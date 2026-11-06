O "Złotą Twoją Twarz" oraz czek na 100 tysięcy złotych (przeznaczany na wybrany cel charytatywny) powalczą: Maria Sadowska, Rafał Brzozowski, otwiera się w nowym oknie, Marcin Maciejczak i Ula Milewska. Dodajmy, że show przyznaje nagrody również za zajęcie kolejnych miejsc - zwycięzca bądź zwyciężczyni 2. miejsca zabierze do domu "Srebrną Twoją Twarz", laureat 3. miejsca zgarnie "Brązową Twoją Twarz", zaś wygrany bądź wygrana 4. miejsca otrzyma w nagrodę za ciężką pracę w programie "Żelazną Twoją Twarz". Wszystkie "Twarze" są właściwymi odlewami twarzy uczestników programu, a w tym przypadku - konkretnego laureata nagrody.

Przypomnijmy, że zwyciężczynią półfinału została Maria Sadowska, a swoje 15 tysięcy przekazała "Fundacji One Day", wspierającej dzieci opuszczające domy dziecka. Gabriel Fleszar po raz trzeci był drugi i swoje 5 tysięcy złotych ponownie przeznaczył na Fundację Puchaczówka.

Punktacja po dziewięciu odcinkach wyłoniła finałową czwórkę, a wyglądała następująco:

1. Maria Sadowska - 249

2. Rafał Brzozowski - 241

3. Marcin Maciejczak - 237

4. Ula Milewska - 230

5. Ida Nowakowska - 220

6. Gabriel Fleszar - 218

7. Marcin Miller - 210

8. Bryska - 179

Rafał Brzozowski o udziale w "TTBZ". "To będzie fantastyczny finał"

Za kulisami show zapytaliśmy Rafała Brzozowskiego o to, która przybrana twarz w programie najbardziej przypadła mu do gustu: "Ta, w której wcieliłem się w rolę Zbyszka Wodeckiego - to było absolutnie niesamowite przeżycie. Marzyłem o takiej postaci. Oczywiście w tym programie było wiele postaci, które chciałem wylosować, ale się nie udało - np. Andrzeja Piasecznego, bo przyjaźnimy się, czy np. Krzysztofa Krawczyka. Myślę, że występ jako Zbigniew Wodecki zapadnie mi w pamięć".

"Było trochę występów stresujących, ciężkich - te metamorfozy kobiece mi do końca nie leżały, bo jestem dużą kobietą. Miałem prawie dwa metry, jak zakładałem szpilki. Nie wszystkie wylosowane postaci były łatwe do odwzorowania. To wielkie przeżycie i wyzwanie. Ten program mnie wiele nauczył. Dużo się tutaj działo!" - wyznał Interii Muzyce wokalista.

Rafał Brzozowski o jurorach show Polsatu. "Byli wielokrotnie bardzo rozdarci" INTERIA.PL

"Złożyło się, że zakwalifikowałem się jako finalista do odcinka finałowego. To był niesamowity czas - każdy mógł być w tym finale tak naprawdę. Bardzo wyrównany poziom. Czasem trzeba godzinami siedzieć na charakteryzacji - to wymaga maksymalnego zaangażowania. To najtrudniejszy program, w jakim byłem - mówię to z całą świadomością. Myślę, że jurorzy byli wielokrotnie bardzo rozdarci, mieliśmy wspaniałych jurorów w tej edycji. Zawsze musieli dawać komuś 'jedynkę', choć poziom był wyrównany. To będzie fantastyczny finał" - zapowiedział Brzozowski.



