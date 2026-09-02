Maria Sadowska zabrała córkę na imprezę premierową "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Podobna do znanej mamy?

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Wielkimi krokami zbliża się premiera 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W związku ze startem nowego sezonu uczestnicy brylowali na ściance na uroczystej imprezie Polsatu. Maria Sadowska zabrała ze sobą 14-letnią córkę, z którą zapozowała przed fotoreporterami. Podobna do znanej mamy?

Maria Sadowska w zielonym płaszczu i apaszce w groszki na tle logotypu programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo.
Maria Sadowska jest jedną z uczestniczek 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Paweł Wrzecion AKPA

Już 3 września startuje nowy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po półrocznej przerwie show powraca na antenę Polsatu i już od pierwszego odcinka zamierza zaskakiwać widzów. W 23. edycji zapowiedziano nie tylko spektakularne metamorfozy, lecz także kilka zmian - większą scenę, większe nagrody przekazywane na cele charytatywne, ale też nowe zasady w losowaniu piosenek przez uczestników.

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Zmiany w 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Większe nagrody oraz scena i nowe zasady losowania piosenek

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Niespodziankom nie będzie końca, ale widzowie mogą spodziewać się też tego, co znane i lubiane, czyli jury w składzie: Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino. Program poprowadzą Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

O Złotą Twarz i nagrodę główną wysokości 150 tys. złotych powalczy ośmioro artystów: Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Bryska, Urszula Milewska, Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Marcin Miller i Marcin Maciejczak.

Maria Sadowska pokazała się z córką na imprezie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wyglądają jak dwie krople wody?

We wtorek, 1 września, odbyła się uroczysta prapremiera pierwszego odcinka 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", na której gościły wszystkie gwiazdy występujące w nowym sezonie. Maria Sadowska pojawiła się na czerwonym dywanie w krótkim, zielonym płaszczu, do którego dobrała elegancką apaszkę w grochy i beżową kopertówkę. To jednak nie stylizacja reżyserki i wokalistki przyciągała wzrok publiczności, a jej gość specjalny - córka, którą przyprowadziła na imprezę ze sobą.

Maria Sadowska zabrała na ściankę 14-letnią Lilę, która jest owocem jej związku z Adrianem Łabanowskim i powoli wkracza w świat show biznesu. Córka gwiazdy zdecydowała się na swobodny, młodzieżowy styl, prezentując się w topie w grochy oraz dżinsach. Podobna do sławnej mamy?

Dwie kobiety pozują razem na czerwonym dywanie przed ścianką promującą program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”; jedna ubrana w jasną bluzkę na ramiączkach i czarne spodnie, druga w zieloną sukienkę z paskiem, trzyma jasną kopertówkę i ma buty z frędzlami.
Maria Sadowska z córką na ściance "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Paweł Wrzecion AKPA


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