Już w najbliższy piątek, o godz. 19:55, wystartuje kolejny odcinek 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestnicy ponownie zmierzą się ze scenicznymi wyzwaniami, a ich spektakularne metamorfozy zaskoczą widzów oraz jurorów. Komu Piotr Gąsowski, Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino postanowią przyznać najwięcej punktów? Tego dowiemy się w Polsacie!

Produkcja ogłosiła wcześniej, że gościem specjalnym wieczoru będzie Krzysztof Ibisz, który - razem z Iloną i Mileną Krawczyńskimi - zaprezentuje humorystyczne show z piosenką "DOO-DAH, DOO-DAH DA". Nie zabraknie odwagi, dystansu i radości ze wspólnej zabawy. "Krzysztof Ibisz nie potrzebuje wielkich słów, by skraść show - wystarczy, że pojawi się na scenie!" - zapowiada Polsat.

Marcin Maciejczak stanął przed niełatwym wyzwaniem. W kogo wcieli się w najbliższym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Z zapowiedzi show wynika, że jeden z uczestników w ósmym odcinku będzie mierzył się z karkołomnym zadaniem. Mowa o Macieju Maciejczaku, któremu losowanie przyniosło postać Justyny Steczkowskiej. Artysta w "TTBZ" zmierzy się z eurowizyjnym hitem "Gaja", który nawet dla słynnej diwy stanowił wyzwanie wokalne. To jednak nie tylko jeden z najbardziej wymagających głosowo utworów, lecz także spektakularne, taneczne widowisko - wymagające precyzji, siły i ogromnej pracy.

Marcin Maciejczak jako Justyna Steczkowska w "TTBZ"! Tak w jego wykonaniu brzmi eurowizyjny hit "Gaja" Polsat

"Gaja" wymaga od uczestnika wyjątkowej kondycji wokalnej. Steczkowska słynie z tego, że potrafi utrzymać najwyższe dźwięki przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sekund. Odwzorowanie jej charakterystycznego głosu to prawdziwa szkoła przetrwania.

W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wcieli się w Justynę Steczkowską! Założy nawet jej kostium z Eurowizji

Przygotowania do występu pochłonęły Marcina całkowicie. Włożył on ogrom pracy w naukę choreografii i ćwiczenia wokalne. Aby jego show mogło być w pełni dopracowane, 20-latek wystąpi nawet w oryginalnym stroju gwiazdy, w którym ta reprezentowała Polskę na Eurowizji!

"Eurowizja to są ogromne emocje, więc ja nie potrafię cię ocenić uczciwie. Jestem po prostu pełna podziwu dla ciebie. Ja to ćwiczyłam bardzo długo, ty miałeś tydzień, więc jak ci się to udało? Jesteś naprawdę super. Gratuluję ci z całego serca, bo ja wiem, jakie to jest trudne" - skomentuje popis uczestnika sama Steczkowska.

Marcin Maciejczak jako pierwszy w historii zaśpiewa utwór jurorki!

Takiego wyzwania w historii "TTBZ" jeszcze nie było! Marcin Maciejczak bowiem jako pierwszy stanął przed zadaniem, którym jest wykonanie piosenki jednego z jurorów. Obecność Justyny Steczkowskiej w jury z pewnością przyczyni się do większej tremy, lecz jej opinia na koniec doda uczestnikowi skrzydeł. Jak ostatecznie ocenią go pozostali jurorzy? Tego dowiemy się już w piątek, w Polsacie, o godz. 19:55!