Wielkie półfinałowe widowisko w półfinałowym odcinku "TTBZ" rozpoczęła "Dziewczyna Szamana". Na scenie pojawiła się osobiście Justyna Steczkowska, która po wykonaniu swojego przeboju szybko wróciła na jurorskie miejsce.

Jako pierwsza z uczestników została oceniona Ida Nowakowska, która obawiała się wylosowanego utworu. Agnieszka Chylińska to przecież postać bardzo odległa od scenicznego wizerunku Idy, a do tego dochodzą charakterystyczna barwa głosu i wymagające wokalne rejestry. Czy udało jej się sprostać wyzwaniu i przekonująco wykonać "Winną"?

"To było tak kompletne, ja miałem takie ciary od początku do końca. Zrobiłeś to tak jak ona. - powiedział pewnie Piotr Gąsowski.

Następnie Maria Sadowska wcieliła się w niezwykłą Sam Brown i wykonała jej wielki przebój "You Better Stop". Przygotowania przyniosły jej nieoczekiwane odkrycie. Okazało się, że potrafi wydobyć z siebie dźwięk charakterystyczny dla tej piosenki, choć wcześniej nie zdawała sobie z tego sprawy. To dodało jej pewności siebie, a sama praca nad utworem była dla niej prawdziwą przyjemnością. Tuż przed występem nieco zestresowała ją tylko Agnieszka Hyży, która zasugerowała, że właśnie ta metamorfoza może zapewnić jej miejsce w finale. Czy emocje nie przeszkodziły jej na scenie?

"Marysiu, ja w ogóle nie będę tego oceniać, bo to jest uważam poza jakąkolwiek oceną. Ja ci tylko powiem, że od pierwszej frazy miałam dreszcze. Dziękuję bardzo" - oceniła wzruszona Małgorzata Walewska.

Rafał Brzozowski w poprzednim odcinku stracił wylosowany utwór na rzecz Gabrysia, który zwyczajnie mu go ukradł. W efekcie musiał zmierzyć się z repertuarem Bonnie Tyler. Artystkę miał okazję poznać osobiście i bardzo ją lubi, ale tym razem sympatia nie ułatwiała zadania. Wykonanie jej wielkiego hitu "Holding Out for a Hero" wymagało od Rafała ogromnego wysiłku wokalnego i dosłownie zdarcia sobie głosu. Przed występem artysta nie ukrywał zrezygnowania. Czy mimo trudności udźwignął tę metamorfozę?

"Powiem ci, że cały czas byłeś Bonnie. Minimalnie w męskiej wersji, ale jeśli chodzi o zachowanie barwy, głos i jej sposób śpiewania, to wszystko było super" - podsumowała Justyna Steczkowska.

Ukradziony Szkot, a nie Włoch, czyli Lewis Capaldi, okazał się wyjątkowo bliski wrażliwości Gabriela Fleszara. Nic dziwnego, że przygotowania do utworu "Bruises" były dla niego prawdziwą przyjemnością. Największym wyzwaniem okazała się charakterystyczna chrypka wokalisty, którą Gabryś musiał odtworzyć. Pozostałe elementy metamorfozy sprawiały mu już tylko radość. Jak jego interpretację ocenili jurorzy?

"To co mnie najbardziej ujęło, to to, że to było takie kruche, ale z ogromną siłą pod spodem. Te dwie przeciwne emocje powodowały, że to było takie pełne, kompletne. Czekałem na taki hit od Gabriela Fleszara" - skomplementował szczerze Stefano Terrazzino.

Bryska początkowo była przekonana, że wylosowany utwór zupełnie nie pasuje do jej muzycznego świata. Jednak im dłużej pracowała nad metamorfozą, tym bardziej się w nią angażowała. Wcielając się w Piotra Sołoduchę z zespołu Enej, musiała nie tylko opanować jego charakterystyczną męską barwę głosu, ale też zrezygnować z uśmiechu, mimo że "Skrzydlate ręce" to przecież wyjątkowo radosna piosenka. Czy udało jej się oddać energię lidera zespołu?

"Co za pewność siebie! Jaka w ogóle radość bycia na scenie! Bryska, no po prostu jestem zachwycona tym występem, super!" - ogłosiła na stojąco Małgorzata Walewska.

Ula Milewska jako Lisa Minnelli? To połączenie od początku wydawało się strzałem w dziesiątkę! "Cabaret" to utwór wielki, piękny, ale i niezwykle wymagający. Łatwo byłoby zgubić jego emocjonalną głębię, jednak Ula poradziła sobie znakomicie. Jej interpretacja była dopracowana, przejmująca i pełna scenicznej klasy. Czy mogła jeszcze bardziej zachwycić jurorów?

"Ona w tym kabarecie była tak doskonała, tak wzruszająca, tak świetnie śpiewająca, tak rozbrajająca, tam było po prostu wszystko. To jest bardzo smutna opowieść o życiu artystów tamtych czasów. I ty Ula wspaniale to zrobiłaś, naprawdę. Gratulacje" - oceniła melancholijnie Justyna Steczkowska.

Marcin Maciejczak zabrał widzów prosto do nieba, wcielając się w Bryana Adamsa i wykonując jego wielki przebój z lat 90. - "Heaven". Po ostatniej spektakularnej metamorfozie w Justynę Steczkowską tym razem musiał pokazać zupełnie inne oblicze i odnaleźć w sobie rockową męskość idola wielu dziewczyn. Czy przekonał jurorów również w takim wydaniu?

"Otóż tak - bardzo mi się podobało, ale nie zachwyciło. Wszystko zrobiłeś znowu wspaniale, ale poszedłeś w melodię, a n wie treść. Zatem nie był to Bryan Adams, co nie zmiania tego, że jestem pełen podziwu dla twojej pracowitości i talentu, bo jesteś bardzo utalentowany" - stwierdził Piotr Gąsowski.

Marcin Miller przeistoczył się w Gene'a Simmonsa, charyzmatycznego frontmana legendarnej grupy Kiss, i wykonał kultowy utwór "Rock and Roll All Night". Dla Marcina najważniejsze są spontaniczność, dobra zabawa i radość z tego, co robi na scenie. Tym razem pokazał jednak zupełnie nowe, rockowe oblicze, które zaskoczyło nawet osoby dobrze go znające. Trenerka wokalu Agnieszka Hekiert podsumowała tę przemianę słowami: "stworzyłam potwora". Jak lider Boys poradził sobie z legendarnym rockowym repertuarem?

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Występ doceniła Justyna Steczkowska, która nie kryła zaskoczenia energią i wokalnymi możliwościami Marcina: "Marcinku, ty mnie tak zaskakujesz, a przecież ja cię znam też prywatnie. A tu mnie tak zaskoczyłeś, bo patrzę na tego mojego kolegę i mówię - nie wierzę. Nie wierzę, bo nie wyobraziłabym sobie nigdy ciebie w tej muzyce, a poszło ci fantastycznie, naprawdę. Kawał głosu, chrypa taka jak w Kiss, jest energia i jest też dobra zabawa. Wszystkich nas rozbawiłeś, publiczność bawiła się wspaniale, więc o to chodziło w tym wykonaniu. Naprawdę brawo".

Zwyciężczynią półfinału została Maria Sadowska, a swoje 15 tysięcy przekazała "Fundacji One day", wspierającej dzieci opuszczające domy dziecka.

Gabriel Fleszar po raz trzeci był drugi i znowu swoje 5 tysięcy złotych przeznaczył na Fundację Puchaczówka.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w piątki o godz. 19.55 w Polsacie!

Punktacja po dziewięciu odcinkach wyłoniła finałową czwórkę, a wyglądała następująco:

1. Maria Sadowska - 249

2. Rafał Brzozowski - 241

3. Marcin Maciejczak - 237

4. Ula Milewska - 230

5. Ida Nowakowska - 220

6. Gabriel Fleszar - 218

7. Marcin Miller - 210

8. Bryska - 179

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