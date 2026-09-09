Przypomnijmy, że w programie Polsatu chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show.

W roli jurorów występują Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Gabriel Fleszar jako Bedoes

Jednym z uczestników 23. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" jest Gabriel Fleszar. Wokalista największą popularność zdobył za sprawą przeboju "Kroplą deszczu" z 1999 r.

W 2000 r. zagrał jedną z głównych ról w filmie "Sezon na leszcza" u boku reżysera tej produkcji Bogusława Lindy, Anny Przybylskiej i Edyty Olszówki. Przez blisko dekadę Fleszar występował jako wokalista w grupie Candida, która w swojej twórczości łączy nu metal, stoner rocka, grunge'owe przestery czy punkowe rytmy.

W drugim odcinku "TTBZ" (piątek, godz. 19:55) Fleszara czeka spora metamorfoza, bo wcieli się w rapera Bedoesa w utworze "Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach (na zawsze)".

"Jestem zaskoczona własną reakcją na tę piosenkę i twoje wykonanie. Aż usiądę. W tej referencji głównie rzucały mi się w uszy przekleństwa, natomiast okazuje się, że to jest bardzo głęboki i piękny tekst, który traktuje o problemach młodych ludzi. Ja wiem, że to zabrzmi o śmiesznie, ale skojarzyło mi się to z historią Romea i Julii. To jest współczesnym językiem opowiedziana historia o tego typu miłości. Naprawdę było to wzruszające i mam gęsią skórkę. Jestem też pod wrażeniem twojej głębi i warkoczyków" - podsumowała poruszona Małgorzata Walewska.

Dodajmy, że w programie jako uczestnicy występują również: tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna - Ida Nowakowska; piosenkarka i reżyserka - Maria Sadowska; jedna z najciekawszych przedstawicielek młodego pokolenia sceny alternatywnej - Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan; wokalistka, aktorka i trenerka wokalna - Urszula Milewska; prezenter, konferansjer i wokalista Rafał Brzozowski; wokalista grupy Boys i juror programu "Disco Star" Marcin Miller oraz najmłodszy w tym gronie Marcin Maciejczak, zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Kids".

W pierwszym odcinku triumfowała Ula Milewska jako Lady Gaga w przeboju "Abracadabra".