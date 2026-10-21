Trwa 23. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której uczestnicy mierzą się z kolejnymi wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi wyzwaniami, jurorzy nie raz zachwycają się ich spektakularnymi przemianami, a widzowie są na każdym kroku zaskakiwani. W miniony piątek produkcja przygotowała prawdziwą rewelację - po raz pierwszy w historii show na scenie pojawili się nie tylko artyści, lecz także ich najbliżsi, m.in. rodzice, rodzeństwo, dzieci czy przyjaciele. A co Polsat szykuje na następny odcinek?

Po rodzinnych popisach w "TTBZ" przyszedł czas na wielki powrót Krzysztofa Ibisza! Prezenter został gościem specjalnym ósmego odcinka i już teraz wiadomo, że dzięki niemu w piątkowy wieczór nie zabraknie śmiechu. "Krzysztof Ibisz nie potrzebuje wielkich słów, by skraść show - wystarczy, że pojawi się na scenie!" - czytamy w zapowiedzi Polsatu.

Krzysztof Ibisz wystąpi gościnnie w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Nie zabraknie dystansu i odwagi

Prezenter powróci na scenę show, aby wystąpić u boku Ilony i Mileny Krawczyńskich, w utworze "DOO-DAH, DOO-DAH DA". Udowodni, że dystans, odwaga i poczucie humoru to jego znaki rozpoznawcze. Występ 61-latka z pewnością zszokuje oglądających, ale gwiazdor pokaże również, że pomimo humorystycznego wydźwięku, potrafi wejść w sceniczną konwencję z ogromnym zaangażowaniem.

"To kolejny dowód na to, że prawdziwa gwiazda potrafi mieć do siebie dystans i czerpać radość z zabawy" - zapowiada produkcja. Jedno jest pewne - nadchodzącego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie można przegapić. Start w piątek, o godz. 19:55, w Polsacie!

Krzysztof Ibisz zaskoczył już w 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! W kogo się wtedy wcielił?

Krzysztof Ibisz już raz zaskoczył fanów programu Polsatu, pojawiając się w 18. edycji. Wówczas wcielił się w rolę Verki Serduchki i wykonał słynne "Dancing Lasha Tumbai". Nagrania z popisu prezentera błyskawicznie obiegły sieć i stały się hitem internetu! Kto wie, może kolejna nietuzinkowa rola gwiazdora również ma potencjał na viral.

W Polsacie nadchodzi weekend z Krzysztofem Ibiszem

Cały nadchodzący weekend w Polsacie będzie należał do Krzysztofa Ibisza. Piątkowy poranek widzowie przywitają razem z prowadzącym dzięki "halo tu polsat". Wieczorem 61-latek pojawi się na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a w sobotę w jubileuszowym, 300. odcinku "Awantury o kasę". Niedziela to dzień "Tańca z Gwiazdami", gdzie również nie może zabraknąć Krzysztofa Ibisza jako gospodarza.



