O "Złotą Twoją Twarz" oraz czek na 100 tysięcy złotych (przeznaczany na wybrany cel charytatywny) powalczą: Maria Sadowska, otwiera się w nowym oknie, Rafał Brzozowski, Marcin Maciejczak i Ula Milewska. Dodajmy, że show przyznaje nagrody również za zajęcie kolejnych miejsc - zwycięzca bądź zwyciężczyni 2. miejsca zabierze do domu "Srebrną Twoją Twarz", laureat 3. miejsca zgarnie "Brązową Twoją Twarz", zaś wygrany bądź wygrana 4. miejsca otrzyma w nagrodę za ciężką pracę w programie "Żelazną Twoją Twarz". Wszystkie "Twarze" są właściwymi odlewami twarzy uczestników programu, a w tym przypadku - konkretnego laureata nagrody.

Zwyciężczynią półfinału została Maria Sadowska, a swoje 15 tysięcy przekazała "Fundacji One Day", wspierającej dzieci opuszczające domy dziecka. Gabriel Fleszar po raz trzeci był drugi i swoje 5 tysięcy złotych ponownie przeznaczył na Fundację Puchaczówka.

Punktacja po dziewięciu odcinkach wyłoniła finałową czwórkę, a wyglądała następująco:

1. Maria Sadowska - 249

2. Rafał Brzozowski - 241

3. Marcin Maciejczak - 237

4. Ula Milewska - 230

5. Ida Nowakowska - 220

6. Gabriel Fleszar - 218

7. Marcin Miller - 210

8. Bryska - 179

Maria Sadowska w finale "TTBZ". "Fajnie jest się wyzbyć siebie na jakiś czas"

Maria Sadowska w rozmowie z Interią Muzyką wyznała, jak zareagowała na awans do wielkiego finału show Polsatu, otwiera się w nowym oknie. "Nie spodziewałam się, powiem wam szczerze. W moim przypadku było napięcie jak w najlepszym filmie. Wielki zwrot akcji w 9. odcinku i nagle się okazuje, że jestem w finale" - opowiedziała.

"Przyszłam tutaj przekraczać swoje granice i przekraczać swoje granice komfortu, dlatego ja zawsze mówiłam, jako artystka, że nigdy nie będę nikogo naśladować, że nie chcę nikogo naśladować. Wiele lat pracowałam na to, żeby mieć swoją niepowtarzalną barwę. Nawet, gdy śpiewałam jakiś cover, chciałam, żeby to była tylko moja wersja. Jak się okazuje - nigdy nie mów nigdy!" - wyznała Sadowska.

Maria Sadowska przed finałem show Polsatu. "Postanowiłam wysoko postawić sobie poprzeczkę" INTERIA.PL

"W tym programie musisz zapomnieć wszystko, czego się nauczyłeś - wszystko musisz wyrzucić. To nie ma znaczenia, czy umiesz śpiewać. Trzeba zacząć od nowa z białą kartą i właśnie tak budować te postaci. Trzeba też pochować swoje ego. Byłam w tym programie trzy razy mężczyznami i uważam, że każdy powinien spróbować zmiany płci. W jedną i w drugą stronę. To bardzo ciekawe przeżycie, który daje inny punkt widzenia. Szczególnie tego doświadczyłam, gdy byłam Andrzejem Zauchą. Przez dwa dni nie wychodziłam w ogóle z charakteru, przez dwa dni byłam Andrzejem. Gdy wracałam do domu, było mi szkoda tego Andrzeja z siebie zdejmować. Andrzej Zaucha wstąpił we mnie. To niesamowite przeżycie. Fajnie jest się wyzbyć siebie na jakiś czas" - dodała.