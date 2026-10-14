Trwa 23. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której spektakularne metamorfozy uczestników nieustannie zaskakują oglądających, wokalne, taneczne i aktorskie wyzwania przyprawiają gwiazdy o zawroty głowy, a powroty do przebojów sprzed lat nie raz wywołują łzy wzruszenia u jury. Przed nami siódmy odcinek, w którym - po raz pierwszy w historii show - na scenie pojawią się nie tylko uczestnicy, lecz także ich najbliżsi!

Już w ten piątek, o godz. 19:55 w Polsacie, uczestnicy "TTBZ" przeżyją muzyczną przygodę z członkami swoich rodzin. Na ekranach telewizorów zobaczymy rodziców, dzieci, rodzeństwo, a także bliskich przyjaciół gwiazd, którzy postarają się pomóc im w rywalizacji. Wspólnie zaśpiewają utwory, które zawodnicy wylosowali w poprzednim odcinku.

Pierwszy rodzinny odcinek w historii "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Marcin Maciejczak i jego kuzyn zachwycą jako Ich Troje

Marcin Maciejczak, który z odcinka na odcinek zaskakuje coraz bardziej dopracowanymi wcieleniami, tym razem sięgnie po repertuar Ich Troje. Wcieli się w czerwonowłosego Michała Wiśniewskiego, a u jego boku wystąpi kuzyn, Adrian Ziółkowski. Choć dla członka rodziny wokalisty będzie to debiut muzyczny, panowie poradzą sobie świetnie. Zaprezentują hit "Zawsze z tobą chciałbym być", który królował na polskich listach przebojów jeszcze zanim obaj przyszli na świat.

"Od samego twojego wjazdu na scenę już widziałem, że to jest Michał, jak otworzyłeś buzię, to jakbym go słyszał, a jak zobaczyłem twoją twarz z bliska, to jakbym go zobaczył 25 lat temu. Masz wspaniałego kuzyna. Dziękujemy ci kochany, że pomogłeś swojemu bratu. Było to wspaniałe, dziękuję" - usłyszymy z ust Piotra Gąsowskiego po brawurowym popisie kuzynów.

Pierwszy rodzinny odcinek w historii "TTBZ"! Marcin Maciejczak zachwycił jako Michał Wiśniewski Polsat

Dla kuzyna Marcina Maciejczaka będzie to muzyczny debiut!

Adrian nie miał wcześniej okazji występować na wielkiej, telewizyjnej scenie, lecz mimo to nie odmówił Marcinowi. Przyjaźnią się bowiem od dzieciństwa i wielokrotnie oglądali razem program Polsatu, który w ich domach traktowany jest jak kultowy. Nic dziwnego, że kuzyn zdecydował się podjąć wyzwania i zabłysnąć w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

A jak poradzili sobie pozostali uczestnicy wraz z bliskimi? Tego dowiemy się już w najbliższy piątek, o godz. 19:55, w Polsacie!