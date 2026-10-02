Trwa 23. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a za nami piąty odcinek wokalno-taneczno-aktorskiej rywalizacji. Uczestnicy znów wcielili się w nieoczywiste postacie i pokazali, że zarówno emocjonalna historia może doprowadzić do podium.

Show Polsatu rozpoczęło się od kosmicznego wykonania tercetu trenerów, którzy zazwyczaj wspierają uczestników zza kulis, czyli Agnieszki Hekiert, Marcina Przybylskiego i Macieja Zakliczyńskiego. Chwilę później na scenę wkroczył Gabriel Fleszar, który wcielił się w Davida Hidalgo z Los Lobos i wyśpiewał latynoski hit "La Bamba". Wokalista porwał zarówno publiczność, jak i jurorów, a Stefano Terrazzino był zachwycony jego słoneczną energią.

"To jest taki numer, przy którym musi być kontakt z publicznością i musi ją porwać. To ci się udało. Super, że to twoja nowa strona. Tak pięknie zacząłeś dzisiejszy program i pokazałeś taki inny temperament. Jestem bardzo miło zaskoczony" - komentował juror.

Kolejna zaprezentowała się Ida Nowakowska, której w tym odcinku przypadła piosenka "Testosteron" Kayah. Jak wyszło? "To był fajny występ, świetny występ, natomiast o dziwo dla mnie było wszystkiego za dużo. Za dużo talentu z ciebie wyszło. Ty swoja nadekspresją troszeczkę odwróciłaś uwagę od treści. Natomiast głosowo na przykład - jeśli chodzi o podobieństwo - znakomity" - mówił Piotr Gąsowski.

Ula Milewska wcieliła się w Króla Polskiego Latino, a Marcin Miller w Felicjana Andrzejczaka. Jak wyszło?

Na scenie Polsatu pojawił się także Król Polskiego Latino, czyli Skolim. W jego rolę wcieliła się Ula Milewska, której wykonanie "Daj mi jedno słowo" doceniła Justyna Steczkowska - w szczególności za ruchy. "Powiem ci, ze jesteś bardzo autentyczna. Złapałaś ten ruch, ale jeśli chodzi o glos, to bardzo trudno jest naśladować mężczyznę, jak jest się kobietą. Natomiast cała postać po prostu Skolim, tak że brawo dla ciebie" - mówiła jurorka.

Ula Milewska jako Skolim w "TTBZ" Maciej Zawada Polsat

Marcin Miller poruszył publiczność przeobrażając się w nieodżałowanego Felicjana Andrzejczaka. Zaśpiewał kultowy przebój Budki Suflera z lat 80. - "Jolka, Jolka pamiętasz". Dla znanego z nieposkromionej energii i układów choreograficznych lidera Boys nie lada wyzwaniem było zaprezentowanie się na scenie w całkowitym bezruchu. Jak sobie poradził?

"Ja mam w zasadzie tylko jedną uwagę krytyczną do tego utworu. Mianowicie uważam, że się za szybko skończył. Chciałabym zwrócić państwa uwagę, a zwłaszcza młodszych słuchaczy na to, w jaki sposób ta piosenka opowiada historię. Jest tyle rzeczy zawartych w tym tekście i to są też rzeczy, które dotyczą życia naszego pokolenia. To, że ten samochód ledwo jechał, że nie było co do niego nalać. Miłość to było takie jedyne światełko i jedyna radość. Bardzo bym chciała zwrócić uwagę młodzieży na takie głębokie teksty. Wracajcie do tych starych piosenek, bo one niosą ze sobą dużo prawdy" - oceniła Małgorzata Walewska, którą występ skłonił do refleksji.

W poprzednim odcinku wcielił się w Zbigniewa Wodeckiego. Polały się łzy! Co tym razem pokazał Rafał Brzozowski?

Rafał Brzozowski w poprzednim odcinku zachwycił i wzruszył jako Zbigniew Wodecki, a tym razem przypadła mu rola kogoś z zupełnie innego bieguna muzycznego. Maria Sadowska podarowała mu Pitbulla oraz piosenkę "Hotel Room Service", jedną z największych imprezowych przebojów w dziejach. Czy łysy raper w ciemnych okularach przyniósł szczęście uczestnikowi? "Ty się tutaj czujesz, jak ryba w wodzie, więc co ci będę gadał? Byłeś znakomity" - podsumował krótko Gąsowski.

Na scenie "TTBZ" wybrzmiał następnie wielki hit kanadyjskiej diwy - "All By Myself". W rolę Celine Dion wcielił się Marcin Maciejczak, któremu dotychczas kobiece role nie sprawiały większych problemów. Tym razem jednak zmuszony był zmierzyć się z potężnym i niepowtarzalnym wokalem. Jak podkreśliła Justyna Steczkowska, dla mężczyzny było to niemal nieosiągalne.

"Wiesz co Marcin, bardzo trudne zadanie, mega. To jest jednak głos potęga. Trudno przebić Celine. A jeśli chodzi o te wszystkie góry, jesteś tenorowym głosem, ale pomimo wszystko to już jest bardzo wysoko. Dla faceta to jest dramat. Natomiast czuć, że ty masz serce do śpiewania. To jest takie bardzo emocjonalne i naprawdę piękne. To wzruszyło mnie" - komentowała jurorka.

Bryska w tanecznym wydaniu, a Maria Sadowska spróbowała swoich sił w roli rapera. Nie zabrakło gościa specjalnego

Bryska, której taniec zdecydowanie nie jest obcy - przez wiele lat go trenowała - pokazała swoje najlepsze ruchy w piosence "Dance The Night". Zamieniła się w światowej sławy gwiazdę, która doskonale śpiewa, a przy tym swobodnie wykonuje energiczne choreografie. Jak wyglądała jej wersja Duy Lipy?

"Dla mnie to był najlepszy twój występ kobiecy. Miałaś w tym największy luz, ciało było bardzo zaangażowane, co było do tej postaci bardzo potrzebne i to ci się udało najbardziej. Plus ten śpiew, który wydaje się taki prosty, ale to też trzeba umieć - i czysto i w trakcie ruchu, więc to wszystko opanowałaś" - skwitował Stefano Terrazzino.

Bryska jako Dua Lipa w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Maciej Zawada Polsat

Jako ostatnia na scenie Polsatu pojawiła się Maria Sadowska, której przypadła rola legendy polskiej sceny hip-hopowej - Liroya. Jej "Scyzoryk" rozgrzał publiczność, a chwilę później wydarzyła się prawdziwa rewelacja, bowiem do artystki dołączył sam raper! Wspólne wykonanie dwóch Liroyów było jednym z najbardziej spektakularnych momentów tego odcinka.

"Ja muszę powiedzieć, ze największe wrażenie zrobiło na mnie, jak zaśpiewaliście razem. Szatkowaliście, jak zawodowy kucharz marchewkę. Poza tym mam tu komplement, myślę, że i dla pana signore Liroya, i dla ciebie, Marysiu, imponujący oddech. W operze by się was nie powstydzili" - oceniła zachwycona Walewska.

Kto wygrał piąty odcinek 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Choć każdy z uczestników włożył w swój występ wiele pracy i serca, zwycięzca mógł być tylko jeden. Po zsumowaniu punktów jurorów oraz rywalizujących ze sobą gwiazd okazało się, że tego wieczora najlepszy był Marcin Miller. Jego "Jolka, Jolka pamiętasz" poruszyło wszystkich niemalże do łez i sprawiło, że publiczność długo nie zapomni imponującego wykonania.

Zwycięzca przeznaczył 15 tys. złotych na Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku.

Drugie miejsce przypadło Gabrielowi Fleszarowi, który z kolei swoje 5 tys. złotych przekazał ponownie dla Fundacji Puchaczówka.