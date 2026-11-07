W wielkim finale "Twoja twarz brzmi znajomo" czwórka uczestników mogła sobie wybrać piosenkę, z którą wystąpią na scenie. Marcin Maciejczak postawił na ukochany, pełen emocji utwór "Tańczące Eurydyki" i wcielił się w Annę German. Jego interpretacja wywołała ogromne poruszenie wśród jurorów, zachwyconych przede wszystkim niezwykłą wrażliwością artysty.

"To była ukochana piosenka mojej mamusi, dlatego jest mi bardzo przyjemnie, że mogłem usłyszeć tak genialne wykonanie. To jest przepiękne, że marzenie się spełniło. I na koniec: aktorsko pięknie, coś niebywałego. Taki dymek tu był. Byłeś wspaniały. I wzruszyłem się. Dziękuję" - powiedział Piotr Gąsowski ze łzami w oczach.

Marcin Maciejczak po finale "Twoja twarz brzmi znajomo": Bardzo się rozpłakałem

Emocji po programie Polsatu nie krył również sam Marcin Maciejczak. Krótko po zakończeniu emisji finału opublikował obszerny wpis w mediach społecznościowych.

"Ostatnie wcielenie tak symboliczne, tak bardzo moje. Jeszcze teraz, gdy o tym myślę, odbiera mi mowę. Jestem niezwykle wzruszony, że chociaż na chwilę mogłem wcielić się w moją największą idolkę z dzieciństwa Annę German. Tyle tu było poruszenia, niepewności, ale też czystej miłości do jej muzyki" - napisał.

"Włożyłem w ten występ całe moje dziecięce serce - to samo, z którym mały Marcin śpiewał jej utwory zawsze i wszędzie, wierząc, że muzyka może przenieść w lepszy, bardziej wrażliwy świat. Piszę ten post i bardzo się rozpłakałem, bo wiem, jak pięknie mnie wspieraliście, przeżywaliście ze mną każde wcielenie, każdą metamorfozę, a nawet każdą przyznaną mi jedynkę" - dodał 20-letni wokalista.

Marcin Maciejczak zapowiedział, że już wkrótce ujawni pierwsze szczegóły nowego "wyczekiwanego projektu" - pokaże twórczość Anny German w swojej interpretacji.

23. edycję "TTBZ" ostatecznie wygrała Maria Sadowska, która wyprzedziła Rafała Brzozowskiego i Ulę Milewską.