W miniony piątek w Polsacie miał miejsce pierwszy rodzinny odcinek w historii programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestnikom na scenie towarzyszyli najbliżsi - rodzice, rodzeństwo, dzieci i przyjaciele. Serca jurorów podbiła Ida Nowakowska, która zaprosiła na scenę męża, Jacka Herndona. Para wspólnie stworzyła polsko-amerykański duet musicalowy, który śpiewał, tańczył i stepował w rytm wielkiego przeboju "Good Morning" z filmu "Deszczowa piosenka". Towarzyszył im synek Maksio, dopełniając ten wyjątkowy rodzinny obrazek.

Maria Sadowska zaprosiła na scenę "TTBZ" córkę i syna! Fani zalali ich falą komentarzy

Widzowie z kolei docenili występ Marii Sadowskiej, która wcieliła się w legendę piosenek dla dzieci - Majkę Jeżowską. Fragmenty jej występu obiegły sieć i wywołały falę pozytywnych komentarzy. Setki internautów zwróciły bowiem uwagę nie tylko na brawurowe odtworzenie ruchów oraz wokalu autorki hitu "A ja wolę moją mamę", ale też na gości specjalnych Sadowskiej. Do reżyserki dołączyły bowiem jej dzieci - córka Lilianna i syn Iwo - dla których był to pierwszy wspólny, publiczny występ ze sławną mamą.

"Bardzo urokliwy występ. Gratuluję tak zdolnych i wspaniałych dzieci", "O matko! Po prostu śliczny występ", "Znowu się poczułem, jak dziecko! Super występ", "Fajne dzieci ma Maria, czuć miłość", "Wspaniali!" - piszą widzowie w komentarzach na Instagramie.

Jurorzy nie kryli zachwytu występem Marii Sadowskiej. "Gratuluję ci Marysiu, wspaniałe dzieci!"

Emocje podczas występu Sadowskiej sięgnęły zenitu, gdy na scenie pojawiła się sama Majka Jeżowska i razem z uczestniczką oraz dzieciakami zaśpiewała fragment utworu. Łzy szczęścia popłynęły spod maski Marii. Jurorzy chwilę później także nie kryli zachwytów. "Przede wszystkim gratuluję ci Marysiu, wspaniałe dzieci! Iwo na hulajnodze odważnie, Lila tak skakała, że wow, brawo! No i ty jako Majka - szał" - chwaliła Justyna Steczkowska.