Trwa 23. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo, otwiera się w nowym oknie", w której uczestnicy mierzą się z kolejnymi wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi wyzwaniami. Jurorzy (Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski, Małgorzata Walewska i Stefano Terrazzino) co odcinek zachwycają się ich spektakularnymi przemianami, widzowie również są na każdym kroku zaskakiwani maskami uczestników.

W nadchodzący piątek produkcja przygotowała prawdziwą rewelację - Marcin Miller wykona kultowy utwór "Rock and Roll All Night", wcielając się tym samym w Gene'a Simmonsa, frontmana formacji Kiss. Jak mu poszło? Sprawdź przedpremierowy fragment występu!

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Marcin Miller wielokrotnie udowodnił w show Polsatu, że nie boi się żadnych wyzwań - jak przyznał, im dalej od jego muzycznego świata, tym większa frajda z metamorfozy. Lider zespołu Boys, który w poprzednich odcinkach "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wcielił się m.in. w przedwojennego amanta Eugeniusza Bodo i niezapomnianą Marylę Rodowicz, tym razem sięgnął po zupełnie inne brzmienia. W nowym odcinku programu przeistoczy się w Gene'a Simmonsa, charyzmatycznego frontmana legendarnej grupy Kiss, i wykona kultowy utwór "Rock and Roll All Night".

Jak zdążyli już zauważyć jurorzy show, dla Marcina Millera liczą się przede wszystkim spontaniczność, dobra zabawa i radość z tego, co robi na scenie. Rockowa odsłona discopolowca okazała się jednak zaskoczeniem nawet dla osób, które dobrze go znają. Trenerka wokalu Agnieszka Hekiert podsumowała tę przemianę słowami: "stworzyłam potwora". Jak poradził sobie z legendarnym rockowym repertuarem lider Boys?

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Występ doceniła Justyna Steczkowska, która nie kryła zaskoczenia energią i wokalnymi możliwościami Marcina.

"Marcinku, ty mnie tak zaskakujesz, a przecież ja cię znam też prywatnie. A tu mnie tak zaskoczyłeś, bo patrzę na tego mojego kolegę i mówię - nie wierzę. Nie wierzę, bo nie wyobraziłabym sobie nigdy ciebie w tej muzyce, a poszło ci fantastycznie, naprawdę. Kawał głosu, chrypa taka jak w Kiss, jest energia i jest też dobra zabawa. Wszystkich nas rozbawiłeś, publiczność bawiła się wspaniale, więc o to chodziło w tym wykonaniu. Naprawdę brawo" - doceniła Justyna Steczkowska.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już w piątek o godz. 19.55 w Polsacie!



