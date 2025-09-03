Show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powraca na antenę Polsatu. Na widzów programu czekają precyzyjne występy, masa niespodzianek i maski, które kryją tajemnice. Jakie emocje, tuż przed telewizyjną premierą, towarzyszą uczestnikom 22. edycji "Twojej Twarzy"? Porozmawialiśmy z nimi, więc sprawdźcie sami!

22. edycja "TTBZ" już 5 września o 19:55 w Polsacie. "To wielki miks emocji"

Nowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zbliża się wielkimi krokami. Już 5 września widzowie będą mogli śledzić zmagania artystów, którzy w show Polsatu zaprezentują się w różnych konfiguracjach oraz maskach najpopularniejszych muzyków na świecie. Prapremierę pierwszego odcinka show uświetniła Justyna Steczkowska, która zachwyciła sensualnym wykonaniem utworu "Fever".

Jedną z uczestniczek nadchodzącej edycji programu jest Marta Bijan, która zdradziła Interii Muzyce, jakie emocje towarzyszą jej tuż przed premierą pierwszego odcinka "Twojej Twarzy". "Co przeważa? Ekscytacja czy strach? Myślę, że o pierwsze odcinki... strach! Bo dopiero później się rozkręcam! Od każdej osoby czegoś się nauczyłam. Od aktorów podbierałam zachowania, o których nigdy wcześniej nie myślałam, gdy wcielałam się w jakąś postać. Od Julki Żugaj odwagi działania - bardzo się wspierałyśmy. Od Natalii Muiangi uczyłam się wszystkiego - to chodząca diva i klasa. Edytka to samo. Kobieca energia i moc. Krystian - świetne poczucie humoru. Andrzej i Modest to czysta męska mądrość. Od każdego coś wyniosłam. A, i Kamila Studnickiego uwielbiam! To moja kolejna diva. Nie sądziłam, że mam aż taki dystans do siebie. Za kamerami potrafiłam płakać ze śmiechu. Dużo narzekałam, ale i rozśmieszałam towarzystwo. Dużo się z siebie śmiałam, to może być inspirujące dla innych" - opowiedziała.

"Najtrudniejsze jest to, że zamknęliśmy już nagrania i pewien etap programu, a teraz trzeba od nowa do tego wrócić, więc myślę, że te emocje będzie trzeba przeżywać na nowo. Trochę się stresuję, a trochę jestem podekscytowany, bo nigdy nie wiadomo, jak coś odbiorą widzowie. To wielki miks emocji!" - przyznał Kamil Studnicki.

Krystian Ochman na ramówce Polsatu. Muzyk opowiedział o udziale w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" INTERIA MUZYKA INTERIA.PL

"Nagrywaliśmy odcinki wcześniej, a teraz zaczynam sobie przypominać te emocje. Czuję ekscytację i adrenalinę, bo nie wiem, jak to wszystko zostanie odebrane! Ciekawi mnie to, jak ja w ogóle będę odbierać ten program, gdy będę oglądała odcinki przed telewizorem. Zupełnie inaczej występuje się na scenie, a inaczej ogląda się to po czasie. Wiem, że na tamten moment dałam z siebie wszystko. Były gorsze i lepsze występy, ale całościowo wspominam ten program jako świetną zabawę. To była intensywna praca przez parę miesięcy. Wszyscy się wspieraliśmy" - zdradziła Interii Muzyce Natalia Muianga.

"Najbardziej towarzyszy mi ekscytacja. Zawsze jestem ciekawy odbioru, ale nie stresuje mnie to. Zrobiłem robotę, jestem z niej zadowolony i nagrywki są już zamknięte. Jestem osobą, która lubi obserwować to, co dzieje się dookoła, szczególnie w takich sytuacjach, gdy znajduję się w gronie świetnych artystów" - opowiedział nam Krystian Ochman.