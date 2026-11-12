Maria Sadowska to piosenkarka, kompozytorka i reżyserka obecna na scenie od ponad 20 lat. Ma za sobą wiele zawodowych doświadczeń, lecz mimo to udział w 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" okazał się dla niej jednym z najbardziej wyjątkowych wyzwań. Artystka zachwyciła swoimi wcieleniami m.in. w Beatę Kozidrak, Ewę Demarczyk, Madonnę, Majkę Jeżowską, Samanthę Brown czy Liroya.

W finale zaprezentowała się jako Barbara Streisand, poruszając zarówno jurorów, jak i publiczność. Dzięki temu udało jej się zdobyć Złotą Twarz i pierwsze miejsce show Polsatu.

Maria Sadowska podsumowała swój udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Wielki finał 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" miał miejsce w ostatni piątek. W ostatnim odcinku Maria Sadowska pokonała Rafała Brzozowskiego, Marcina Maciejczaka i Ulę Milewską. Emocje po scenicznym starciu powoli opadają, a zwyciężczyni zdecydowała się zabrać głos i w swoich mediach społecznościowych podsumowała przygodę z programem Polsatu. Zamieściła przy tym kilka wspominkowych zdjęć z charakterystycznej windy.

W nowym wpisie na Instagramie podziękowała wszystkim oglądającym oraz bliskim za okazane jej wsparcie. "Choć czasem nie wierzyłam w siebie, wy wierzyliście we mnie od samego początku. Razem wygraliśmy!" - napisała.

Maria Sadowska z poruszającym wyznaniem po "TTBZ". "Czasami trzeba 100 razy przegrać, żeby raz wygrać"

Setki widzów trzymały kciuki za zwycięstwo Sadowskiej i doceniały jej starania, ale znaleźli się też tacy, którzy wątpili w jej umiejętności. We wspomnianym wpisie artystka wspomniała więc o życiowej lekcji, jaką dało jej to doświadczenie.

"Czasami trzeba 100 razy przegrać, żeby raz wygrać. I choć zawsze znajdą się tacy, którzy chcą ci tą wygraną odebrać i podciąć skrzydła, to nic z tego!!! JA LECĘ DALEJ!" - czytamy na Instagramie gwiazdy.

Fani gratulują Marii Sadowskiej zwycięstwa w show Polsatu i trzymają kciuki za jej dalszą karierę

Pod postem Marii Sadowskiej pojawiły się komentarze z gratulacjami. Fani podzielili się ze zwyciężczynią ciepłymi słowami, wciąż okazując jej wsparcie - nawet po zakończeniu "TTBZ".

"Byłaś znakomita i dałaś tyle wzruszeń. A występ finałowy przejdzie do historii!", "Wielkie gratulacje! Jesteś artystką wielu talentów i to jest piękne", "Wspieramy bardzo! Leć leć wielką rybę życia łap, leć leć", "Proszę lecieć wysoko!", "Jest pani fantastyczną kobietą!", "Zasłużyła pani na to", "Marysiu, trzymałam kciuki od samego początku. Byłaś wspaniała w każdej odsłonie" - piszą odbiorcy.