografii znanej z teledysku. Nagranie zostało zauważone również przez zagraniczne media. W tym samym sezonie Stefano Terrazzino pokazał swoje możliwości wokalne jako Mieczysław Fogg. Finałowe wykonanie "Jesiennych róż" przyniosło mu zwycięstwo.

Jednym z najtrudniejszych zadań w historii programu było wcielenie Kacpra Kuszewskiego w Marię Callas. Aktor wykonał "Habanerę" z opery "Carmen", a jego występ stał się jednym z najważniejszych momentów ósmej edycji, którą ostatecznie wygrał. W tym samym sezonie duże emocje wywołała Anna Dereszowska jako Kora w utworze "Raz-dwa, raz-dwa".

W pamięci widzów pozostał Filip Lato wykonujący "Sen o Warszawie" Czesława Niemena. Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka nie kryli wzruszenia, a nagranie szybko zdobyło popularność w internecie. Podobnie przyjęto występ Mateusza Ziółki w roli Zbigniewa Wodeckiego. Za "Lubię wracać tam, gdzie byłem" wokalista otrzymał maksymalne 60 punktów, a później wygrał dziesiątą edycję.

Adam Strycharczuk zwyciężył w dwunastym sezonie dzięki finałowej interpretacji "Listu do matki". Jako Violetta Villas zadedykował występ swojej zmarłej mamie. Małgorzata Walewska przyznała wówczas, że po raz pierwszy podczas programu uczestnik doprowadził ją do łez.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wielokrotnie pozwalała artystom wyjść poza gatunek, z którym byli dotąd kojarzeni. Czadoman jako Krzysztof Cugowski zaśpiewał "Jest taki samotny dom" i wygrał trzynastą edycję. Danzel natomiast zmierzył się z polskim tekstem "Wehikułu czasu", wcielając się w Ryszarda Riedla. Jego interpretację pochwalił Sebastian Riedel.

W oficjalnym zestawieniu najlepszych występów Polsatu znalazły się również między innymi Maria Tyszkiewicz jako Rihanna, Michał Meyer jako Krzysztof Krawczyk, Janusz Radek jako Prince oraz Maja Hyży w roli Miley Cyrus.

Natalia Muianga wygrała ostatnią edycję. Teraz prezentuje własne piosenki

Jesienią 2025 roku najlepiej z kolejnymi zadaniami poradziła sobie Natalia Muianga. Rozpoczęła sezon od Whitney Houston i "I Have Nothing", później zwyciężyła jako Ciara, a w następnych odcinkach zmierzyła się między innymi z twórczością Prince'a. W finale wybrała "Stand Up" Cynthii Erivo.

Jurorzy przyznali jej Złotą Twarz oraz 100 tys. zł. Muianga przekazała całą nagrodę Domowi Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku. Kolejne miejsca zajęli Kamil Studnicki, Modest Ruciński i Krystian Ochman. Justyna Steczkowska nazwała zwyciężczynię "urodzoną gwiazdą" i życzyła jej, aby widzowie poznani dzięki programowi zainteresowali się także jej autorską muzyką.

Po zakończeniu programu Muianga skoncentrowała się na własnym repertuarze. Wydała single "Beznamiętnie" oraz "Ile snów nam zostało", a lato 2026 roku wypełniły jej koncerty i występy festiwalowe. Wokalistka pojawiła się między innymi w programach Open'er Festivalu, Enea Edison Festivalu i Kazimiernikejszyn. Do jej planów dołączyły także Wodecki Twist oraz projekt "Swingin' Zaucha".

Artystka pracuje z własnym zespołem, prezentuje podczas koncertów niewydane utwory i przygotowuje kolejne single. Nie spieszy się natomiast z pierwszym albumem, ponieważ zależy jej, aby materiał ukazał się również na winylu.

"Czuję, że piszę własną historię" - mówiła w wywiadzie dla Interii Muzyki.

Kto wystąpi w nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

W 23. sezonie przeważają zawodowi wokaliści, ale każdy z nich reprezentuje inny muzyczny obszar. W repertuarze uczestników można spodziewać się popu, jazzu, rocka, musicalu oraz disco polo.

Rafał Brzozowski zdobył popularność dzięki udziałowi w "The Voice of Poland". Wydał sześć albumów, reprezentował Polskę podczas Eurowizji 2021, a następnie prowadził między innymi "Koło fortuny", "Jaką to melodię?" i "The Voice Senior". Niedawno wydarzyła się także ważna zmiana w jego życiu prywatnym. 1 sierpnia wokalista poślubił Helenę, która również zajmuje się muzyką.

Maria Sadowska wydała pierwszy solowy album jako 17-latka. Z czasem zaczęła łączyć muzykę z kinem, a w jej reżyserskim dorobku znalazły się filmy "Dzień kobiet", "Sztuka kochania" oraz "Dziewczyny z Dubaju". Widzowie pamiętają ją także z "The Voice of Poland", gdzie pełniła funkcję trenerki.

Gabriel Fleszar pod koniec lat 90. zdobył popularność dzięki piosence "Kroplą deszczu", która stała się jednym z największych przebojów tamtego okresu. Jego działalność nie ogranicza się jednak do popowych ballad. Od lat jest wokalistą rockowo-metalowej grupy Candida, a wcześniej występował również w amatorskim teatrze.

Bryska na początku kariery nie pokazywała twarzy i nie ujawniała swojej tożsamości, chcąc skierować uwagę odbiorców na muzykę. Ukończyła Institute of Contemporary Music Performance w Londynie. Popularność przyniosły jej "Odbicie" oraz albumy "moja ciemność" i "biorę wdech". Współpracowała również z Marylą Rodowicz i Dodą.

Marcin Miller od ponad 35 lat jest liderem grupy Boys. "Jesteś szalona", "Wolność" i "Łobuz" należą do najbardziej rozpoznawalnych przebojów polskiej muzyki tanecznej. Udział w programie będzie dla wokalisty okazją do zmierzenia się z repertuarem, którego na co dzień nie wykonuje. Wcześniej widzowie Polsatu oglądali go w "Tańcu z Gwiazdami".

Marcin Maciejczak wygrał trzecią edycję "The Voice Kids", a jego debiutancki album "Tamte dni" uzyskał status platynowej płyty. W kolejnych latach skierował swoją twórczość w stronę elektroniki i alternatywnego popu. Dwudziestoletni wokalista będzie najmłodszym uczestnikiem sezonu.

Ida Nowakowska ukończyła warszawską szkołę baletową, studiowała aktorstwo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a także występowała w Metropolitan Opera i Lincoln Center. Publiczność zna ją przede wszystkim jako tancerkę i prezenterkę. W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jednym z najważniejszych wyzwań będzie dla niej regularna praca nad wokalem.

Ula Milewska jest związana z Teatrem Muzycznym Roma. Ukończyła śpiew solowy na Akademii Muzycznej we Wrocławiu i pracuje jako trenerka emisji głosu. Występuje również w Teatrze Pieśń Kozła, a w swoim dorobku ma koncerty z Leszkiem Możdżerem. Dla części telewidzów będzie nową postacią, ale do programu przychodzi z dużym doświadczeniem scenicznym.

Pełny skład 23. edycji potwierdziła Telewizja Polsat.

Maciej Rock i Agnieszka Hyży ponownie poprowadzą program

Gospodarzami nowej edycji pozostają Maciej Rock i Agnieszka Hyży. W jury ponownie spotkają się Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

Każde z nich zna program z innej perspektywy. Gąsowski przez lata był jego prowadzącym, Terrazzino wygrał trzecią edycję, Walewska ocenia uczestników od początku emisji, natomiast Steczkowska wnosi wieloletnie doświadczenie estradowe.

Nowy sezon powstaje w większym studiu. Po nagraniach pierwszych odcinków jurorzy zapowiadali, że wybór najlepszych uczestników będzie wyjątkowo trudny.

"Jestem zaniepokojony poziomem, bo jeśli tak dalej pójdzie, okaże się, że oni wszyscy umieją więcej niż ja. To w takim razie co ja tu robię?" - żartował Piotr Gąsowski w rozmowie z Interią Muzyką.

Co jeszcze Polsat pokaże jesienią 2026 roku?

Muzyka i widowiska rozrywkowe ponownie zajmą ważne miejsce w jesiennej ramówce Polsatu. Oprócz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powróci "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Dziewiętnasta edycja będzie dłuższa od poprzednich - stacja przygotuje dwanaście zamiast dziesięciu odcinków.

Program ponownie poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a na parkiecie pojawią się między innymi Mandaryna oraz Helena Englert. Decyzję o wydłużeniu sezonu Polsat podjął po reakcjach widzów.

Muzyczni goście nadal będą pojawiać się w weekendowym "halo tu polsat", w którym regularnie odbywają się występy oraz rozmowy z artystami.

Po wiosennym sezonie "Must Be the Music" Polsat na jesień ponownie powierza piątkowe wieczory "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pierwsze wypowiedzi jurorów wskazują, że 23. edycja może przynieść wiele wyrównanych muzycznych pojedynków.