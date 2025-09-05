"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powraca! Oto uczestnicy 22. edycji

Jesienna ramówka Telewizji Polsat nie może obyć się bez hitu, który od lat przyciąga miliony widzów. Program rusza w piątek, 5 września, o godzinie 19:55, a kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Prowadzenie powierzono duetowi doświadczonych prezenterów: Maciejowi Rockowi - znanemu z "Must Be The Music" - oraz Agnieszce Hyży, która wprowadzi widzów w kulisy show.

Na fotelach jurorskich ponownie zasiądą gwiazdy polskiej sceny muzycznej i telewizyjnej: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska oraz Piotr Gąsowski. Ich wnikliwe oceny, poczucie humoru i emocjonalne reakcje na występy uczestników zawsze były jednym z najbardziej lubianych elementów programu.

Czas poznać uczestników najnowszej edycji - artystów, którzy staną przed wyzwaniem metamorfozy i rywalizacji o sympatię widzów.

Julia Żugaj

Julia Żugaj to jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia, która z powodzeniem przeniosła swoją aktywność internetową na scenę muzyczną. Początki jej kariery związane są z projektem Team X, gdzie szybko zdobyła sympatię nastoletnich odbiorców. Z czasem postawiła jednak na solowe działania i konsekwentnie buduje własną markę artystyczną. Jej koncerty przyciągają tłumy fanów, a kolejne single gromadzą miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.

Choć początkowo kojarzona była głównie z treściami lifestyle'owymi, dziś stawia przede wszystkim na muzykę - nagrywa płyty, występuje na festiwalach i rozwija swoją sceniczną osobowość. Ma już za sobą także udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie udowodniła, że scena nie ma przed nią tajemnic. Jej udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie dla niej kolejnym sprawdzianem - tym razem nie tylko wokalnym, lecz także aktorskim.

Julia Żugaj wystąpi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Pawel Wodzynski East News

Edyta Herbuś

Edyta Herbuś to tancerka i aktorka, która od lat cieszy się ogromną popularnością. Szerokiej publiczności dała się poznać dzięki programowi "Taniec z gwiazdami", gdzie jej niezwykła ekspresja i technika taneczna zapewniły jej grono wiernych fanów. Równolegle rozwijała karierę aktorską, pojawiając się w takich serialach jak "Klan", "Na Wspólnej", "Plebania" czy "Pierwsza miłość".

Herbuś to artystka wszechstronna, która nie boi się nowych wyzwań i scenicznych emocji. Występy w show Polsatu będą dla niej okazją, by połączyć swoje doświadczenie aktorskie z pasją do muzyki i ruchu. Dzięki scenicznemu obyciu i charyzmie może okazać się jedną z najciekawszych uczestniczek tej edycji.

Edyta Herbuś jest kolejną gwiazdą w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Pawel Wodzynski East News

Natalia Muianga

Natalia Muianga to wokalistka, autorka tekstów i prezenterka, która wyróżnia się na tle innych uczestników swoim jazzowym zacięciem i charakterystyczną barwą głosu. Ukończyła wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Gdańsku, a jej muzyczna droga prowadziła m.in. przez "Mam Talent", gdzie była finalistką, i "The Voice of Poland", gdzie dotarła do ćwierćfinału.

Na scenie stawia na autorskie kompozycje - zmysłowe i klimatyczne, które często wykonuje wraz ze swoim zespołem. Koncertuje regularnie, a jej występy są doceniane za naturalność i szczerość. W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaprezentuje zupełnie nowe oblicze, wchodząc w role muzycznych ikon, co będzie dla niej interesującym artystycznym wyzwaniem.

Natalia Muianga wystąpi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Pawel Wodzynski East News

Marta Bijan

Marta Bijan to jedna z najbardziej wszechstronnych uczestniczek tej edycji - wokalistka, kompozytorka, pisarka i reżyserka. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się od udziału w "X Factor" w 2014 roku, gdzie zajęła drugie miejsce i zdobyła ogromną sympatię widzów. Od tamtej pory konsekwentnie rozwija karierę, wydając autorskie albumy i tworząc teksty o głębokim, emocjonalnym charakterze.

Artystka ma na swoim koncie także działalność filmową - ukończyła Warszawską Szkołę Filmową, a jej krótkometrażowy horror "Luna" z 2019 roku zdobył uznanie krytyków. Jej udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" może przynieść wiele zaskoczeń, bo Bijan łączy wrażliwość z ogromnym potencjałem scenicznym.

Marta Bijan jako kolejna uczestniczka w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Adam Jankowski/REPORTER East News

Kamil Studnicki

Kamil Studnicki to aktor i wokalista, którego kariera od początku związana jest z teatrem i muzyką. Już jako osiemnastolatek zdobył Grand Prix na 34. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu - prestiżowym konkursie, który otworzył mu drogę do współpracy z największymi nazwiskami polskiej sceny teatralnej.

Występował m.in. u boku Jana Englerta, Wojciecha Kościelniaka czy Mai Kleczewskiej, a jednocześnie rozwija projekt muzyczny jako lider zespołu Fetysz. Grupa zadebiutowała w programie "Must Be The Music" i pracuje obecnie nad pierwszą płytą. Studnicki w programie Polsatu pokaże nie tylko głos, ale także aktorską charyzmę, która może okazać się jego mocną stroną.

Kamil Studnicki jest uczestnikiem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Artur Zawadzki/REPORTER East News

Modest Ruciński

Modest Ruciński to aktor filmowy, serialowy i teatralny, którego widzowie mogą kojarzyć z ról w takich produkcjach jak "Ziarno prawdy", "Niebezpieczni dżentelmeni" czy "Ciemno, prawie noc". Jego prawdziwą pasją pozostaje jednak scena teatralna, szczególnie spektakle musicalowe, gdzie może w pełni wykorzystać swoje umiejętności wokalne i aktorskie.

Ruciński jest artystą, który nie boi się różnorodnych wyzwań i często sięga po role wymagające transformacji. To doświadczenie może być jego atutem w programie, gdzie każda odsłona to nowe wcielenie, kostium i interpretacja.

Modest Ruciński wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Artur Zawadzki/REPORTER East News

Krystian Ochman

Krystian Ochman to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników tej edycji. Zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland", laureat festiwalu w Opolu i reprezentant Polski na Eurowizji 2022. Jego charakterystyczny głos i umiejętność łączenia klasyki z popem wyróżniają go na tle polskich wokalistów.

Jest wnukiem wybitnego tenora Wiesława Ochmana, po którym odziedziczył muzyczną pasję i talent. Na koncie ma już kilka albumów, a jego debiutancki singiel "Światłocienie" pokrył się złotem. W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie miał okazję zmierzyć się z repertuarem zupełnie innym niż ten, z którym kojarzą go fani.

Krystian Ochman to kolejny uczestnik "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Artur Zawadzki/REPORTER East News

Krystian Ochman na ramówce Polsatu. Muzyk opowiedział o udziale w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" INTERIA MUZYKA INTERIA.PL

Andrzej Nejman

Andrzej Nejman to aktor i reżyser, który od lat obecny jest w polskiej kulturze. Na ekranie zadebiutował już jako dziecko, w filmie "Rozalka Olboga", a ogólnopolską rozpoznawalność zdobył dzięki roli Waldka w kultowych "Złotopolskich". Później regularnie pojawiał się w produkcjach telewizyjnych i filmowych, a równocześnie rozwijał karierę teatralną.

Przez trzynaście lat pełnił funkcję dyrektora Teatru Kwadrat, gdzie odpowiadał zarówno za stronę artystyczną, jak i organizacyjną. Ostatnio przypomniał się widzom Polsatu rolą Roberta w serialu "Teściowie". Jego udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" może być ciekawym powrotem do lżejszego repertuaru, w którym pokaże inne oblicze swojego talentu.

Andrzej Nejman to ostatni z uczestników programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Artur Zawadzki/REPORTER East News