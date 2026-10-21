Krzysztof Ibisz znów rozbawi na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! "Prawdziwa gwiazda potrafi mieć do siebie dystans"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Przed nami ósmy odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Już w najbliższy piątek widzowie Polsatu zobaczą na scenie gościa specjalnego. W 18. edycji jego popis jako Verka Serduchka stał się prawdziwym internetowym hitem. Tym razem znów zaskoczy - na scenie nie zabraknie dystansu, odwagi i potencjału na kolejny viral. Mowa o niepowtarzalnym Krzysztofie Ibiszu!

Krzysztof Ibisz w żółtym płaszczu i blond peruce z mikrofonem oraz dwie kobiety w białych kostiumach na scenie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".
Krzysztof Ibisz w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"Polsat

Trwa 23. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której uczestnicy mierzą się z kolejnymi wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi wyzwaniami, jurorzy nie raz zachwycają się ich spektakularnymi przemianami, a widzowie są na każdym kroku zaskakiwani. W miniony piątek produkcja przygotowała prawdziwą rewelację - po raz pierwszy w historii show na scenie pojawili się nie tylko artyści, lecz także ich najbliżsi, m.in. rodzice, rodzeństwo, dzieci czy przyjaciele. A co Polsat szykuje na następny odcinek?

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Po rodzinnych popisach w "TTBZ" przyszedł czas na wielki powrót Krzysztofa Ibisza! Prezenter został gościem specjalnym ósmego odcinka i już teraz wiadomo, że dzięki niemu w piątkowy wieczór nie zabraknie śmiechu. "Krzysztof Ibisz nie potrzebuje wielkich słów, by skraść show - wystarczy, że pojawi się na scenie!" - czytamy w zapowiedzi Polsatu.

Krzysztof Ibisz wystąpi gościnnie w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Nie zabraknie dystansu i odwagi

Prezenter powróci na scenę show, aby wystąpić u boku Ilony i Mileny Krawczyńskich, w utworze "DOO-DAH, DOO-DAH DA". Udowodni, że dystans, odwaga i poczucie humoru to jego znaki rozpoznawcze. Występ 61-latka z pewnością zszokuje oglądających, ale gwiazdor pokaże również, że pomimo humorystycznego wydźwięku, potrafi wejść w sceniczną konwencję z ogromnym zaangażowaniem.

"To kolejny dowód na to, że prawdziwa gwiazda potrafi mieć do siebie dystans i czerpać radość z zabawy" - zapowiada produkcja. Jedno jest pewne - nadchodzącego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie można przegapić. Start w piątek, o godz. 19:55, w Polsacie!

Krzysztof Ibisz zaskoczył już w 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! W kogo się wtedy wcielił?

Krzysztof Ibisz już raz zaskoczył fanów programu Polsatu, pojawiając się w 18. edycji. Wówczas wcielił się w rolę Verki Serduchki i wykonał słynne "Dancing Lasha Tumbai". Nagrania z popisu prezentera błyskawicznie obiegły sieć i stały się hitem internetu! Kto wie, może kolejna nietuzinkowa rola gwiazdora również ma potencjał na viral.

W Polsacie nadchodzi weekend z Krzysztofem Ibiszem

Cały nadchodzący weekend w Polsacie będzie należał do Krzysztofa Ibisza. Piątkowy poranek widzowie przywitają razem z prowadzącym dzięki "halo tu polsat". Wieczorem 61-latek pojawi się na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a w sobotę w jubileuszowym, 300. odcinku "Awantury o kasę". Niedziela to dzień "Tańca z Gwiazdami", gdzie również nie może zabraknąć Krzysztofa Ibisza jako gospodarza.


Krzysztof Ibisz znów na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Śmiech, dystans i potencjał na viralPolsat
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