O "Złotą Twoją Twarz" oraz czek na 100 tysięcy złotych (przeznaczany na wybrany cel charytatywny) powalczyli: Maria Sadowska, otwiera się w nowym oknie, Rafał Brzozowski, Marcin Maciejczak i Ula Milewska. Dodajmy, że show przyznało nagrody również za zajęcie kolejnych miejsc - zwycięzca 2. miejsca zabrał do domu "Srebrną Twoją Twarz", laureatka 3. miejsca zgarnęła "Brązową Twoją Twarz", zaś wygrany 4. miejsca otrzymał w nagrodę za ciężką pracę w programie "Żelazną Twoją Twarz". Wszystkie "Twarze" są właściwymi odlewami twarzy uczestników programu, a w tym przypadku - konkretnego laureata nagrody. Jak wygląda finałowe podium?

Finał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak wygląda podium?

"Złota Twoja Twarz" - Maria Sadowska "Srebrna Twoja Twarz" - Rafał Brzozowski "Brązowa Twoja Twarz" - Ula Milewska "Żelazna Twoja Twarz" - Marcin Maciejczak

Maria Sadowska wygrała uwielbiany show Polsatu. "Jestem żywym przykładem"

"To są prawdziwe emocje!" - wykrzyczała Maria Sadowska już na początku naszego wywiadu, który rozpoczęliśmy minuty po ogłoszeniu finałowych wyników.

"Słuchajcie, serce mi tak bije. Ja się w ogóle tego nie spodziewałam do ostatniej chwili, bo tak wspaniale moi wszyscy koledzy wystąpili, wszyscy dali z siebie 150 procent. Gdybyś mi powiedział miesiąc temu, że mam śpiewać Barbrę Streisand, to bym odpowiedziała: 'Co ty, zwariowałeś? Przecież ja w ogóle nie mam takiego głosu'. Musiałam sobie sama o tym przypomnieć - to niesamowite, jakie ograniczenia budujemy w swojej głowie. Dzisiaj jestem żywym przykładem na to, że nie można mieć żadnych ograniczeń" - przyznała.

Zapytaliśmy zwyciężczynię o to, jak wyglądał jej poranek tuż przed finałowymi nagraniami: "Ciało robi swoje. Rano, gdy tu przyszłam, bolał mnie brzuch i było mi niedobrze z nerwów, a ta piosenka wymaga pewności i mocno postawionych dźwięków. Albo skaczesz z klifu i fruniesz, albo nie ma cię po prostu i spadasz".

"To nie jest tak, że my będziemy sobie słodzić tutaj na potrzeby telewizji, bo ja wiele razy byłam z gwiazdami. Każdy ma osobowość, każdy jest ambitny i wrażliwy, każdy chce wygrać. A tu, to, co się działo na naszej whatsappowej grupie, przekracza w ogóle pojęcie wsparcia. W trzy miesiące przeżywamy tu tyle, ile normalnie w dwa lata. Miałam ogromne wsparcie. Emocje nie wzięły nad nami górę. Nikt z nikim się nie znielubił. Mam nadzieję, że spotkam ich wszystkich na muzycznych szlakach" - opowiedziała Maria Sadowska.

Maria Sadowska zwyciężczynią "TTBZ". Co czuła tuż po finale? INTERIA.PL

"Dałam sobie popalić na sam koniec. Nie chciałam wybierać bezpiecznej postaci. Powiedziałam sobie: 'Albo wszystko, albo nic'. Było super, ale teraz z wielką przyjemnością wracam do bycia sobą. Bardzo za tym tęsknię. Przychodźcie na koncerty! Będę grała na pewno Barbrę. Wypuszczam nową płytę, dużo się dzieje!" - zapowiedziała wokalistka.



