Tym razem występ wykracza poza zwykłe naśladowanie. Rafał Brzozowski chce przede wszystkim oddać hołd muzykowi, którego znał osobiście i którego twórczość bardzo ceni. Wymagająca jest nie tylko barwa głosu Zbigniewa Wodeckiego i jego sposób interpretowania piosenek. Równie trudne okazały się emocje związane ze wspomnieniami.

Wspólny występ sprzed lat

W 2016 roku Brzozowski stanął z Wodeckim na jednej scenie i zaśpiewał z nim w duecie. Mógł wtedy z bliska przyjrzeć się jego wrażliwości, wyczuciu muzyki i sposobowi budowania nastroju w piosence.

Te wspomnienia pomogły mu teraz w przygotowaniach. Jednocześnie sprawiły, że praca nad rolą stała się dla niego szczególnie poruszająca. Artysta od początku zdawał sobie sprawę, że wcielenie się w mistrza nie będzie dla niego zwykłym, prostym zadaniem.

"Wiedziałem, że będzie mnie to kosztowało wiele emocji" - przyznał Rafał.

Justyna Steczkowska ze łzami w oczach

Występ mocno poruszył Justynę Steczkowską, która sama dobrze znała Zbigniewa Wodeckiego. Jurorka wspominała wspólne trasy koncertowe i atmosferę, jaką muzyk tworzył wokół siebie. Z trudem powstrzymywała łzy, gdy mówiła o tym, co zobaczyła na scenie.

"Aż nie mogę mówić, bo się rozpłaczę. Ja znałam dobrze Zbyszka, bo my graliśmy razem trasy koncertowe. To był uroczy człowiek, cudowny kompan w pracy. Tyle, ile się śmiałam w jego towarzystwie, to nigdy wcześniej, nigdy później. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest taka rzadkość, że ktoś zaśpiewa tak samo prawie, tak jakby wstał Wodecki i tu był. Ja nie mogę uwierzyć, tak mnie poruszył twój występ. Gratuluję" - powiedziała Justyna Steczkowska ze ściśniętym gardłem.

Widzowie przekonają się, czy Brzozowskiemu udało się pokazać nie tylko warsztat Wodeckiego, ale też jego wyjątkową wrażliwość już w piątek 25 września o godzinie 19.55 na antenie Polsatu!