Przypomnijmy, że w programie Polsatu chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show.

W roli jurorów występują Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Maria Sadowska wyszła ze swojej strefy komfortu

W gronie uczestników 23. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" znaleźli się tancerka, aktorka i prezenterka telewizyjna - Ida Nowakowska; piosenkarka i reżyserka - Maria Sadowska; jedna z najciekawszych przedstawicielek młodego pokolenia sceny alternatywnej - Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan; wokalistka, aktorka i trenerka wokalna - Urszula Milewska; prezenter, konferansjer i wokalista Rafał Brzozowski; pamiętany z wielkiego przeboju "Kroplą deszczu" Gabriel Fleszar; wokalista grupy Boys i juror programu "Disco Star" Marcin Miller oraz najmłodszy w tym gronie Marcin Maciejczak, zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Kids".

Po trzech odcinkach trzecie miejsce w klasyfikacji zajmuje Maria Sadowska, która dotychczas wcielała się w Sama Smitha, Beatę Kozidrak i Ewę Demarczyk. W najbliższy piątek (godz. 19:55) zaprezentuje się jako królowa popu - Madonna.

"To jest niesamowite, do tej pory nie mogę uwierzyć, że w ogóle wzięłam udział w tym formacie. Pamiętam, gdy obejrzałam wiele lat temu jeden z pierwszych odcinków 'TTBZ' i powiedziałam: 'Boże, to jest chyba najtrudniejszy program świata, ja na pewno nigdy nie wezmę w tym udziału, bo to jest po prostu za trudne'. Sama więc jestem w szoku, że skoczyłam na tę głęboką wodę. W tym roku skończyłam 50 lat i obiecałam sobie kiedyś, że nigdy nie osiądę na laurach, że nie stanę w miejscu, że będę robiła rzeczy tak zwane 'no risk, no fun' i podjęłam to ryzyko" - opowiada agencji Newseria Maria Sadowska.

Wokalistka zaznacza, że zawsze była zwolenniczką, by covery śpiewać po swojemu i swoim głosem. Tymczasem w "TTBZ" musiała się tego wystrzegać.

Sadowska jest pod ogromnym wrażeniem rozmachu tej produkcji. Przyjmując zaproszenie do udziału w programie, nie spodziewała się jednak, że będzie ją to kosztowało tyle wysiłku fizycznego i psychicznego.

Maria Sadowska: Chyba nigdy nie zrobiłam niczego aż tak trudnego

"Owszem, śpiewać umiem, ale wcielić się w kogoś to dla mnie ogromne wyzwanie aktorskie. Chyba nigdy nie zrobiłam niczego aż tak trudnego. Było to również bardzo wymagające fizycznie, nakładanie tych masek to też jest przedziwna psychologiczna gra, bo nagle przez dwa dni jesteś kimś innym i się okazuje, że zaczynasz inaczej chodzić, inaczej się ruszasz, inaczej mówisz, tak jakby czasami duch tej osoby, którą grasz, w ciebie wstępował" - zauważa.

Na występ bowiem składa się szereg czynników - wokal, stylizacja, choreografia, a nawet naśladowanie scenicznych ruchów danej gwiazdy. Piosenkarka zaznacza, że upodobnienie się do jakiegoś artysty, odwzorowanie jego wizerunku, gestów i mimiki wymagało uruchomienia ogromnych pokładów kreatywności.

"Nie chodzi tylko o to, żeby się nauczyć piosenki, tylko nauczyć się danego artysty, jego barwy głosu, sposobu chodzenia, więc oglądasz wywiady, koncerty z nimi i poznajesz ich ze strony, z której ich nie znałaś, że ktoś tak rusza głową albo ma jakiś tik czy jakiś charakterystyczny ruch dłoni. Bardzo dużo pracy jest w to włożone" - podkreśla.

Sadowska nie ukrywa, że są tacy artyści, w których bardzo chciała się wcielić, ale nie brakuje takich, z którymi bała się zmierzyć.

"Bez dwóch zdań bardzo trudno jest się wcielać w mężczyzn, szczególnie kobietom, bo nam jest o wiele trudniej obniżyć głos, więc dla mnie wszystkie męskie postacie były największym wyzwaniem. Udało mi się wcielić w trzy swoje idolki, więc chwilami kołowrotek był dla mnie łaskawy. Ale też miałam parę takich postaci, które po prostu, gdy się wylosowały, to powiedziałam: ja pierdzielę, przecież to jest niemożliwe do zrobienia" - mówi.

Artystka podkreśla, że włożyła ogrom pracy, by dobrze się przygotować do poszczególnych występów na scenie programu "Twoja twarz brzmi znajomo" i poradzić sobie z kolejnymi zadaniami. Za nią wiele godzin treningów wokalnych, aktorskich i choreograficznych.

Maria Sadowska jako Ewa Demarczyk w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

Maria Sadowska: To było zawsze moje marzenie

"Ja trenowałam non stop, my przez cały tydzień chodzimy codziennie do szkoły, mamy zajęcia. I ten program dał mi to, że wyszłam ze swojej strefy komfortu, że po prostu się przełamałam i zaczęłam robić rzeczy, które wydawały się dla mnie niewygodne. Bardzo nam w tym pomagali świetni trenerzy. Ja sama jestem trenerką wokalną i wydawałoby się, że dużo już wiem o wokalu, ale zawsze się okazuje, że możesz się nauczyć zupełnie innego sposobu wykorzystywania głosu. Byłam na scenie z kilkudziesięcioma tancerzami, tańcząc różne układy taneczne, to było zawsze moje marzenie - taniec synchroniczny z tancerzami i tutaj mogłam zrealizować swoje najdziksze fantazje" - mówi.

Udział w tym show był dla niej trudnym zadaniem choćby pod tym kątem, że wcześniej miała okazję być po tej drugiej stronie. Była bowiem jurorką i trenerką w "The Voice of Poland", a teraz przeszła na inny poziom. Miała także okazję się przekonać, że mimo najlepszego przygotowania w tak wymagającym programie trema może dopaść nawet najbardziej doświadczonych artystów.

"To było duże wyzwanie, żeby wyłączyć ego z głowy. Poza tym wydawało mi się, że ja już po prawie 30 latach na scenie nie mam tremy, a jednak przed każdym występem miałam taki kamień w brzuchu, czasami byłam wręcz zesztywniała za strachu, bo tak trudne to było. Czułam też wielkie emocje związane z rywalizacją. To absolutnie niesamowite przeżycie. Mam cudowne wspomnienia i myślę, że dostarczymy widzom totalnych emocji" - dodaje na koniec Maria Sadowska.