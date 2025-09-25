W trzecim odcinku programy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oglądać mogliśmy triumf Natalii Muiangi, która wcieliła się w Ciarę. Justyna Steczkowska podsumowała jej występ słowami: "Wspaniale absolutnie. To było trudne i widać, że poświęciłaś temu dużo czasu, bo jednak przy tej ilości ruchu, gdy nie ma ani sekundy przerwy, to jest prawdziwy level up. Spróbujcie w domu. Brawa dla ciebie!". Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno Edyta Herbuś i Krystian Ochman. Najnowsze charakteryzacje zobaczymy już w piątek 26 września. Z pewnością nie zabraknie ogromnych emocji, o czym przekonali się sami jurorzy, między którymi doszło do sprzeczki.

O co pokłócili się Justyna Steczkowska i Piotr Gąsowski?

W 4. odcinku "TTBZ" Piotr Gąsowski jasno dał do zrozumienia Justynie Steczkowskiej, że poczuł się urażony jej słowami. Piosenkarka stwierdziła, że nie rozumie on przesłania utworu. Juror nie zastanawiając się zbyt długo, zareagował na nieprzychylne słowa i przedstawił swoje argumenty.

"Trzeba wysłuchać tej piosenki, żeby to zrozumieć" - mówiła Steczkowska, na co Gąsowski odpalił: "Ale sugerujesz, że my nie wysłuchaliśmy tej piosenki? Ja wysłuchałem".

Artystka nie dawała za wygraną obijając piłeczkę słowami: "A to powiesz mi, o czym jest ta piosenka?". Wtedy aktor dał się ponieść emocjom.

Opinie jurorów są często odmienne, nikt nie spodziewał się jednak, że emocje w tym przypadku urosną do tego poziomu. Piosenkę, która poróżniła jurorów usłyszycie już w piątek o godzinie 19:55 w Polsacie!

Justyna Steczkowska i Piotr Gąsowski pokłócili się na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". O co poszło? Polsat