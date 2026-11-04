O "Złotą Twoją Twarz" oraz czek na 100 tysięcy złotych (przeznaczany na wybrany cel charytatywny) powalczą: Maria Sadowska, Rafał Brzozowski, Marcin Maciejczak i Ula Milewska. Dodajmy, że show przyznaje nagrody również za zajęcie kolejnych miejsc - zdobywca bądź zdobywczyni 2. miejsca zabierze do domu "Srebrną Twoją Twarz", laureat 3. miejsca zgarnie "Brązową Twoją Twarz", zaś laureat bądź laureatka 4. miejsca otrzyma w nagrodę za ciężką pracę w programie "Żelazną Twoją Twarz". Wszystkie "Twarze" są właściwymi odlewami twarzy uczestników programu, a w tym przypadku - konkretnego laureata nagrody.

Zwyciężczynią półfinału została Maria Sadowska, a swoje 15 tysięcy przekazała "Fundacji One Day", wspierającej dzieci opuszczające domy dziecka. Gabriel Fleszar po raz trzeci był drugi i swoje 5 tysięcy złotych ponownie przeznaczył na Fundację Puchaczówka.

Punktacja po dziewięciu odcinkach wyłoniła finałową czwórkę, a wyglądała następująco:

1. Maria Sadowska - 249

2. Rafał Brzozowski - 241

3. Marcin Maciejczak - 237

4. Ula Milewska - 230

5. Ida Nowakowska - 220

6. Gabriel Fleszar - 218

7. Marcin Miller - 210

8. Bryska - 179

Marcin Maciejczak tuż przed finałem "TTBZ". "Mogłem poznać na nowo siebie"

Marcin Maciejczak wyznał, że najbardziej zapamiętał wcielenie się w postać Kory oraz Justyny Steczkowskiej. "Kiedy wylosowałem Korę, to szybciej zabiło mi serce, ponieważ wiedziałem, z jaką legendą się mierzę i jak duża jest to ikona dla ludzi i dla mnie samego. To świętość! Czułem bardzo dużą presję, żeby sprostać temu zadaniu - punk, rock, przecież ja na co dzień w taki sposób w ogóle nie śpiewam, więc cieszę się, że mogłem pokazać twarz nieznaną również dla mnie" - wyznał artysta.

"Będąc Michałem Wiśniewskim wylosowałem Justynę Steczkowską... Gdy oglądałem Eurowizję, nie przyszło mi do głowy, że faktycznie potrafię zaśpiewać ten utwór. 'Gaja' w połączeniu z choreografią to jest najtrudniejsze połączenie w naszej polskiej popkulturze na ten moment. Zmierzyć się z takimi fikołkami... wow! To, że zrobiłem to na szpilkach i w oryginalnym kostiumie Justyny, to dla mnie legendarne doświadczenie. Moje ciało czekało na takie wydarzenie w moim życiu" - opowiedział Marcin.

"Marcin z pierwszego odcinka w ogóle by nie uwierzył, co ja przeżyłem w tym programie i jakie transformacje przeszedłem. Uważam, że to niesamowite, że mogłem pokazać w tym programie moją plastyczność, której do końca nie znałem. To dla mnie bardzo odkrywczy moment w życiu - w przyszłości to wszystko, co tutaj zebrałem, zaowocuje tym, że będę mógł czerpać z tego doświadczenia na sto procent" - przyznał wokalista.

Marcin Maciejczak tuż przed finałem "TTBZ". "Mogłem poznać na nowo siebie" INTERIA.PL

W rozmowie z Interią Muzyką Marcin Maciejczak wyznał również, że z wypiekami na twarzy oglądał "TTBZ" jako mały chłopiec. "Oglądając ten program jako dziecko nie spodziewałem się, jak bardzo intensywny jest, ile to jest przygotowań do zaledwie jednego występu, ile trwają charakteryzacje. Jako dziecko myślałem, że osoby się faktycznie zmieniają w tej windzie... To wspaniałe doświadczenie - zobaczyć to na żywo. Widzę małego Marcina, który ogląda ten program i jest ciekawy tych wszystkich zmian postaci" - dodał.