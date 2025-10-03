Uwielbiany program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powrócił do Polsatu na początku września. W każdy piątek o godzinie 19:55 oglądać możemy niezwykłe występy artystów wykonujących wielkie przeboje i wcielających się w gwiazdy światowego formatu. Poczynania uczestników oceniane są przez jury w składzie: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąssowski, zaś za kulisami uczestników obserwuje Agnieszka Hyży.

Spięcie pomiędzy Stefano Terrazzino i Edytą Herbuś. "Podciąłeś mi skrzydła"

Show Polsatu udostępnił gorący przedsmak kolejnego odcinka programu. Przypomnijmy, że wielkim zwycięzcą czwartego odcinka "TTBZ" był Krystian Ochman, który wcielił się w rolę zbuntowanej Loli Young z utworem "Messy". Jego występ, choć wywołał sprzeczkę między jurorami, wygrał. W nadchodzącym odcinku również nie zabraknie ekscytujących występów i wymian zdań!

"Tydzień temu złamał jej serce, najpierw w opiniach, później w punktacji" - przypomina Maciej Rock, podczas gdy w wideo widzimy Stefano Terrazzino ze łzami w oczach. "Postawiłaś mnie w jakiejś trudnej sytuacji" - odpowiada juror, na co Edyta Herbuś szybko pyta: "Dlaczego?". "Natalia w ogóle nie tańczyła" - zaznaczył Stefano, podsumowując postać Natalii Oreiro, w którą wcieliła się Herbuś. "Tylko, że ona cały czas ma bouncing w ciele, ona nie przestaje..." - broniła się tancerka, jednak finalnie niczego nie ugrała i uzyskała jeden punkt od jurora. "Tak! Pokażę ci przed kamerami i każę ci to wszystko odszczekać" - odparła ostro tydzień temu.

"Jak będzie dzisiaj Stefano Terrazzino?" - pyta w nadchodzącym odcinku Maciek Rock. "Masz szansę się zreflektować" - przypomina Justyna Steczkowska, a Stefano od razu pyta Edytę Herbuś, czy ta ma do niego zaufanie. "Nie, ja czułem, że podciąłeś mi skrzydła przez to, że przekreśliłeś moją pracę, moją naukę hiszpańskiego. To był cios w serce" - odparła Edyta Herbuś w nadchodzącym odcinku, który swoją premierę będzie miał już dzisiaj, 3 października o 19:55 w Polsacie.

Edyta Herbuś o swoim udziale w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Wszystkie chwyty dozwolone" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL