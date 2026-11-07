Marcin Maciejczak po wielkim finale "TTBZ". "Odbiera mi mowę"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W wielkim finale programu "Twoja twarz brzmi znajomo" Marcin Maciejczak doprowadził Piotra Gąsowskiego do łez, ale ostatecznie zajął czwarte miejsce. Gdy zgasły już światła, najmłodszy uczestnik 23. edycji ujawnił, że wybór Anny German nie był przypadkiem.

Marcin Maciejczak w stylizacji Anny German podczas występu w programie Twoja twarz brzmi znajomo.
Marcin Maciejczak jako Anna German w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"Maciej ZawadaPolsat

W wielkim finale "Twoja twarz brzmi znajomo" czwórka uczestników mogła sobie wybrać piosenkę, z którą wystąpią na scenie. Marcin Maciejczak postawił na ukochany, pełen emocji utwór "Tańczące Eurydyki" i wcielił się w Annę German. Jego interpretacja wywołała ogromne poruszenie wśród jurorów, zachwyconych przede wszystkim niezwykłą wrażliwością artysty.

"To była ukochana piosenka mojej mamusi, dlatego jest mi bardzo przyjemnie, że mogłem usłyszeć tak genialne wykonanie. To jest przepiękne, że marzenie się spełniło. I na koniec: aktorsko pięknie, coś niebywałego. Taki dymek tu był. Byłeś wspaniały. I wzruszyłem się. Dziękuję" - powiedział Piotr Gąsowski ze łzami w oczach.

Marcin Maciejczak po finale "Twoja twarz brzmi znajomo": Bardzo się rozpłakałem

Emocji po programie Polsatu nie krył również sam Marcin Maciejczak. Krótko po zakończeniu emisji finału opublikował obszerny wpis w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Maria Sadowska wygrała program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Maria Sadowska zwyciężczynią programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Nie można mieć żadnych ograniczeń" [WIDEO]

Bartłomiej Warowny
Bartłomiej Warowny

"Ostatnie wcielenie tak symboliczne, tak bardzo moje. Jeszcze teraz, gdy o tym myślę, odbiera mi mowę. Jestem niezwykle wzruszony, że chociaż na chwilę mogłem wcielić się w moją największą idolkę z dzieciństwa Annę German. Tyle tu było poruszenia, niepewności, ale też czystej miłości do jej muzyki" - napisał.

"Włożyłem w ten występ całe moje dziecięce serce - to samo, z którym mały Marcin śpiewał jej utwory zawsze i wszędzie, wierząc, że muzyka może przenieść w lepszy, bardziej wrażliwy świat. Piszę ten post i bardzo się rozpłakałem, bo wiem, jak pięknie mnie wspieraliście, przeżywaliście ze mną każde wcielenie, każdą metamorfozę, a nawet każdą przyznaną mi jedynkę" - dodał 20-letni wokalista.

Marcin Maciejczak zapowiedział, że już wkrótce ujawni pierwsze szczegóły nowego "wyczekiwanego projektu" - pokaże twórczość Anny German w swojej interpretacji.

23. edycję "TTBZ" ostatecznie wygrała Maria Sadowska, która wyprzedziła Rafała Brzozowskiego i Ulę Milewską.

Marcin Maciejczak tuż przed finałem "TTBZ". "Mogłem poznać na nowo siebie"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze