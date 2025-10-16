Namiętny duet w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! "Tam się wszystko stykało"

Szósty odcinek show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" należał bezdyskusyjnie do Modesta Rucińskiego. Gwiazdor przekazał swoją nagrodę w wysokości 10 tys. złotych na Fundację - Przemek Dzieciom. Na drugim miejscu znalazła się Julia Żugaj, która swój czek, o połowę mniejszy przeznaczyła na Fundację Kosmos dla Dziewczynek.

Listę występów zamknęła z kolei Edyta Herbuś, która wcieliła się w Jerzego Połomskiego z utworem "Bo z dziewczynami". Jurorka Małgorzata Walewska pozytywnie wypowiedziała się o tej interpretacji: "On miał więcej legata w tym prowadzeniu i był mniej rytmiczny od ciebie. Myślę, że to było wspaniałe doświadczenie, bo to kolejna postać, która po prostu jest tak daleka od twojej kobiecości, urody, głosu - po prostu wszystkiego, że cieszę się, że wszyscy tak dobrze się bawiliśmy". Nie wystarczyło to jednak, by pojawić się wyżej w tabeli. Teraz gwiazda będzie miała szansę się odbić!

Wyjątkowa metamorfoza Edyty Herbuś!

Niejednokrotnie Edyta Herbuś pokazała już, że zależy jej na dobrym przygotowaniu do występu. Tancerka lepiej odnajduje się jednak w występach, w których może swobodnie poruszać się po scenie. W roli Jane Birkin nie może sobie na to pozwolić. Dodatkowo na scenie towarzyszy jej nieznajomy na ten moment uczestnik wcielający się w Serge'a Gainsbourga. Jak poradzą sobie z kultowym utworem "Je t'aime"?

Natalia Kukulska, która gościnnie pojawiła się za stołem jurorskim, nie szczędziła słów uznania w stronę Herbuś, podkreślając trafne wykonanie wokalne: "Edytko, przede wszystkim gratuluję tobie tego, jak zaśpiewałaś, bo do tej piosenki użyłaś takiego powietrza, jak trzeba. Te dźwięki były wszystkie trafione, one są bardzo wysoko, tam się wszystko zwierało, stykało, jak trzeba. Gratuluję wam tego waszego duetu, wspólnego występu. Było to naprawdę bardzo smaczne".

Poniżej zobaczyć możecie fragment występu. Całość pojawi się na antenie Polsatu już w piątek 17 października o godzinie 19:55!

Edyta Herbuś zaskoczyła w namiętnym duecie! "To naprawdę bardzo smaczne" Polsat

Tabela wyników w 6. odcinku "TTBZ":

Modest Ruciński Julia Żugaj Natalia Muianga Marta Bijan Krystian Ochman Kamil Studnicki Andrzej Nejman Edyta Herbuś