Po przerwie na ekrany telewizorów powrócił właśnie uwielbiany przez Polaków program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Od 5 września, w każdy piątek, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu publiczność ma okazję oglądać wyjątkowe występy i śledzić poczynania utalentowanych uczestników. Wykażą się oni pod względem aktorskim, tanecznym i wokalnym, wcielając się w największe gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Jest to już 22. edycja show, który od 2014 r. podbija serca telewidzów.

W skład jurorów najnowszej edycji wchodzą: najsłynniejsza z polskich diw i gwiazda tegorocznej Eurowizji, Justyna Steczkowska, tancerz z włoskim temperamentem, znany widzom m.in. z "Tańca z gwiazdami", Stefano Terrazzino, ceniona śpiewaczka i wieloletnia jurorka programu, Małgorzata Walewska oraz Piotr Gąssowski, wcześniej występujący w show jako prowadzący.

Gospodarzami programu są Maciej Rock oraz Agnieszka Hyży.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z sukcesem oglądalności! Już pierwszy odcinek zgromadził miliony widzów

Okazuje się, że już pierwszy odcinek nowego sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciągnął przed telewizory potężne tłumy. Show zyskało miano lidera wśród wszystkich stacji podczas całego weekendu. Obejrzało go o ok. 110 tys. widzów więcej niż rok temu - co przełożyło się na 1,2 miliony średniej widowni. Jest to dowód na nieustającą ciekawość fanów, którzy po 11 latach od emisji pierwszego sezonu programu wciąż świetnie bawią się, oglądając przeróżne wcielenia uczestników.

Jakie gwiazdy biorą udział w 22. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

W 22. edycji uwielbianego przez widzów show Polsatu spotkało się wiele osobowości z różnych światów. Swoich sił w popisach aktorsko-wokalnych próbują zarówno doświadczeni artyści, jak i młode pokolenie gwiazd. Widzowie mają okazję bliżej poznać: Julię Żugaj, spełniającą się w roli influencerki i wokalistki, reżysera i aktora Andrzeja Nejmana, tancerkę Edytę Herbuś, wokalistkę i prezenterkę Natalię Muiangę, wokalistkę i pisarkę Martę Bijan, Kamila Studnickiego, który na co dzień zajmuje się aktorstwem, Modesta Rucińskiego, znanego z filmów i seriali, a także reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji 2021 - Krystiana Ochmana.

Premierowy odcinek przyniósł zarówno ogrom emocji, wzruszeń i radości, jak i ciekawe muzyczne transformacje oraz odkrycia. Zwycięstwo przypadło Natalii Muiandze, która wcieliła się w legendarną Whitney Houston. Wszystko wskazuje na to, że może to być jedna z najmocniejszych edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

