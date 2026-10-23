"Twoja twarz brzmi znajomo": Takiej sytuacji jeszcze nie było w Polsacie. Justyna Steczkowska: Nie potrafię cię ocenić uczciwie

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Po ubiegłotygodniowym debiucie rodzinnego odcinka programu "Twoja twarz brzmi znajomo" na widzów Polsatu czekała kolejna niespodzianka. Tym razem po raz pierwszy w historii uczestnik wcielił się w jednego z aktualnych jurorów. Jak Marcin Maciejczak poradził sobie w eurowizyjnej piosence "Gaja" Justyny Steczkowskiej?

Uczestnicy programu Twoja twarz brzmi znajomo podczas ósmego odcinka siedzący na pomarańczowych kanapach w studiu
Uczestnicy "Twoja twarz brzmi znajomo" i ich metamorfozy w ósmym odcinkuMaciej ZawadaPolsat

Przypomnijmy, że w programie Polsatu chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show.

W roli jurorów występują Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Krzysztof Ibisz kradnie show

Ósmy odcinek gościnnie rozpoczął gwiazdor Polsatu Krzysztof Ibisz, uczestnik 18. edycji "TTBZ". W towarzystwie sióstr Ilony i Mileny Krawczyńskich zaśpiewał utwór "DOO-DAH, DOO-DAH DA". "Krzysztof Ibisz nie potrzebuje wielkich słów, by skraść show - wystarczy, że pojawi się na scenie!" - zapowiadał wcześniej ten występ Polsat.

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Starcie o punkty rozpoczęła Ula Milewska, która wcieliła się w Shakirę w przeboju "Addicted to You". "Dałaś nam bardzo dużo radości na początku przy otwarciu odcinka, za co ci bardzo dziękujemy. Zawsze, jak widzimy kogoś tak radosnego, tak dobrze przygotowanego i jeszcze z wielką wspaniałą piosenką, światowym hitem, to jest sama radość" - nie kryła zadowolenia Justyna Steczkowska.

Wokalistka w błyszczącej sukience śpiewa na oświetlonej scenie w otoczeniu tancerek ubranych w złote kostiumy.
Ula Milewska jako Shakira w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"Maciej ZawadaPolsat

Rafał Brzozowski nie krył radości, gdy w poprzednim odcinku wylosował Bono. Teraz musiał udowodnić, że potrafi oddać charakterystyczny styl legendarnego wokalisty U2. Na warsztat wziął przebój "With or Without You". Efekt zrobił ogromne wrażenie na Piotrze Gąsowskim. "Wszystko było w punkt, taki cudowny ascetyzm, który ja lubię u Bono. Tam nie ma fajerwerków, facet śpiewa, jest prawdziwy i ty byłeś właśnie śpiewająca prawdą. A zrobiłeś jego głos tak, że myślałem, że zwariuję" - ocenił juror.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”: Rafał Brzozowski jako Bono (U2)Polsat

Przed Marcinem Millerem stanęło zadanie wymagające nie tylko umiejętności wokalnych, lecz także aktorskiego wyczucia. Wokalista grupy Boys wcielił się w Eugeniusza Bodo, a przygotowania do wykonania "Sex Appeal" obejmowały ćwiczenia dykcji i naukę przedwojennej gwary warszawskiej.

"Marcinku, no po prostu fantastycznie. Mieliśmy tutaj ubaw, ale świetna dykcja, wszystkie te 'l' zaciągane, ruch, poczucie humoru, wszystko. Piękny powrót do dawnych czasów" - podsumowała Justyna Steczkowska.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Gabriel Fleszar musiał odnaleźć w sobie energię amerykańskiej wokalistki Meghan Trainor. Przygotowania do tej metamorfozy rozpoczął od nauki chodzenia, a na scenie zmierzył się z przebojem "All About That Bass". Małgorzata Walewska doceniła jego naturalność, wokal i podobieństwo do oryginału. "Według mnie byłeś bardzo prawdziwy i jeżeli ja bym miała to zatańczyć, to byłabym taka jak ty, bo nie trzeba nie być kobietą, żeby tego tak nie umieć. Dla mnie przede wszystkim było znakomicie wokalnie i myślę, że barwowo też byłeś zbliżony do oryginału. Było super" - podsumowała.

Maria Sadowska wcieliła się w swojego... wujka

Szczególnie osobisty charakter miał występ Marii Sadowskiej, która wcieliła się w Andrzeja Zauchę - swojego wujka. Wykonanie utworu "Byłaś serca biciem" było dla niej wyjątkowym spotkaniem z rodzinną historią i twórczością artysty.

"Mi się bardzo podobało, że trafiłaś w jego duszę, ten jego feeling. To postać naprawdę trudna do zrobienia i to jeszcze jako kobieta. Zrobiłaś naprawdę dobrą robotę" - stwierdził Stefano Terrazzino.

Ida Nowakowska na scenie pojawiła się jako Jennifer Lopez, prezentując wielki hit "Let's Get Loud". W tej metamorfozie liczyły się temperament, taneczna energia i sceniczny pazur. Małgorzata Walewska nie kryła entuzjazmu: "No jesteś energią czystą, jesteś żywym srebrem. Cieszę się, że mogę siedzieć tu i doświadczać tego, co ty tutaj robisz".

Jasnowłosa kobieta w białej sukience energicznie tańczy na scenie telewizyjnego show rozrywkowego, za stołem sędziowskim siedzą trzy osoby, w tle widoczna kolorowa publiczność i duży ekran z napisem.
Ida Nowakowska jako Jennifer Lopez w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"Maciej ZawadaPolsat

Swoim występem jako Billie Eilish ("Birds of a Feather") Bryska mocno poruszyła Piotra Gąsowskiego. Juror uznał, że było to "wspaniałe". "Było czyściutko, fajnie, właśnie takie wycofanie, jak to u niej" - podkreślił.

Marcin Maciejczak wygrywa jako Justyna Steczkowska

Jako ostatni na scenie stanął Marcin Maciejczak, który jako pierwszy uczestnik zmierzył się z piosenką jednego z jurorów. Zaśpiewał on eurowizyjny przebój "Gaja" Justyny Steczkowskiej. 20-latek dodatkowo wystąpił w oryginalnym stroju gwiazdy, w którym ta reprezentowała Polskę na Eurowizji.

Marcin Maciejczak jako Justyna Steczkowska w "TTBZ"! Tak w jego wykonaniu brzmi eurowizyjny hit "Gaja"Polsat

"Eurowizja to są ogromne emocje, więc ja nie potrafię cię ocenić uczciwie. Jestem po prostu pełna podziwu dla ciebie. Ja to ćwiczyłam bardzo długo, ty miałeś tydzień, więc jak ci się to udało? Jesteś naprawdę super. Gratuluję ci z całego serca, bo ja wiem, jakie to jest trudne" - podkreśliła Justyna Steczkowska.

To właśnie Marcin Maciejczak został zwycięzcą piątkowego odcinka. 15 tys. zł nagrody przekazał dla dzieci z Fundacji "Krwinka". Z kolei Marcin Miller - laureat drugiego miejsca - swoje 5 tys. zł nagrody skierował do Fundacji "Zwierzęta Niczyje" z Suwałk.

Dwie kobiety w efektownych, wieczorowych kreacjach stoją na tle sceny z kolorowymi światłami i dużym napisem „Tak Brzmi Zima”.
Marcin Maciejczak i Justyna Steczkowska w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"Maciej ZawadaPolsat

"Twoja twarz brzmi znajomo" - wylosowane metamorfozy w dziewiątym odcinku:

Maria Sadowska - Sam Brown
Ida Nowakowska - Agnieszka Chylińska
Gabriel Fleszar (kradzież)
Bryska - Piotr Sołoducha (Enej)
Ula Milewska - Liza Minnelli
Rafał Brzozowski - Lewis Capaldi
Marcin Miller - Gene Simmons (Kiss)
Marcin Maciejczak - Bryan Adams.

Na koniec Gabriel Fleszar ukradł piosenkę Rafałowi Brzozowskiemu, który w powtórnym losowaniu dostał Bonnie Tyler.

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