Startuje "Twoja twarz brzmi znajomo". Piotra Gąsowskiego aż zatkało!

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W piątek wieczorem widzowie Polsatu zobaczą pierwszy odcinek 23. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na stronach Interii prezentujemy przedpremierowo fragment występu Marcina Millera. W kogo wcielił się wokalista discopolowej grupy Boys?

Marcin Miller przebrany za Marylę Rodowicz na scenie „Twoja twarz brzmi znajomo”, mikrofon, kapelusz, światła.
Marcin Miller jako Maryla Rodowicz w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"Maciej ZawadaPolsat

Przypomnijmy, że w programie chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show. Jurorzy zwracają uwagę nie tylko na głos, ale na metamorfozę, ruch, gestykulację czy intonację.

W "Twoja twarz brzmi znajomo" wsparciem służą Agnieszka Hekiert (nauka śpiewu), prof. Marcin Przybylski (umiejętności aktorskie) i Maciej Zakliczyński (choreografia i taniec).

W 23. edycji wystąpią tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna - Ida Nowakowska; piosenkarka i reżyserka - Maria Sadowska; jedna z najciekawszych przedstawicielek młodego pokolenia sceny alternatywnej - Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan; wokalistka, aktorka i trenerka wokalna - Urszula Milewska; prezenter, konferansjer i wokalista Rafał Brzozowski; wokalista grupy Boys i juror programu "Disco Star" Marcin Miller; pamiętany z przeboju "Kroplą deszczu" wokalista Gabriel Fleszar oraz najmłodszy w tym gronie Marcin Maciejczak, zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Kids".

Ich popisy oceniać będą Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

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"Twoja twarz brzmi znajomo": Marcin Miller jako Maryla Rodowicz

Poniżej możecie przedpremierowo zobaczyć fragment pierwszego odcinka, w którym Marcin Miller wcielił się w Marylę Rodowicz. Lider grupy Boys zaśpiewał wielki przebój "Sing", a na scenie towarzyszył mu Kuba Szyperski, zwycięzca 21. edycji "TTBZ", który wystąpił jako Mrozu.

"Powiem tak - dla mnie byłeś Marylą 1 do 1. Już jak tam stałeś, byłeś Marylą. We wszystkim - w geście, w sposobie ekspresji, w chodzeniu, w staniu..." - powiedział Piotr Gąsowski, jak już odzyskał głos.

Przypomnijmy, że w 23. edycji "TTBZ" wprowadzone zostaną m.in. inne zasady przy losowaniu piosenek oraz artystów przez uczestników. Znaczące zmiany obejmą również nagrody - w tym sezonie zwycięzcy danych odcinków otrzymywać będą nie 10 tys. złotych, a 15 tys. złotych. Jednocześnie nagroda główna w finale, która towarzyszy otrzymaniu Złotej Twarzy, wyniesie aż 150 tys. złotych. Tradycyjnie kwoty te przekazane zostaną na cele charytatywne wybrane przez uczestników.

23. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już od 4 września o godz. 19:55 w Polsacie.

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