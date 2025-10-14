Niespodziewana zmiana w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Nowa gwiazda zasiądzie w jury

Jak potwierdzono w mediach społecznościowych programu, Natalia Kukulska dołączy do ekipy oceniającej w siódmym odcinku.

"Niespodzianka! Z przyjemnością ogłaszamy, że w siódmym odcinku 'TTBZ' za stołem jurorskim będziemy gościć piosenkarkę i autorkę tekstów Natalię Kukulską! Jak myślicie, okaże się surową czy wyrozumiałą jurorką?" - poinformowano na oficjalnym profilu programu.

Choć nie podano oficjalnego powodu tej zmiany, fani w komentarzach szybko zaczęli spekulować, że Natalia pojawi się na zastępstwo Justyny Steczkowskiej, która brała udział w Eurowizji podczas kręcenia programu.

"Szkoda, że nie będzie Justyny", "Smutno, że nie będzie pani Justyny" - pisali internauci pod zapowiedzią.

Edycja pełna emocji i gwiazd

Nowa odsłona programu trwa w najlepsze i jak zwykle przyciąga uwagę publiczności. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Julia Żugaj, Edyta Herbuś, Krystian Ochman, Modest Ruciński, Andrzej Nejman, Kamil Studnicki, Marta Bijan i Natalia Muinaga. Ta ostatnia już w premierowym odcinku zdobyła serca jurorów i publiczności, zajmując pierwsze miejsce w rankingu.

Występy w najnowszym sezonie to mieszanka muzycznych klasyków i współczesnych hitów, a emocje wzmacnia zarówno rywalizacja, jak i coraz śmielsze metamorfozy uczestników.

Natalia Kukulska - artystka z dorobkiem i charakterem

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, której kariera rozpoczęła się jeszcze w dzieciństwie. Córka Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego zadebiutowała jako dziecko, by później wypracować własny, dojrzały styl muzyczny, balansujący między popem, elektroniką i ambitnym brzmieniem alternatywnym.

W ostatnich latach artystka coraz częściej angażuje się też w projekty specjalne i koncerty poświęcone pamięci swojej matki, Anny Jantar, łącząc nowoczesne brzmienie z tradycją polskiej piosenki.

Widzowie czekają na występ jurorki

Pojawienie się Natalii Kukulskiej w roli jurorki "Twoja twarz brzmi znajomo" to wydarzenie, które już budzi duże emocje. Widzowie są ciekawi, czy piosenkarka, znana z wysokich wymagań wobec siebie, będzie surową recenzentką, czy raczej okaże się empatyczną mentorką dla uczestników.

