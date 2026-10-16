Małgorzata Walewska aż się popłakała w "Twoja twarz brzmi znajomo". Kto wygrał w rodzinnym odcinku?

Przypomnijmy, że w programie Polsatu chodzi o jak najwierniejsze wcielenie się w muzyczną gwiazdę. Każdy z ośmiu uczestników losuje utwory, które później wykonuje w show.

W roli jurorów występują Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Wszyscy jesteśmy rodziną

Pierwszy w historii programu odcinek rodzinny rozpoczął się od wspólnego występu uczestników i ich najbliższych. Wszyscy zaśpiewali przebój "We Are Family" grupy Sister Sledge - i trudno o lepszy utwór na tę okazję. Każdy, kto dołącza do programu, staje się bowiem częścią rodziny, która pozostaje razem na długo.

Maria Sadowska zaprosiła na scenę córkę Liliannę i synka Iwo. Wspólnie wykonali jeden z najbardziej lubianych rodzinnych przebojów - "A ja wolę twoją mamę" Majki Jeżowskiej. Był to ich pierwszy wspólny publiczny występ, dlatego nie zabrakło wzruszeń. Emocje sięgnęły zenitu, gdy na scenie pojawiła się sama Majka Jeżowska i razem z Marią zaśpiewała fragment utworu. Łzy szczęścia popłynęły spod maski Marii Sadowskiej.

"Przede wszystkim gratuluję ci Marysiu, wspaniałe dzieci! Iwo na hulajnodze odważnie, Lila tak skakała, że wow, brawo! No i ty jako Majka - szał" - pochwaliła Justyna Steczkowska.

Gabriel Fleszar pojawił się ze swoim przyjacielem, aktorem Dawidem Czupryńskim. Gabriel wcielił się w Grzegorza Skawińskiego, lidera zespołu Kombii, a Dawid w basistę Waldemara Tkaczyka. Wspólnie wykonali przebój "Słodkiego, miłego życia" z repertuaru Kombi.

"Słuchaj, Gabriel, zachwyciłeś mnie i dziękuję ci bardzo" - powiedział stanowczo Piotr Gąsowski.

Ida Nowakowska z mężem Jackiem Herndonem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

Na scenie nie zabrakło również musicalowej magii. Ida Nowakowska i jej mąż, Jack Herndon, stworzyli polsko-amerykański duet, który śpiewał, tańczył i stepował w rytm wielkiego przeboju "Good Morning" z filmu "Deszczowa piosenka". Towarzyszył im synek Maksio, dopełniając ten wyjątkowy rodzinny obrazek.

"Kochani, po tym występie zrozumiałam, dlaczego wy jesteście parą. Gratuluję wam bardzo serdecznie" - powiedziała wyraźnie poruszona Małgorzata Walewska.

Rockowe oblicze rodziny zaprezentowała Bryska, czyli Gabriela Skyrpan, która wystąpiła z rodzicami - Agnieszką Skyrpan i Piotrem Nowakiem-Skyrpanem. Razem wcielili się w muzyków grupy The Doors.

"Zawsze wzruszają mnie rodzinne występy, bo jednak rodzina jest sensem życia, tą podporą, wszystkim co mamy najpiękniejsze w życiu, szczególnie jest taka piękna, więc naprawdę gratulacje. Tata był doskonały i mama również. Natomiast wracając do twojego występu, to powiem ci, że jestem oczarowana. Zagrałaś to bardzo dobrze, ale przede wszystkim świetnie zaśpiewałaś. Cudownie było cię obserwować. Ja mówię, wow, to chyba będzie najlepszy twój występ, ponieważ tak odbiegający od ciebie. Naprawdę musiałaś wykonać dużo pracy, nie tylko technicznej, ale też psychicznej, więc naprawdę bardzo ci gratuluję" - podsumowała Justyna Steczkowska.

Marcin Miller zaprosił do wykonania utworu "Mój przyjacielu" swojego przyjaciela z zespołu Boys, Rafała Kamińskiego, znanego jako Rafa Shafranek. Marcin wcielił się w Krzysztofa Krawczyka, a jego sceniczny partner wprowadził do występu dodatkową taneczną energię, nawiązując do bałkańskich brzmień Gorana Bregovicia.

"Mój przyjacielu - jesteś wspaniałym Krawczykiem" - ocenił Piotr Gąsowski.

Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

Rafał Brzozowski z braćmi na scenie. "Popłakałam się troszkę"

Rafał Brzozowski wykorzystał możliwość wyboru, którą wywalczył w poprzednim odcinku. Mógł zdecydować między Nickiem Carterem z Backstreet Boys a Witoldem Pasztem z grupy Vox. Postawił na polski przebój i zaprosił do wspólnego występu dwóch braci - Pawła i Adama. Trio Brzozowskich wykonało piosenkę "Rycz, mała, rycz".

"Słuchajcie - wspaniały kabaretowy numer, po prostu. Były też bardzo imponujące sztuki pod tytułem gwiazda. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, no, co wam powiedzieć? Popłakałam się troszkę, a wokalnie byłeś po prostu perfekcyjny. No fajna rodzina" - podsumowała rozbawiona do łez Małgorzata Walewska.

Ula Milewska również zaprosiła na scenę brata Piotra, z którym od dzieciństwa występowała w ludowym zespole pieśni i tańca "Poloneziaki" w Bielawie. Tym razem rodzeństwo zaprezentowało się jednak jako męski duet. Ula wcieliła się w Justina Timberlake'a, a Piotr w Chrisa Stapletona.

"Co tu się wydarzyło? Proszę państwa, ja zamknęłam oczy i myślę, no jestem na jego koncercie, no szał, jestem naprawdę w szoku! Brawo dla was obojga, bo to było bardzo dobre wykonanie tej piosenki, no po prostu świetne wszystko się zgadzało, wielkie brawa ode mnie" - pochwaliła Justyna Steczkowska.

Na zakończenie Marcin Maciejczak wcielił się w Michała Wiśniewskiego z zespołu Ich Troje. Na scenie towarzyszył mu kuzyn Adrian Ziółkowski, dla którego był to muzyczny debiut. Choć Adrian nigdy wcześniej nie występował na takiej scenie, nie odmówił Marcinowi, z którym przyjaźnił się przez całe życie. Połączyły ich nie tylko rodzinna więź, ale także sentyment do programu, który od zawsze cieszył się kultowym statusem w ich domach.

Wspólnie wykonali przebój "Zawsze z tobą chciałbym być", który podbił serca słuchaczy, zanim obaj przyszli na świat. Tym razem liczyły się nie tylko muzyczna metamorfoza i charakterystyczny styl Ich Troje, ale także osobista historia, która nadała temu występowi wyjątkowy wymiar.

Marcin Maciejczak jako Michał Wiśniewski w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

"Od samego twojego wjazdu na scenę już widziałem, że to jest Michał, jak otworzyłeś buzię, to jakbym go słyszał, a jak zobaczyłem twoją twarz z bliska, to jakbym go zobaczył 25 lat temu. Masz wspaniałego kuzyna. Dziękujemy ci kochany, że pomogłeś swojemu bratu. Było to wspaniałe, dziękuję" - podsumował ostatni występ Piotr Gąsowski.

Ostatecznie odcinek wygrała Ida Nowakowska, która przeznaczyła 15 tysięcy zł na SOS Wioski Dziecięce. Drugie miejsce zajęła Bryska. Swoją wygraną w wysokości 5 tysięcy zł przeznaczyła na Fundację Kudłate Łaciate.

"Twoja twarz brzmi znajomo" - metamorfozy w ósmym odcinku:

Znamy już wyniki losowania - to w te gwiazdy wcielą się uczestnicy w kolejnym odcinku (piątek, godz. 19:55 w Polsacie).

Marcin Miller - Shakira (ale z możliwością oddania)

Rafał Brzozowski - Bono (U2)

Marcin Maciejczak - Justyna Steczkowska

Maria Sadowska - Andrzej Zaucha

Ula Milewska - Paul Stanley (Kiss)

Gabriel Fleszar - Meghan Trainor

Bryska - Billie Eilish

Ida Nowakowska - Jennifer Lopez.

W ostateczności Marcin Miller oddał Shakirę Uli Milewskiej, a sam wylosował Eugeniusza Bodo.