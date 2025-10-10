W najnowszym odcinku "TTBZ" zobaczyliśmy między innymi Troye'a Sivana, Prince'a, Eltona Johna, Wandę Kwietniewską, a nawet... Jerzego Połomskiego! Polskie gwiazdy ponownie zmierzyły się z odwzorowaniem postaci, które kojarzą się z klasykami swoich gatunków.

Szósty odcinek show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nowe wcielenia gwiazd, zaskoczenia i wyzwania

Natalia Muianga przeistoczyła się w Prince'a i zaskoczyła w kultowym utworze "Kiss". "To było coś wspaniałego! Po prostu na złoto. Dziękuję ci bardzo. To jest program dla ciebie, no i już. Jak jest coś wspaniałego, to nie trzeba dużo mówić, choć i tak już za dużo mówię" - skwitował dobitnie Piotr Gąsowski.

Z kolei Modest Ruciński wylosował ponadczasowy rockowy hit "Nie będę Julią" Wandy Kwietniewskiej z zespołu Banda i Wanda. "Zrobiłeś z tego taką perełkę. To jest taka metafizyczność. Złapałeś to coś tak w punkt. Jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, nie spodziewałem się tego" - docenił Stefano Terrazzino, a potem nadszedł czas na kolejne wcielenie wieczoru.

Po ostatnich imprezowych, mocno młodzieżowych wcieleniach, tym razem Julia Żugaj musiała się zmierzyć z utworem bardziej powściągliwym i klimatycznym. Jak udało jej się zaśpiewać hit Anity Lipnickiej z lat 90. "Wszystko się może zdarzyć"? "Słuchaj, ja przede wszystkim jestem zaskoczona taką dojrzałością twojego głosu. Miałaś bardzo szlachetny dźwięk, naprawdę bliski oryginału i taka byłaś przekonująca. Naprawdę uwierzyłam ci w tej piosence" - podsumowała oczarowana Małgorzata Walewska.

Marta Bijan wylosowała przyjaciela, którym okazał się Chris Cugowski. Wspólnie duet ciężko pracował nad piosenką "For You" w wykonaniu Rity Ory i Liama Payne'a, aby świadomie przekazać jej wdzięk, a zarazem ciężar, jaki ze sobą niesie. I to się udało, co potwierdziła Justyna Steczkowska, mówiąc: "Praca czyni mistrza. Nawet twój głos, który w poprzednich odcinkach przebijał przez postać, tak tym razem miałam wrażenie, że rzeczywiście śpiewa to prawie że Rita. Już nie wspomnę o scenografii i tym wszystkim, co tu się działo. Magiczny występ. Bardzo pięknie to wyglądało".

"Nie płacz kiedy odjadę" zaśpiewał Andrzej Nejman, wcielając się w czarującego Włocha, Marino Marini. "Wzruszyłam się już jak zobaczyłam te wizualizacje. Ten napis 'Supersam' - myślałam, że się rozpłaczę. To jest całe nasze dzieciństwo - ta Warszawa zupełnie inna. Piękna sentymentalna podróż. Byłeś cudowny, naprawdę. Urokliwy do granic możliwości. Cały występ piękny, wzruszający przez piosenkę i czasy i całą tę atmosferę, którą stworzyłeś. Dziękuję ci bardzo" - podsumowała rozanielona Justyna Steczkowska.

"Sorry seems to be the hardest word" zaśpiewał Krystian Ochman jako Elton John. Obserwował go, siedzący na widowni dumny dziadek, Wiesław Ochman, który powiedział kilka słów po występie wnuczka: "Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym naprawdę wspaniałym programie. Mogę powiedzieć, że Krystian jest jedynym artystą na świecie, którego znam od urodzenia. W związku z powyższym zaskoczył mnie".

Edyta Herbuś wystąpiła jako Jerzy Połomski w utworze "Bo z dziewczynami". "Żarty się skończyły" - przyznała gwiazda po próbach. Czy udało jej się zbliżyć do tak charyzmatycznej postaci, którą kochała cała Polska? "On miał więcej legata w tym prowadzeniu i był mniej rytmiczny od ciebie. Myślę, że to było wspaniałe doświadczenie, bo to kolejna postać, która po prostu jest tak daleka od twojej kobiecości, urody, głosu - po prostu wszystkiego, że cieszę się, że wszyscy tak dobrze się bawiliśmy" - oceniła Małgorzata Walewska.

Ostatni występ należał do Kamila Studnickiego, który z wielką radością zaśpiewał przyznaną mu energetyczną piosenkę "Rush" Troye'a Sivana. Utwór pochodzi z przebojowego albumu "Something To Give Each Other", ale czy Kamil był równie przebojowy? Piotr Gąssowski ocenił jasno: "Uważam, że to było bardzo łatwe do przesadzenia, zwulgaryzowania, a tutaj cos takiego nie nastąpiło. Udowodniłeś po raz kolejny, że jesteś odpowiednim człowiekiem na właściwym miejscu i w odpowiednim programie". Kamil Studnicki nagle wskoczył na jurorski stół i z klasą zakończył etap występów 6. odcinka "TTBZ".

Kto wygrał szósty odcinek "TTBZ"? Były dwie nagrody!

Szósty odcinek show Polsatu wygrał Modest Ruciński. Czek na 10 tysięcy złotych artysta przekazał Fundacji - Przemek Dzieciom. Julia Żugaj za zajęcie drugiego miejsca otrzymała czek na 5 tysięcy złotych, który przeznaczyła na Fundację Kosmos dla Dziewczynek.

Szczegółowa tabela wyników w 6. odcinku "Twojej Twarzy":

Modest Ruciński Julia Żugaj Natalia Muianga Marta Bijan Krystian Ochman Kamil Studnicki Andrzej Nejman Edyta Herbuś

Modest Ruciński zaskoczył jako Wanda Kwietniewska. "Nie spodziewałem się tego" Polsat