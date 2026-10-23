Przypomnijmy, że w programie Polsatu chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show.

W roli jurorów występują Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Krzysztof Ibisz kradnie show

Ósmy odcinek gościnnie rozpoczął gwiazdor Polsatu Krzysztof Ibisz, uczestnik 18. edycji "TTBZ". W towarzystwie sióstr Ilony i Mileny Krawczyńskich zaśpiewał utwór "DOO-DAH, DOO-DAH DA". "Krzysztof Ibisz nie potrzebuje wielkich słów, by skraść show - wystarczy, że pojawi się na scenie!" - zapowiadał wcześniej ten występ Polsat.

Krzysztof Ibisz znów na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Śmiech, dystans i potencjał na viral Polsat

Starcie o punkty rozpoczęła Ula Milewska, która wcieliła się w Shakirę w przeboju "Addicted to You". "Dałaś nam bardzo dużo radości na początku przy otwarciu odcinka, za co ci bardzo dziękujemy. Zawsze, jak widzimy kogoś tak radosnego, tak dobrze przygotowanego i jeszcze z wielką wspaniałą piosenką, światowym hitem, to jest sama radość" - nie kryła zadowolenia Justyna Steczkowska.

Ula Milewska jako Shakira w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

Rafał Brzozowski nie krył radości, gdy w poprzednim odcinku wylosował Bono. Teraz musiał udowodnić, że potrafi oddać charakterystyczny styl legendarnego wokalisty U2. Na warsztat wziął przebój "With or Without You". Efekt zrobił ogromne wrażenie na Piotrze Gąsowskim. "Wszystko było w punkt, taki cudowny ascetyzm, który ja lubię u Bono. Tam nie ma fajerwerków, facet śpiewa, jest prawdziwy i ty byłeś właśnie śpiewająca prawdą. A zrobiłeś jego głos tak, że myślałem, że zwariuję" - ocenił juror.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”: Rafał Brzozowski jako Bono (U2) Polsat

Przed Marcinem Millerem stanęło zadanie wymagające nie tylko umiejętności wokalnych, lecz także aktorskiego wyczucia. Wokalista grupy Boys wcielił się w Eugeniusza Bodo, a przygotowania do wykonania "Sex Appeal" obejmowały ćwiczenia dykcji i naukę przedwojennej gwary warszawskiej.

"Marcinku, no po prostu fantastycznie. Mieliśmy tutaj ubaw, ale świetna dykcja, wszystkie te 'l' zaciągane, ruch, poczucie humoru, wszystko. Piękny powrót do dawnych czasów" - podsumowała Justyna Steczkowska.

Gabriel Fleszar musiał odnaleźć w sobie energię amerykańskiej wokalistki Meghan Trainor. Przygotowania do tej metamorfozy rozpoczął od nauki chodzenia, a na scenie zmierzył się z przebojem "All About That Bass". Małgorzata Walewska doceniła jego naturalność, wokal i podobieństwo do oryginału. "Według mnie byłeś bardzo prawdziwy i jeżeli ja bym miała to zatańczyć, to byłabym taka jak ty, bo nie trzeba nie być kobietą, żeby tego tak nie umieć. Dla mnie przede wszystkim było znakomicie wokalnie i myślę, że barwowo też byłeś zbliżony do oryginału. Było super" - podsumowała.

Maria Sadowska wcieliła się w swojego... wujka

Szczególnie osobisty charakter miał występ Marii Sadowskiej, która wcieliła się w Andrzeja Zauchę - swojego wujka. Wykonanie utworu "Byłaś serca biciem" było dla niej wyjątkowym spotkaniem z rodzinną historią i twórczością artysty.

"Mi się bardzo podobało, że trafiłaś w jego duszę, ten jego feeling. To postać naprawdę trudna do zrobienia i to jeszcze jako kobieta. Zrobiłaś naprawdę dobrą robotę" - stwierdził Stefano Terrazzino.

Ida Nowakowska na scenie pojawiła się jako Jennifer Lopez, prezentując wielki hit "Let's Get Loud". W tej metamorfozie liczyły się temperament, taneczna energia i sceniczny pazur. Małgorzata Walewska nie kryła entuzjazmu: "No jesteś energią czystą, jesteś żywym srebrem. Cieszę się, że mogę siedzieć tu i doświadczać tego, co ty tutaj robisz".

Ida Nowakowska jako Jennifer Lopez w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

Swoim występem jako Billie Eilish ("Birds of a Feather") Bryska mocno poruszyła Piotra Gąsowskiego. Juror uznał, że było to "wspaniałe". "Było czyściutko, fajnie, właśnie takie wycofanie, jak to u niej" - podkreślił.

Marcin Maciejczak wygrywa jako Justyna Steczkowska

Jako ostatni na scenie stanął Marcin Maciejczak, który jako pierwszy uczestnik zmierzył się z piosenką jednego z jurorów. Zaśpiewał on eurowizyjny przebój "Gaja" Justyny Steczkowskiej. 20-latek dodatkowo wystąpił w oryginalnym stroju gwiazdy, w którym ta reprezentowała Polskę na Eurowizji.

Marcin Maciejczak jako Justyna Steczkowska w "TTBZ"! Tak w jego wykonaniu brzmi eurowizyjny hit "Gaja" Polsat

"Eurowizja to są ogromne emocje, więc ja nie potrafię cię ocenić uczciwie. Jestem po prostu pełna podziwu dla ciebie. Ja to ćwiczyłam bardzo długo, ty miałeś tydzień, więc jak ci się to udało? Jesteś naprawdę super. Gratuluję ci z całego serca, bo ja wiem, jakie to jest trudne" - podkreśliła Justyna Steczkowska.

To właśnie Marcin Maciejczak został zwycięzcą piątkowego odcinka. 15 tys. zł nagrody przekazał dla dzieci z Fundacji "Krwinka". Z kolei Marcin Miller - laureat drugiego miejsca - swoje 5 tys. zł nagrody skierował do Fundacji "Zwierzęta Niczyje" z Suwałk.

Marcin Maciejczak i Justyna Steczkowska w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

"Twoja twarz brzmi znajomo" - wylosowane metamorfozy w dziewiątym odcinku:

Maria Sadowska - Sam Brown

Ida Nowakowska - Agnieszka Chylińska

Gabriel Fleszar (kradzież)

Bryska - Piotr Sołoducha (Enej)

Ula Milewska - Liza Minnelli

Rafał Brzozowski - Lewis Capaldi

Marcin Miller - Gene Simmons (Kiss)

Marcin Maciejczak - Bryan Adams.

Na koniec Gabriel Fleszar ukradł piosenkę Rafałowi Brzozowskiemu, który w powtórnym losowaniu dostał Bonnie Tyler.