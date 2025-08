Przypomnijmy, że Krystian Ochman to reprezentant Polski na Eurowizji 2022, zwycięzca 11. edycji programu " The Voice of Poland " oraz 58. KFPP w Opolu. Wnuk słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana . Jego pierwszy autorski utwór " Światłocienie " osiągnął status złotej płyty, a teraz muzyk zabiera się za kolejne wyzwanie.

"Zawsze jestem ciekawy, co ludzie powiedzą. Gdy coś się nie spodoba widzom w pierwszym, drugim odcinku, nie będzie możliwości zmiany czegoś w trzecim czy czwartym odcinku, bo nagrywki mamy już dawno za sobą. (...) Charakteryzacja zajmuje trochę czasu - na początku wydawało mi się, że nie będzie to takie złe, ale po czwartym, piątym odcinku zaczęło mnie trochę dobijać to siedzenie od piątej bądź szóstej rano. Pierwszy raz z nakładaniem maski był dziwny, ale do zaakceptowania. Potem zaczęło mnie to męczyć. To część mojej pracy i sam 'fun' - było naprawdę zabawnie!" - opowiedział Krystian, zwracając uwagę na pozytywną, kumpelską atmosferę wśród uczestników show.