"Twoja twarz brzmi znajomo" przed finałem. Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym duecie

W piątkowy wieczór poznamy wyniki wielkiego finału programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Na stronach Interii możecie już przedpremierowo zobaczyć fragment niezwykłego duetu - w kogo wcieliły się Julia Żugaj i Marta Bijan?

W jury 22. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zasiadają ponownie Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino. Zadaniem uczestników jest jak najwierniejsze wcielenie się w śpiewające gwiazdy.

W wielkim finale (piątek, początek godz. 19:55 w Polsacie) o zwycięstwo będzie rywalizowała najlepsza czwórka: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Kamil Studnicki i Krystian Ochman.

Na scenie pojawią się też pozostali uczestnicy: Marta Bijan, Edyta Herbuś, Andrzej Nejman i Julia Żugaj.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Julia Żugaj i Marta Bijan w duecie

Po raz pierwszy w tej edycji zobaczymy wspólne duety uczestników. Produkcja zapowiada wielkie emocje i wzruszenia, a łzy będą płynąć również ze śmiechu.

Julia Żugaj i Marta Bijan na ostatni odcinek przygotowały wspólny występ jako duet Long & Junior w przeboju "Tańcz, tańcz, tańcz". "Prawdziwa eksplozja radości, która porwała z miejsc całą widownię" - czytamy.

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym dueciePolsat

