23. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dobiegła końca. O "Złotą Twoją Twarz" oraz czek na 100 tysięcy złotych (przeznaczany na wybrany cel charytatywny) powalczyli: Maria Sadowska, Rafał Brzozowski, otwiera się w nowym oknie, Marcin Maciejczak i Ula Milewska.

Dodajmy, że show przyznało nagrody również za zajęcie kolejnych miejsc - zwycięzca 2. miejsca zabrał do domu "Srebrną Twoją Twarz", laureatka 3. miejsca zgarnęła "Brązową Twoją Twarz", zaś wygrany 4. miejsca otrzymał w nagrodę za ciężką pracę w programie "Żelazną Twoją Twarz". Wszystkie "Twarze" są właściwymi odlewami twarzy uczestników programu, a w tym przypadku - konkretnego laureata nagrody. Przypomnijmy, jak wygląda finałowe podium.

Finał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak wygląda podium?

"Złota Twoja Twarz" - Maria Sadowska "Srebrna Twoja Twarz" - Rafał Brzozowski "Brązowa Twoja Twarz" - Ula Milewska "Żelazna Twoja Twarz" - Marcin Maciejczak

Rafał Brzozowski zajął drugie miejsce w show Polsatu. Jak czuł się po ogłoszeniu wyników?

"Teraz dopiero opadną emocje, reflektory się wyłączą, sceniczny kurz opadnie i będzie czas na podsumowania. To wiele miesięcy pracy. Gratuluję Marysi zwycięstwa - piękna Barbra Streisand, fantastycznie zaśpiewała. Znamy się mnóstwo lat, myślę, że dla niej to też ukoronowanie tej przygody. Ja się bardzo cieszę z tej nagrody. Gratuluję też Uli Milewskiej, Marcinowi. Nie byłbym w stanie powiedzieć, że byłem od nich lepszy, bo są po prostu kapitalni" - przyznał Interii Muzyce Rafał Brzozowski.

"Przygoda, trochę niedowierzanie, że to się kończy. Nie wiem, co będzie trzeba robić, żeby nie iść na te próby. Myślę, że będę ten program wspominał długo. Mogłem wcielić się w postaci, do których bym nie zajrzał. Byłem Foggiem, Wodeckim, Boltonem, Presleyem, wszystko się udało. Mogę powiedzieć, że to epizod życiowy, który przyniesie mi mnóstwo fajnych rzeczy w życiu" - dodał.

Rafał Brzozowski na podium show Polsatu. Jak zapamięta program "TTBZ"? INTERIA.PL

Rafał Brzozowski wyznał na scenie Polsatu, że kiedyś myślał, iż jego talent to jego wada. Zapytaliśmy wokalistę o to, co dokładnie miał na myśli. "Uczyłem się, śpiewając innych artystów i naśladowałem ich głosy. Często menadżerowie mówili, że to problem, bo nie mogę znaleźć swojego sposobu. Oczywiście go znalazłem, ale przez wiele lat byłem stopowany - mówili mi, żebym nie ruszał się tak, nie śpiewał tak, nie pokazywał tego, a ja po prostu umiem naśladować cechy innych, ten program mi to umożliwił. Dostałem to od najwyższego i to naturalne" - wyznał, dziękując tym samym za wsparcie.



