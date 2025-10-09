W kolejnym odcinku "TTBZ" zobaczymy między innymi Troye'a Sivana, Prince'a, Eltona Johna, Wandę Kwietniewską, a nawet... Jerzego Połomskiego! Polskie gwiazdy ponownie zmierzą się z odwzorowaniem postaci, które kojarzą się z klasykami swoich gatunków. Kogo tym razem wylosowała Julia Żugaj?

Julia Żugaj zaskoczyła jako Anita Lipnicka. "Naprawdę uwierzyłam ci"

Po ostatnich imprezowych, mocno młodzieżowych wcieleniach, tym razem Julka Żugaj musiała się zmierzyć z utworem bardziej powściągliwym i klimatycznym. Jak udało jej się zaśpiewać hit Anity Lipnickiej z lat 90. "Wszystko się może zdarzyć"?

"Słuchaj, ja przede wszystkim jestem zaskoczona taką dojrzałością twojego głosu. Miałaś bardzo szlachetny dźwięk, naprawdę bliski oryginału i taka byłaś przekonująca. Naprawdę uwierzyłam ci w tej piosence" - podsumowała oczarowana Małgorzata Walewska.

