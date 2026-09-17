Tatiana Okupnik to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i showmanka pełna energii, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jej charakterystyczny wokal, sceniczna ekspresja i hity takie jak "You May Be in Love" czy "Do nieba, do piekła", nagrane z zespołem Blue Cafe, sprawiają, że Polacy śledzą karierę gwiazdy już od blisko trzech dekad.

W czerwcu 2026 r. w ręce fanów oddała swój najnowszy album "Od siebie do mnie", który promują single "Toast" i "Daj to głośniej". Na płycie znalazł się również utwór "Rewolucja w sercach" nagrany wspólnie z Krzysztofem Zalewskim.

Tatiana Okupnik po raz pierwszy zasiądzie w jury "TTBZ"! Zastąpi Justynę Steczkowską

W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" widzowie poznają nowe oblicze Tatiany. Artystka będzie miała okazję po raz pierwszy z bliska przyjrzeć się metamorfozom uczestników i ocenić ich aktorskie, wokalne oraz taneczne umiejętności. W najbliższy piątek zasiądzie za stołem jurorskim u boku Małgorzaty Walewskiej, Piotra Gąsowskiego i Stefano Terrazzino, zastępując Justynę Steczkowską.

Czy temperament Tatiany Okupnik sprawi, że wśród jurorów zrobi się równie gorąco jak na scenie? Jedno jest pewne - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ponownie planuje zaskoczyć. Najnowszy odcinek już w piątek o godz. 19:55 w Polsacie!

To już 23. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Produkcja zadbała o nowości

Nowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystartowała 4 września na antenie Polsatu, zaskakując widzów kilkoma nowościami. Produkcja zadbała o większą scenę, jeszcze większe nagrody przeznaczane na cele charytatywne, ale też nowe zasady w losowaniu wcieleń przez uczestników. Show tradycyjnie prowadzi uwielbiany przez publiczność duet - Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

O Złotą Twarz 23. edycji walczą: Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Bryska, Urszula Milewska, Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Marcin Miller i Marcin Maciejczak.