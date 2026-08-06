Polsat zaprezentował właśnie swoją jesienną ramówkę, w której nie zabraknie nowego sezonu uwielbianego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To będzie już 26. edycja formatu, w którym gwiazdy wcielają się zarówno w polskich, jak i zagranicznych artystów, sprawdzając swoje umiejętności wokalne, choreograficzne i aktorskie. Odgrywając role gwiazd muzyki starają się jak najwierniej oddać ich głos oraz wizerunek.

26. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już jesienią. Jednym z uczestników jest 20-letni Marcin Maciejczak

W nadchodzącym sezonie ponownie nie zabraknie nazwisk, które przyciągną przed telewizory miliony widzów. Wśród uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" znaleźli się m.in. Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Ida Nowakowska, Maria Sadowska, bryska czy Marcin Maciejczak. Ostatni z wymienionych, przy okazji uroczystej prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, udzielił wywiadu dla Interii Muzyki, gdzie zdradził, jak czuje się w show.

"Szczerze, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak niesamowity jest to program, jak intensywny i ile z niego można wynieść, więc same dobre emocje" - powiedział piosenkarz.

Więcej ciekawostek dotyczących programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", które wyjawił Marcin Maciejczak, znajdziecie w wideo z ramówki zamieszczonym poniżej!

Marcin Maciejczak po latach wraca na ekrany telewizorów! Jak czuje się w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsatu? INTERIA.PL

Uczestnicy minionych edycji programu wielokrotnie podkreślali, że występy nie są łatwym zadaniem - zarówno wokalnym, jak i aktorskim. Marcin Maciejczak potwierdził te słowa, lecz jednocześnie zaznaczył, że tak intensywna praca to coś, co kocha. "Jest ciężko, jest intensywnie, ale ja bardzo lubię jak jest intensywnie. Wydałem rok temu dwie płyty, więc najwidoczniej lubię taki tryb życia. To jest bardzo intensywny program - nagrywając go przez pięć miesięcy, my codziennie uczęszczamy do takiej szkoły, która nas przygotowuje do występów. I tutaj mówię o o aktorstwie, o choreografii, o wokalu. Ja w trakcie grałem też trasę koncertową, nagrywałem piosenki w Portugalii, we Włoszech, więc kiedy mnie nie było w Polsce, miałem tę szkołę przeniesioną online" - powiedział 20-latek w rozmowie z Interią.

Marcin Maciejczak zdradził, jakie wyzwania towarzyszyły mu przy okazji programu Polsatu

Zapytany o to, czy było mu trudniej wcielić się w postacie kobiece czy muzyków hardrockowych, którzy słyną z ostrych brzmień, wokalista nie miał wątpliwości. "Chyba kobiety jednak, ale wydaje mi się, że jak już byłem w całej okazałości - w szpilkach, taki spięty... Bo też chodzi tutaj o ubrania, które były bardzo opięte. To jednak, jak się patrzy w lustro, dodaje ci to siły i odkrywasz siebie na nowo. Wcielając się w te kobiece postaci, zakładając suknie czy też peruki, to naprawdę urodzi się coś w tobie nowego, co jest niesamowite" - odpowiedział.

Młody gwiazdor został zapytany także o to, jak wraca mu się do telewizji. Jego kariera wystartowała bowiem za sprawą zwycięstwa w jednym z talent show TVP. "Cieszę się, że mogę ponownie pokazać się widzom, już troszkę bardziej dorosły. Mogą sobie też mój widok odświeżyć, i to, co potrafię, bo w tym programie myślę, że mam niezłe pole do popisu" - podsumował Maciejczak.

Jakie są plany Marcina Maciejczaka na najbliższe miesiące? Wydaje EP-kę i rusza na wakacje

Gwiazdor zdradził również, że w najbliższej przyszłości planuje premierę EP-ki, która będzie kontynuacją jego ostatniego albumu. "Dzisiaj o 12:00 w nocy wychodzi najnowszy singiel" - powiedział Interii, zachęcając słuchaczy do sprawdzenia. Podkreślił, że choć bardzo dużo się u niego dzieje, zawsze znajdzie czas na odpoczynek i wakacje. "Lecę teraz na wakacje na Maltę z moimi przyjaciółkami (...) Lecę na Arianę Grandę jeszcze w sierpniu, więc bardzo się cieszę" - ujawnił piosenkarz.