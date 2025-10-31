Kto wszedł do finału "Twoja twarz brzmi znajomo"? Wygrana w odcinku nie wystarczyła

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

W jury 22. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zasiadają ponownie Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino. Zadaniem uczestników jest jak najwierniejsze wcielenie się w śpiewające gwiazdy.

Po piątkowym półfinale poznaliśmy nazwiska najlepszej czwórki, którzy za tydzień będą rywalizować o końcowe zwycięstwo.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Co wydarzyło się w półfinale programu?

Piątkowy odcinek rozpoczął występ w wykonaniu wszystkich uczestników tego sezonu.

Zmagania konkursowe rozpoczął Kamil Studnicki, który wcielił się w Axla Rose'a z grupy Guns N' Roses w rockowym klasyku "Sweet Child O' Mine". Co ciekawe, uczestnik porównał głos Axla do odgłosu... rzężącego malucha.

"Zacznę od tego, że końcówka była doskonała. Co do zwrotek, to jego chrypa była bardzo mocna, to były bardzo mocne dźwięki, i to jedyne, czego mi zabrakło. Natomiast w całości, pomijając to, co powiedziałam przed chwilą, to jesteś najlepszym przykładem tego, że oprócz talentu, ciężko tutaj pracowałeś i zachwycałeś nas swoimi wykonaniami i za to ci dziękujemy i bijemy wielkie brawa" - podsumowała Justyna Steczkowska.

Marta Bijan wylosowała piosenkę "Traitor" Olivii Rodrigo. Emocjonalny i intymny utwór był bliski stylistyki muzycznej Marty, dlatego tym bardziej jej zależało, żeby to wykonanie okazało się spójne z nią i oryginałem. I to się udało, bo wszyscy jurorzy wstali, a Stefano Terrazzino powiedział wzruszony: "To było poruszające. Ja mam wrażenie, że to była twoja piosenka, że to ty ją napisałaś. Wielki komplement za to. Bardzo, bardzo się cieszę".

Po występie Marty Bijan w roli Olivii Rodrigo jurorzy wstali z krzeseł! Polsat

Ultra kobieca Edyta Herbuś musiała stać się wiarygodnym mężczyzną, śpiewającym o pięknej kobiecie i do tego nie ruszać się na scenie. To dopiero wyzwanie. Jak podołała we wcieleniu Roya Orbisona, śpiewając jego głosem "Pretty woman"?

"Jestem zachwycony twoim występem. Aktorsko kapitalnie. Tu nie ma żadnej skuchy, tu jest wszystko prawdziwe, przemyślane. I wiesz co? Ja się zawsze denerwuję bardziej za tych, których znam i dziękuję ci za to, że suchą stopą przeprowadziłaś mnie przez ten program i że mogę być nadal z ciebie dumny. - pochwalił Piotr Gąsowski.

Julka Żugaj wróciła do młodzieżowego klimatu, ale poprzeczka ponownie została wysoko zawieszona. Musiała nauczyć się hiszpańskiego tekstu i jako beztroska promienna Karol G zaśpiewać "Si Antes Te Hubiera Conocido".

"Naprawdę jesteś takim słońcem i też się zgadzam, że to dobrze, że młodzież ma taką idolkę. Bardzo jestem szczęśliwa, że przez te różne doświadczenia w tym programie się nie załamałaś, że nie dałaś sobie podciąć skrzydeł. Jesteś wspaniałym wzorem dla swojego pokolenia" - doceniła Julkę za całość Małgorzata Walewska.

Diana Ross to wokalistka, w którą wcieliła się Natalia Muianga. Po to, by wypaść wiarygodnie, ćwiczyła z Agnieszką Hekiert w stroju Minionków i śpiewała ich głosem. W utworze "I'm coming out", który zaprezentowała na scenie wyglądała zdecydowanie bardziej wytwornie i brzmiała dostojniej.

"Natalia, świetnie spisałaś się w Roli Diany Ross. Myślę, że sprawiłaś całej komisji wiele radości. Ja nie byłam zawiedziona, zrobiłaś wszystko, co w swojej mocy, żeby to brzmiało i wyglądało super. Gratuluję ci i cieszę się, że jesteś w tym programie" - pochwaliła Justyna Steczkowska.

Renata Przemyk w "Twoja twarz brzmi znajomo". Niespodzianka dla Modesta Rucińskiego

Modest Ruciński nie po raz pierwszy przeistoczył się w kobietę, więc i to wyzwanie go nie przeraziło. Tym razem stał się Renatą Przemyk w ponadczasowym manifeście kobiecości "Babę zesłał Bóg", a po występie czekała na niego niespodzianka - sama Renata Przemyk, która była rozbawiona swoim wcieleniem. "Aktor ma tę przewagę, że co nie dośpiewa, to dowygląda, ale ty robisz i jedno i drugie. Dowiozłeś to wszystko do końca. Dziękuję ci bardzo serdecznie" - stwierdził Piotr Gąsowski.

Renata Przemyk i Modest Ruciński (jako Renata Przemyk) w "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

Krystian Ochman nie potrafił zachować powagi podczas przygotowań do występu. Tym razem wcielił się w Tomasza Mioduszewskiego, wokalistę grupy Jamal, w piosence "Policeman".

"Ty jesteś tak wielką osobowością, że trudno cię upchnąć w tych postaciach, bo ty zawsze gdzieś wystajesz, ale mi to nie przeszkadza. Mało tego, ja mam wrażenie, że ty od początku się tu dobrze bawisz. Ja się bardzo cieszę, że trafiłeś do tego programu i to jest moja osobista korzyść, że miałam szansę obcować tak blisko przez tyle czasu z wnuczkiem Wiesia Ochmana" - podsumowała Małgorzata Walewska.

Łzy wzruszenia Andrzeja Nejmana. "Tu życie inny wymiar ma"

Na koniec zrobiło się bardzo poważne, choć tytuł piosenki Urszuli Sipińskiej "Szalala zabawa trwa" na to nie wskazuje. Andrzej Nejman stanął na wyżynach swoich aktorskich możliwości, czym nie tylko totalnie rozwalił jurorów, ale również sam się rozkleił z emocji.

"Szalala zabawa trwa, tu życie inny wymiar ma... To nie była rozrywkowa piosenka, absolutnie. I dzisiaj mi o tym przypomniałeś. I to jest kawał dobrego aktorskiego rzemiosła i dlatego jesteśmy tu tacy trochę w szoku, bo wiesz, jesteśmy w programie rozrywkowym i czekamy, aż zaśpiewasz piosenkę, a ty nam dajesz fragment spektaklu, który przypomina nam o tym, w jakim my żyliśmy kraju, w jakich warunkach. Właśnie nam dzisiaj pokazałeś o czym jest ta piosenka. Gratuluję ci" - oceniła Justyna Steczkowska.

Półfinałowy odcinek wygrała Marta Bijan, jednak to nie wystarczyło, żeby awansować do grona najlepszych. W finale znaleźli się Natalia Muianga, Modest Ruciński, Kamil Studnicki i Krystian Ochman.

Marta Bijan wygrała dziewiąty odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo" Maciej Zawada Polsat

"Twoja twarz brzmi znajomo" - wyniki dziewiątego odcinka:

1. Marta Bijan

2. Edyta Herbuś

3. Andrzej Nejman

4. Kamil Studnicki

5. Natalia Muianga

6. Julia Żugaj

7. Krystian Ochman

8. Modest Ruciński.

