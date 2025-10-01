Krystian Ochman w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": "Mistrzostwo świata!"

Uwielbiany program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powrócił do Polsatu na początku września. W każdy piątek o godzinie 19:55 oglądać możemy niezwykłe występy artystów wykonujących wielkie przeboje. Poczynania uczestników oceniane są przez jury w składzie: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąssowski!

Wielkim zwycięzcą czwartego odcinka "TTBZ" był Krystian Ochman, który wcielił się w rolę zbuntowanej Loli Young z utworem "Messy". Jego występ, choć wywołał sprzeczkę między jurorami, okazał się być zdecydowanie najlepszym tego wieczoru. W nadchodzącym epizodzie wokalista stanie przed kolejnym niełatwym zadaniem.

Krystian Ochman jako Teddy Swims! Co na to Justyna Steczkowska?

Wykonanie przeboju Loli Young, choć nie należało do najłatwiejszych, przysporzyło Krystianowi Ochmanowi wygraną. W 5. odcinku "TTBZ" muzyk zmierzy się z hitem Teddy'ego Swimmsa "The Door"!

Fragment nagrania zobaczyć możecie poniżej:

Krystian Ochman zachwyca w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! W kogo wcielił się tym razem?

Występ najwyraźniej również zachwycił jurorów. Justyna Steczkowska nie szczędziła Ochmanowi komplementów, podkreślając, jak dobrze poradził sobie z odwzorowaniem, głosu, maniery i zachowania gwiazdora: "Mistrzostwo świata! Nawet przez moment nie usłyszałam, że to śpiewasz ty. Pomyślałam, może będzie chociaż jedna inna nuta, żebyś coś schrzanił, a tu nic. 99% Teddy Swims. Brawo dla ciebie!".

Tabela wyników w 4. odcinku prezentuje się następująco:

Krystian Ochman Kamil Studnicki Andrzej Nejman Natalia Muianga Modest Ruciński Julia Żugaj Marta Bijan Edyta Herbuś