Maria Sadowska zaskoczyła w "TTBZ". "To jest właśnie czas na spełnianie naszych marzeń"

Maria Sadowska od lat tworzy kompozycje swobodnie łącząc jazz, pop, funk oraz elektronikę, a w świecie kina sprawdza się w roli reżyserki oraz scenarzystki. Jest również członkinią Polskiej Akademii Fonograficznej, zaś takie albumy jak "Marysia Sadowska", "Tribute to Komeda", "Demakijaż", "Spis treści, otwiera się w nowym oknie", "Jazz na ulicach, otwiera się w nowym oknie" czy "Początek nocy" na stałe ugruntowały pozycję artystki w branży muzycznej. 27 czerwca br. gwiazda najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" obchodziła swoje 50. urodziny!

Szósty odcinek show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyniesie kolejne wcielenia, które z pewnością zdziwią widzów. W przedpremierowym fragmencie odcinka widzimy Marię Sadowską, której nastoletnia energia rozsadziła studio za sprawą znanego przeboju amerykańskiej gwiazdy. Jak wyglądał jej występ? I jak zareagowała na niego Justyna Steczkowska?

Maria Sadowska jako Katy Perry. Swój podziw wyraziła nawet Justyna Steczkowska

Maria Sadowska w szóstym odcinku muzycznego show wcieliła się w Katy Perry - w rytm przeboju "Hot N Cold" dała prawdziwy popis energii, wokalnych umiejętności i scenicznej swobody. Wokalistka podczas występu skakała, biegała, a nawet musiała udowodnić, iż jest w stanie błyskawicznie zmienić strój.

Piosenkarka nie tylko zachwyciła występem jurorów i publiczność, ale też pokazała, że wiek to żadna przeszkoda w spełnianiu marzeń. Z dumą mówi o swoich 50 latach i udowadnia, że właśnie teraz może być najlepszy czas, by robić to, na co ma się ochotę.

Jak się okazało, jej występ doceniła również Justyna Steczkowska, która nie kryła podziwu dla kondycji, wokalu i błyskawicznych zmian kostiumów Marii. Jurorka wykorzystała też tę okazję, aby skierować ważny apel do kobiet po pięćdziesiątce.

"Absolutnie przebiłaś mnie w przebiórkach. Do tej pory wydawało mi się, że jestem najszybsza, no ale jesteś szybsza ode mnie. Wszyscy wiemy, jak trudno jest śpiewać na żywo i biegać i skakać. I to jest zawsze wyższa szkoła jazdy, więc brak zadyszki, jeszcze utrzymanie tego sopranowego głosu Katy Perry, a to nie jest to co dzień twój głos, więc bardzo ci gratuluję, bo to musiało cię kosztować dużo pracy" - przyznała Justyna Steczkowska.

Maria Sadowska wcieliła się w Katy Perry. 50-letnia wokalistka z energią nastolatki Polsat

"Poza wszystkim to tylko państwu powiem jeszcze dodatkowo ja w ogóle się Marysiu szalenie cieszę, że tutaj jesteś, bo my jesteśmy z tej grupy 50 plus. Ja chciałam powiedzieć wszystkim kobietom, które teraz nas oglądają, że to jest właśnie czas na spełnianie naszych marzeń. Dzieci odchowałyśmy trochę, radzą sobie już same. Teraz czas dla nas i Marysia i ja jesteśmy tego przykładem tak i też państwu polecamy" - dodała jurorka.