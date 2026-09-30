Liroy stanął twarzą w twarz ze swoim sobowtórem. Nietypowe sceny na antenie Polsatu

Przygotowania do piątego odcinka programu rozpoczęły się od niespodziewanej zamiany. Maria Sadowska wylosowała Pitbulla, lecz postanowiła skorzystać z możliwości oddania swojej postaci innemu uczestnikowi. Wybór padł na Rafała Brzozowskiego.

Sadowska ponownie uruchomiła grzybek i tym razem wylosowała Liroya. Z takiego obrotu spraw była wyraźnie zadowolona.

"To jest wspaniałe, słuchajcie. Marzyłam o tym, żeby zrobić polskiego rapera" - przyznała.

Maria Sadowska i Liroy znają się od lat. Raper wiedział, że jego przyjaciółka przygotowuje w programie "Scyzoryka", dlatego postanowił pojawić się w studiu i zrobić jej niespodziankę.

W trakcie występu dołączył do Sadowskiej. Widzowie zobaczą więc nietypowy duet: Marię Sadowską ucharakteryzowaną na Liroya oraz autora przeboju we własnej osobie.

"Scyzoryk" pochodzi z wydanego w 1995 roku albumu "Alboom". Nagranie stało się jednym z pierwszych rapowych przebojów, które dotarły w Polsce do masowej publiczności, a Liroy należał do artystów przecierających szlak rodzimemu hip-hopowi.

W kogo wcielą się pozostali uczestnicy?

W piątym odcinku nie zabraknie polskich wykonawców. Marcin Miller wystąpi jako Felicjan Andrzejczak, a Ida Nowakowska zmierzy się z repertuarem Kayah. Ula Milewska wylosowała Skolima.

Rafał Brzozowski, któremu Maria Sadowska przekazała Pitbulla, zaprezentuje jeden z utworów amerykańskiego rapera. Bryska wcieli się w Duę Lipę, Marcin Maciejczak w Céline Dion, a Gabriel Fleszar przeobrazi się w Davida Hidalgo z zespołu Los Lobos.

Ich występy oceniają Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Stefano Terrazzino i Piotr Gąsowski. Gospodarzami show pozostają Maciej Rock i Agnieszka Hyży.

Piąty odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zostanie pokazany w piątek 2 października o godz. 19:55 w Polsacie.