4 września o godz. 19:55 na antenie Polsatu wystartuje najnowsza odsłona programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! To już 23. edycja show, w którym niemożliwe staje się możliwe, a spektakularne metamorfozy wciąż zaskakują oglądających. Produkcja już zapowiedziała kilka nowości - większą scenę, większe nagrody przekazywane na cele charytatywne, ale też nowe zasady w losowaniu piosenek przez uczestników.

Fotele jurorskie ponownie zajmą Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino, a na scenie rywalizować ze sobą będą: Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Bryska, Urszula Milewska, Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Marcin Miller i Marcin Maciejczak. Show poprowadzi uwielbiany przez publiczność duet - Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Zanim jednak najnowsza odsłona "TTBZ" przejmie ekrany widzów Polsatu w piątki wieczorową porą, przypomnijmy najlepszych z najlepszych poprzednich edycji. Kto triumfował w minionych sezonach i które z występów zwycięzców zapadły Polakom w pamięci?

To oni zwyciężyli w poprzednich edycjach "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Które występy zapadły widzom w pamięci najmocniej?

Minioną, 22. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zwyciężyła Natalia Muianga - polska wokalistka jazzowa i autorka tekstów. "To była naprawdę jedna z piękniejszych muzycznych przygód w moim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogłam tam być wśród tak wspaniałych ludzi" - mówiła w rozmowie z Interią Muzyką niedługo po wygranej. W pamięci widzów w szczególności zapisały się jej występy z pierwszego i trzeciego odcinka, gdy artystka wcieliła się w role Whitney Houston (wykonując utwór "I'm Every Woman") oraz Ciary (z piosenką "Level Up"). Drugie z wymienionych wcieleń Muiangi obejrzało w serwisie YouTube ponad 66 tys. internautów. Widowiskowym popisem było także finałowe "Stand Up" jako Cynthia Erivo.

W 21. edycji triumfował Jakub Szyperski, który zawodowo spełnia się jako aktor musicalowy i głosowy. W show Polsatu wcielał się w przeróżne postaci polskiej, jak i zagranicznej sceny, lecz najwięcej emocji wywołało jego "Jestem kobietą" jako Edyta Górniak. Widzów porwał także jako Mrozu z piosenką "Aura" oraz Celine Dion z przebojem "My Heart Will Go On". Na finale zaprezentował się jako Margo Smith, a nagranie z tego popisu w serwisie YouTube obejrzało do tej pory blisko 950 tys. osób.

W międzyczasie miała miejsce jubileuszowa, 20. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której udział wzięli wybrani finaliści poprzednich edycji. Sezon pod szyldem "Najlepsi" wygrał Filip Lato, robiąc furorę m.in. jako James Blunt, Cher, Skolim czy Freddie Mercury.

19. edycja programu Polsatu przyniosła zwycięstwo Kubie Szmajkowskiemu - młodemu piosenkarzowi, który popularność zdobył dzięki talent show dla najmłodszych "The Voice Kids" oraz boysbandowi 4Dreamers. W sieci najchętniej oglądanymi występami artysty są te z wcieleniami w sanah (z hitem "Ten Stan", za który zdobył jedynie 9 punktów) oraz C.C. Catch (z "'Cause You Are Young"). W programie z kolei doceniony został za rolę Kendricka Lamara oraz Billie Eilish, a także finałowego George'a Michaela.

Złotą Twarz 18. edycji wygrał Oskar Cyms. Piosenkarz rozpoczął sezon występem jako Bartek Wrona i zespół Just 5, który uplasował go na samym dole tabeli. Każdy z kolejnych popisów był jedynie coraz lepszy. Ostatecznie gwiazdor zachwycił wcieleniami w Eminema, Passenger czy Roberta Gawlińskiego, stojącego na czele grupy Wilki. Finałowe show z "Arcade" jako Duncan Laurence obejrzano już 238 tys. razy.

W 17. edycji "TTBZ" królowała Kasia Wilk, która już w pierwszym odcinku zdobyła 47 punktów od jurorów oraz innych uczestników, pokazując swoją siłę jako Flo Rida w tanecznym hicie "Good Feeling". Później wzruszyła także jako Stanisław Soyka, śpiewając "Cud niepamięci" czy jako Katarzyna Nosowska i Ella Fitzgerald. Na koniec zaskoczyła potężnym wokalem w roli Adele.

16. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zakończyła się w rytm "Płonącej stodoły", którą na finale zaprezentował Danzel. Wcześniej, oprócz repertuaru Czesława Niemena, gwiazdor prezentował na scenie programu m.in. "Wehikuł czasu" Dżemu, "N'oubliez Jamais" Joe Cockera, "I Belong To You" Lenny'ego Kravitza czy "Kiss" Seala.

15. edycję wygrał Robert Janowski, znany jako wokalista i prowadzący programu "Jaka to melodia?". Najlepiej wspomina się jego wcielenia w Stinga z piosenką "Desert Rose", które obecnie osiągnęło 1,4 mln wyświetleń, a także w Halinę Kunicką z utworem "Od nocy do nocy". Na YouTube'ie popularność zdobyła jeszcze rola Janowskiego jako Bono z U2. Finałowym występem jako Eric Clapton wokalista potwierdził, że zasługuje na główną nagrodę tej edycji.

14. sezon należał do Lesława Żurka, na co dzień spełniającego się w aktorstwie. Nic dziwnego, że wcielenia w artystów takich jak Jerzy Połomski, Shaggy, Daria Zawiałow, Andrzej Rosiewicz czy Chuck Berry nie sprawiały mu większych trudności. Najbardziej zachwycił jako Aleksander Żabczyński w utworze "Już nie zapomnisz mnie" oraz Thomas Anders w "You're My Heart, You're My Soul". Na finał wybrał niezwykle trudną rolę Zbigniewa Wodeckiego, a nagranie z jego interpretacji "Chałupy welcome to" widziało na YouTube'ie już 421 tys. internautów.

W 13. odsłonie "TTBZ" ogromnym zaskoczeniem okazał się Czadoman - gwiazdor disco polo. Już w czwartym odcinku zdobył ogromną liczbę 60 punktów od jurorów i kolegów z programu - za wcielenie się w Felicjana Andrzejczaka i odwzorowanie jego barwy głosu niemal bezbłędnie. "Jolka, Jolka pamiętasz" poruszyło wszystkich i zebrało 2,5 mln odsłon w sieci. Czadoman zachwycił też w roli Luciano Pavarottiego czy Krzysztofa Cugowskiego na finale.

Złotą Twarzą 12. edycji okazał się Adam Strycharczuk - piosenkarz, youtuber i aktor, który następnie zasiadł w jury programu. W pamięci widzów zapadły jego role jako Muniek Staszczyk, Katie Melua oraz Freddie Mercury. Na finał wybrał utwór "List do matki" i Violettę Villas, a publiczność wciąż chętnie powraca do pamiętnego popisu (obecnie 3 mln wyświetleń).

W 11. sezonie królował aktor Kazimierz Mazur, któremu doskonale wychodziły wcielenia w polskich artystów. Zachwycił jako Halina Frąckowiak, Paweł Domagała, Paweł Kukiz czy Karin Stanek, a w sieci wciąż popularne jest jego wykonanie "Moja gwiazda" jako Zenon Martyniuk (choć zdobył za nie w programie jedynie 7 punktów). Na finał zaskoczył więc subtelnością jako Marilyn Monroe w utworze "Bye Bye Baby".

10. edycja show Polsatu należała do Mateusza Ziółko, którego wykonanie "Lubię wracać tam gdzie byłem" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego bije wszelkie rekordy oglądalności na YouTube'ie. Występ widziało już 19 mln osób, a liczba ta wciąż rośnie. W programie piosenkarz zdobył za tę rolę aż 60 punktów, ale także wcielenia w Grzegorza Markowskiego czy Klausa Meine ze Scorpions przyczyniły się do jego zwycięstwa.

W 9. sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zwyciężył Filip Lato (który triumfował także kilka lat później w jubileuszowej edycji "Najlepsi"). Piosenkarz świetnie poradził sobie jako Jason Derulo w hicie "If I'm Lucky", ale najpopularniejszym jego występem okazał się "Sen o Warszawie" jako Czesław Niemen. Fragment z tego popisu w sieci zgromadził dotychczas aż 10 mln wyświetleń i jest jednym z najsłynniejszych występów polskiej wersji "TTBZ".

W 8. edycji show zwyciężył Kacper Kuszewski - aktor znany m.in. z serialu "M jak miłość", który następnie sam zasiadł za stołem jurorskim "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzom przypadły do gustu jego wcielenia w Marylę Rodowicz (z kawałkiem "Szparka sekretarka"), Stinga (z "Shape of my heart"), a także Anastacię (z "Paid my dues"). Najwięcej punktów w Polsacie zdobył za Mieczysława Fogga i piosenkę "Piosenka o mojej Warszawie", a na koniec zaskoczył jeszcze operowym wykonaniem "Habanery" jako Maria Callas.

7. sezon ze Złotą Twarzą zakończyła Kasia Popowska, której świetnie poszło jako Christina Aguilera, Zenon Martyniuk, Muniek Staszczyk czy Jon Bon Jovi. W sieci furorę robi natomiast jej wykonanie "Side to Side" w roli Ariany Grande (2,6 mln odsłon). Na finał gwiazda zaprezentowała się jako Beyonce.

6. edycja przyniosła wygraną Marii Tyszkiewicz, której występ jako Doda w piosence "Dżaga" zgromadził do tej pory aż 9,9 mln wyświetleń na YouTube'ie. W programie Polsatu aktorka najlepiej sprawdziła się jako Axl Rose z Guns N' Roses oraz Alicja Majewska. W finale zaśpiewała "Diamonds" Rihanny, do czego też chętnie wracają fani "TTBZ" (5,6 mln wyświetleń).

W 5. edycji to Aleksandra Szwed okazała się najlepsza. Główną nagrodę zdobyła m.in. dzięki wcieleniom w Nelly Furtado, Edytę Bartosiewicz, Kamila Bednarka, Andrzeja Dziubka czy Reni Jusis. Co ciekawe, aktorka nie wygrała żadnego z odcinków, lecz w niemal każdym zdobywała około 30 oczek. Łączna suma punktów zapewniła jej więc zwycięstwo.

4. sezon przyniósł zwycięstwo Bartłomiejowi Kasprzykowskiemu, który w kolejnych edycjach także miał szansę spełniać się w roli jurora. Jego wykonania "Tyle wdzięku" jako Danuta Rinn, "Friday I'm In Love" jako Robert Smith i "All About That Bass" jako Meghan Trainor obejrzano po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy razy.

W 3. edycji "TTBZ" Złota Twarz powędrowała do Stefano Terrazzino, który zachwycił już w drugim odcinku, gdy zaprezentował się w roli Heleny Majdaniec. Jego wykonanie "Rudy rydz" do dziś wspominane jest przez widzów z uśmiechem. W programie tancerz z Włoch zachwycił też rolą Tiny Turner, Cesárii Évory oraz Jurija Szatunowa.

2. edycja show Polsatu należała do Marka Kaliszuka, który zachwycił jako Hanka Ordonówna, Nicki Minaj, Michał Wiśniewski, Aretha Franklin i George Michael. Jednak to jego finałowy występ jako Maria Callas (w piosence "O Mio Babbino Caro") wywołał największe poruszenie wśród fanów "TTBZ".

W historycznym, 1. sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który wyemitowano wiosną 2014 r., zwyciężyła Katarzyna Skrzynecka. Aktorka później przez kilka lat zasiadała jeszcze na fotelu jurorskim, a w programie największą furorę zrobiła w roli Louisa Armstronga (z "What A Wonderful World"), Tiny Turner (z "Private Dancer") oraz Pink (z "Try"). Finałowy występ artystki zapadł widzom w pamięci, gdyż Skrzynecka postanowiła wcielić się w dwie postaci jednocześnie - zaśpiewała żeńskim głosem jako Sarah Brightman i męskim jako Andrea Bocelli, w utworze "Time to Say Goodbye".